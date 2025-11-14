IRRECONHECÍVEL!

Gaby Spanic surge com novo visual após harmonização e surpreende fãs

Atriz reaparece nas redes com mudanças faciais marcantes e seguidores dizem quase não reconhecê-la

Felipe Sena

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 16:01

Tranformação da atriz surpreendeu fãs Crédito: Reprodução | Instagram

A atriz Gaby Spanic, conhecida mundialmente por sua atuação em novelas de destaque, realizou recentemente um conjunto de procedimentos estéticos que transformaram seu visual de modo tão incisivo que fãs quase não a reconheceram. Depois de participar do reality show A Fazenda 17, ela optou por estabelecer residência no Brasil e investir em uma renovação completa da aparência.

Entre os tratamentos escolhidos, destacam-se uma harmonização facial com preenchimento labial, remodelação do contorno mandibular e aplicação de fios de sustentação para elevar a região das têmporas — técnica que cria o chamado “fox eyes”. Além disso, ela passou por sessão de laser para estimular o colágeno e suavizar linhas finas.

Nas imagens divulgadas nas redes sociais, é possível perceber um rosto mais definido, com expressão mais leve e traços que evocam a época áurea de sua personagem em “A Usurpadora”. Muitos seguidores comentaram que ela parecia ter voltado ao seu visual clássico – com elogios do tipo “voltou a brilhar”, “esse é o rosto dela de novo”.