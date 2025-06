POLÍCIA

Investigado por roubar encomendas dos Correios é preso em Salvador

Mandado foi cumprido pela Polícia Federal e agentes do Ministério Público da Bahia (MP-BA)

Um investigado por roubar encomendas postais foi preso nesta terça-feira (17), em Salvador, em ação conjunta do Ministério Público da Bahia e da Polícia Federal. Ele estava sendo procurado desde o último dia 19 de maio, quando foi expedido o mandado de preventiva pela 17ª Vara Criminal Federal de Salvador. >

O investigado já havia sido preso durante a 'Operação Ventania', deflagrada em 5 de junho de 2024, quando foi cumprido mandado de prisão temporária por causa de sua participação nos crimes de roubo circunstanciado e associação criminosa majorada. Na ocasião, ele foi preso em razão da prática do crime de roubo, mediante grave ameaça e com o uso de arma de fogo, de encomendas transportadas pelos Correios na capital baiana. >

A decisão judicial considerou que há provas concretas da autoria da prática criminosa e que, em liberdade, o investigado poderia voltar a praticar os crimes a ele atribuídos. As investigações seguem em curso com o objetivo de identificar a participação de outros envolvidos e as circunstâncias dos crimes praticados. >