Conheça as carreiras mais buscadas em 2025

Estudo mostra as tendências do mercado de trabalho e as razões para as mais atrativas

Carmen Vasconcelos

Publicado em 4 de agosto de 2025 às 06:00

O professor Luciano Santana diz que a procura por esses cursos é um reflexo direto das grandes tendências globais e das demandas estruturais da sociedade contemporânea Crédito: Dibulgação

Negócios, Saúde e Meio Ambiente, e Tecnologia. Essas são as áreas que, segundo um levantamento realizado pela UniCesumar/Vitru Educação, estão entre as mais procuradas para a formação em 2025. O levantamento usou como base os dados dos mais de 2,7 mil polos da companhia, espalhados por 1.439 cidades do Brasil.

De acordo com o coordenador de Aprendizagem Vitru Educação, fundador da Atuação Profissional Educação Corporativa e idealizador do projeto Papo Carreira, o professor Luciano Santana, a concentração da procura por cursos nas áreas de Negócios, Saúde e Meio Ambiente, e Tecnologia não é um fenômeno aleatório, mas um reflexo direto das grandes tendências globais e das demandas estruturais da sociedade . “Este padrão de escolha acadêmica por parte dos jovens sinaliza uma percepção aguçada das trajetórias de desenvolvimento econômico e social. Em síntese, a escolha dessas áreas pelos jovens revela uma leitura pragmática e prospectiva das necessidades contemporâneas, buscando alinhamento com as megatendências que moldam o futuro do trabalho e da sociedade”, analisa. >

O professor destaca que embora sejam áreas distintas, em comum, todas elas exigem interdisciplinaridade e capacidade de colaboração entre diferentes campos de conhecimento que, no futuro, serão competências distintivas. “O profissional do futuro precisará transitar com fluidez entre domínios especializados e ter uma visão sistêmica”, prevê. >

Luciano Santana afirma ainda que a proeminência da área tecnológica é intrínseca à Quarta Revolução Industrial, caracterizada pela fusão de tecnologias que mesclam as esferas física, digital e biológica. “O interesse dos jovens pela tecnologia justifica-se pela sua natureza transformadora e pervasiva, impactando todos os setores da economia. A empregabilidade e os atrativos financeiros são evidentes, mas o que realmente seduz é a capacidade de disrupção e inovação, a natureza dinâmica e desafiadora do campo, e a percepção de que a tecnologia é a linguagem universal do progresso”, afirma. >

Santana garante que a demanda por profissionais capazes de desenvolver, implementar e gerenciar soluções em inteligência artificial, ciência de dados, cibersegurança e desenvolvimento de software é um imperativo econômico e, por isso mesmo, a área está tão requisitada. >

No pós-pandemia, a ascensão de saúde e meio-ambiente refletiria uma consciência coletiva ampliada sobre os desafios da sustentabilidade e do bem-estar. “A pandemia de COVID-19 exacerbou a visibilidade da fragilidade dos sistemas de saúde e a imperatividade da resiliência. Concomitantemente, a crise climática e a degradação ambiental intensificam a necessidade de soluções sustentáveis e de profissionais engajados”, reflete o educador. >

Ele pontua que o interesse por esses campos é multifacetado e abrange tanto o propósito intrínseco de contribuir para o bem-estar humano e planetário (dimensão vocacional) quanto a segurança de um mercado de trabalho resiliente, impulsionado por imperativos demográficos (envelhecimento populacional) e ambientais. >

Já a atração para os cursos de Negócios reitera a necessidade contínua de profissionais aptos a gerenciar, inovar e otimizar processos em ambientes complexos e voláteis. Em um cenário de globalização e intensa competição, a capacidade de liderar, empreender e desenvolver estratégias de mercado torna-se um diferencial competitivo. “O interesse é justificado pela versatilidade das carreiras que a área oferece (gestão, marketing, finanças, empreendedorismo) e pela percepção de que são habilidades essenciais para a criação e o escalonamento de valor econômico, seja em corporações estabelecidas ou em novos empreendimentos”, esclarece. >

Santana acredita que para a Bahia e o Nordeste, regiões com vasto potencial geográfico, humano e natural, a capitalização dessas tendências pode configurar um cenário de desenvolvimento regional estratégico e diversificado. >

Dicas para quem ainda decidirá o futuro profissional>

Autoconhecimento: Inicie por uma introspecção rigorosa sobre seus interesses genuínos, valores pessoais, talentos inatos e aspirações de impacto. Questione-se: "O que me energiza?", "Quais problemas sociais ou tecnológicos me inquietam?", "Em que tipo de ambiente eu prosperaria?". Ferramentas de avaliação vocacional podem auxiliar neste processo. >

Pesquisa : Não se restrinja à informação superficial. >

Networking: Realize "entrevistas informativas" com profissionais que atuam em áreas de seu interesse. Busque compreender o cotidiano da profissão, os desafios, as recompensas e as trajetórias de carreira. >

Análise de Mercado: Utilize dados e relatórios sobre tendências de mercado, habilidades em demanda e projeções de crescimento de setores para embasar suas escolhas. >

Eventos e Feiras de Carreiras: Participe de eventos que proporcionem contato direto com diversas profissões e instituições de ensino. >

Experiência Prática : A teoria isolada é insuficiente. >

Estágios e Voluntariado: Busque oportunidades, mesmo que de curta duração, para vivenciar a realidade de diferentes profissões. >

Projetos Pessoais: Engaje-se em projetos que simulem atividades de áreas de interesse. Se a tecnologia atrai, desenvolva um pequeno software; se negócios, elabore um plano de negócios. >

Cursos de Curta Duração/Workshops: Participe de programas que ofereçam uma imersão concentrada em temas específicos, permitindo uma experimentação de baixo custo e risco. >

Desenvolvimento de Competências Transversais: Invista em habilidades que são universalmente valorizadas em qualquer campo profissional, como: >

Comunicação Efetiva (oral, escrita e digital). >

Pensamento Crítico e Capacidade Analítica. >

Criatividade e Inovação. >

Colaboração e Inteligência Emocional. >

Adaptabilidade, Resiliência e Proatividade. >

Letramento Digital e Data Literacy. >

Busca por Mentoria e Orientação Profissional: >

Orientadores Vocacionais/de Carreira: Estes profissionais possuem metodologias e ferramentas para auxiliar no processo de autoconhecimento e na tomada de decisão. >

Mentores: Identifique indivíduos com trajetórias inspiradoras e busque conselhos e insights práticos. >