Jordana expulsa? Participante acusa sister de ter dado empurrão no BBB 26

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 12:43
Um momento de tensão marcou a manhã desta segunda-feira (23) no Big Brother Brasil 26. Marciele chamou a atenção de Jordana após afirmar que foi atingida sem querer durante uma discussão dentro da casa.
Segundo Marciele, a aliada acabou esbarrando nela enquanto trocava farpas com Gabriela. “Não faz assim porque tu não sabe a hora que vai bater com raiva, tá? Tu fez assim em mim. Toma cuidado! Tu fez assim”, disse, ao reproduzir o gesto de empurrar.
Jordana (BBB 26)
No momento citado, Jordana discutia de forma exaltada com outra participante. Marciele então aconselhou a sister a ter mais cautela quando estiver nervosa, para evitar contato físico involuntário que possa gerar punição ou até expulsão do programa.
A conversa ocorreu em tom de alerta, sem novo confronto entre as duas. Mesmo assim, o episódio repercutiu entre os confinados e nas redes sociais, já que qualquer atitude interpretada como agressão costuma gerar forte debate dentro e fora da casa.