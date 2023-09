Moradores e comerciantes protestam contra o abandono do antigo Centro de Convenções da Bahia

Neste sábado (23), completa sete anos do desabamento parcial do Centro de Convenções da Bahia. A data, que reforça a situação de abandono que área de encontra levou moradores e comerciantes dos bairros Costa Azul, Stiep, Jardim Armação e áreas vizinhas a se reunirem em frente ao local na manhã desse sábado para protestar e pedir ao governo do estado transparência e celeridade do desmonte do equipamento e também uma decisão sobre o que será feito com o terreno.