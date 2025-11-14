Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Gaby Spanic surge com novo visual após harmonização e surpreende fãs

Atriz reaparece nas redes com mudanças faciais marcantes e seguidores dizem quase não reconhecê-la

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 16:01

Tranformação da atriz surpreendeu fãs
Tranformação da atriz surpreendeu fãs Crédito: Reprodução | Instagram

A atriz Gaby Spanic, conhecida mundialmente por sua atuação em novelas de destaque, realizou recentemente um conjunto de procedimentos estéticos que transformaram seu visual de modo tão incisivo que fãs quase não a reconheceram. Depois de participar do reality show A Fazenda 17, ela optou por estabelecer residência no Brasil e investir em uma renovação completa da aparência.

Gaby Spanic

Gaby Spanic por Reprodução | Redes Sociais
Gaby Spanic por Reprodução | Redes Sociais
Gaby Spanic por Reprodução | Redes Sociais
Gaby Spanic por Reprodução | Redes Sociais
Gaby Spanic por Reprodução | Redes Sociais
Gaby Spanic fez a novela A Usurpadora por Reprodução | Redes Sociais
Gaby Spanic por Reprodução/Redes Sociais
1 de 7
Gaby Spanic por Reprodução | Redes Sociais

Leia mais

Imagem - Gaby Spanic surpreende, se muda para o Brasil e revela surpresas; entenda

Gaby Spanic surpreende, se muda para o Brasil e revela surpresas; entenda

Imagem - Diretora revela se Gaby Spanic estará na continuação de Beleza Fatal

Diretora revela se Gaby Spanic estará na continuação de Beleza Fatal

Imagem - Gaby Spanic admite que agrediu Tàmires para ser expulsa de 'A Fazenda': 'Foi proposital'

Gaby Spanic admite que agrediu Tàmires para ser expulsa de 'A Fazenda': 'Foi proposital'

Entre os tratamentos escolhidos, destacam-se uma harmonização facial com preenchimento labial, remodelação do contorno mandibular e aplicação de fios de sustentação para elevar a região das têmporas — técnica que cria o chamado “fox eyes”. Além disso, ela passou por sessão de laser para estimular o colágeno e suavizar linhas finas.

Nas imagens divulgadas nas redes sociais, é possível perceber um rosto mais definido, com expressão mais leve e traços que evocam a época áurea de sua personagem em “A Usurpadora”. Muitos seguidores comentaram que ela parecia ter voltado ao seu visual clássico – com elogios do tipo “voltou a brilhar”, “esse é o rosto dela de novo”.

Com essa mudança, Gaby sinaliza que está realmente ativa no Brasil, buscando novas oportunidades profissionais e demonstrando que a reinvenção pode vir com atitude e investimento estratégico no cuidado estético pessoal.

Leia mais

Imagem - Dia Mundial do Diabetes: veja as causas e como prevenir essa doença

Dia Mundial do Diabetes: veja as causas e como prevenir essa doença

Imagem - Cachos definidos: 5 dicas para realçar a curvatura do cabelo

Cachos definidos: 5 dicas para realçar a curvatura do cabelo

Imagem - Veja como começar a empreender como trancista

Veja como começar a empreender como trancista

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Conheça o óleo natural que é fonte de ômega 3, fortalece coração e intestino, e ainda é anti-inflamatório

Conheça o óleo natural que é fonte de ômega 3, fortalece coração e intestino, e ainda é anti-inflamatório
Imagem - Anjo da Virada anuncia grande mudança para 3 signos: reviravoltas intensas marcam novos começos na vida pessoal e profissional

Anjo da Virada anuncia grande mudança para 3 signos: reviravoltas intensas marcam novos começos na vida pessoal e profissional

MAIS LIDAS

Imagem - Os 12 signos recebem hoje (14 de novembro) sinais poderosos de renovação, cura e recomeço
01

Os 12 signos recebem hoje (14 de novembro) sinais poderosos de renovação, cura e recomeço

Imagem - Leão, Virgem, Escorpião e Peixes recebem um sinal poderoso do universo hoje (14 de novembro)
02

Leão, Virgem, Escorpião e Peixes recebem um sinal poderoso do universo hoje (14 de novembro)

Imagem - Anjo da Guarda desta sexta-feira (14 de novembro) alerta 2 signos: pare de exigir dos outros aquilo que você não oferece
03

Anjo da Guarda desta sexta-feira (14 de novembro) alerta 2 signos: pare de exigir dos outros aquilo que você não oferece

Imagem - Investigador da Polícia Civil é baleado durante operação em Salvador
04

Investigador da Polícia Civil é baleado durante operação em Salvador