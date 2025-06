EMPREGO

Simm oferece vagas com salários de até R$ 4,1 mil nesta quarta-feira (18)

Vagas são para Salvador

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece vagas de emprego em Salvador para esta quarta-feira (18) com salários que vão até R$ 4,1 mil. Os interessados devem acessar o site Salvador Digital para agendar o atendimento, a partir das 17h. >

Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento. O atendimento nestes casos é feito de forma híbrida, no modelo presencial e remoto através WhatsApp, o que pode ser escolhido no momento do agendamento. >