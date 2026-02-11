NOVELA DAS SETE

Zilá toma medida drástica sobre seu pai, Eliomar; confira resumo de ‘Coração Acelerado’ desta quarta (11)

Relação de Zilá com o pai e a irmã, Janete, tem ficado a cada dia pior

Felipe Sena

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 19:20

Zilá tem conversa séria com Malvino Crédito: Reprodução | TV Globo

No capítulo desta quarta-feira (11) de “Coração Acelerado”, Zilá (Leandra Leal) tomará uma médica drástica sobre Eliomar, seu pai que ficou alguns dias internado. A vilã continua com a decisão de interditar o pai, e Janete (Leticia Spiller) garante a Malvino (Guito) que não tem medo da irmã.

Zilá ainda desabafará com Cinara (Ramille) sobre Jean Carlos (Ricardo Pereira). No mesmo capítulo, Agrado (Isadora Cruz) acompanha Leandro (David Junior) no hospital, enquanto João Raul (Filipe Bragança) cuida de Naiane (Isabelle Drummond) na cabana.

Leandro ainda confessa a Agrado que tem um segredo. Ronei (Thomás Aquino) pede que Bara (Evaldo Macarrão) quite a dívida de Walmir (Antonio Calloni) com Adilson (Renato Livera). Luan (Lucas Wickhaus) se aproxima de Eduarda (Gabz). Naiane promete a João Raul parar de provocar Agrado nas redes sociais. Janete propõe criar uma cooperativa com as artesãs. Já Xavier alerta Zilá sobre a investigação sobre Soraia.