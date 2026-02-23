Acesse sua conta
Jordana expulsa? Participante acusa sister de ter dado empurrão no BBB 26

Sister diz que foi atingida durante discussão

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 12:43

Jordana, participante do BBB 26
Jordana, participante do BBB 26 Crédito: Reprodução/Globo

Um momento de tensão marcou a manhã desta segunda-feira (23) no Big Brother Brasil 26. Marciele chamou a atenção de Jordana após afirmar que foi atingida sem querer durante uma discussão dentro da casa.

Segundo Marciele, a aliada acabou esbarrando nela enquanto trocava farpas com Gabriela. “Não faz assim porque tu não sabe a hora que vai bater com raiva, tá? Tu fez assim em mim. Toma cuidado! Tu fez assim”, disse, ao reproduzir o gesto de empurrar.

No momento citado, Jordana discutia de forma exaltada com outra participante. Marciele então aconselhou a sister a ter mais cautela quando estiver nervosa, para evitar contato físico involuntário que possa gerar punição ou até expulsão do programa.

A conversa ocorreu em tom de alerta, sem novo confronto entre as duas. Mesmo assim, o episódio repercutiu entre os confinados e nas redes sociais, já que qualquer atitude interpretada como agressão costuma gerar forte debate dentro e fora da casa.

