Gaby Spanic surpreende, se muda para o Brasil e revela surpresas; entenda

Atriz venezuelana decidiu ficar definitivamente no país

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 20:45

Gaby Spanic decidiu ficar no Brasil
Gaby Spanic decidiu ficar no Brasil Crédito: Reprodução | Instagram

De malas prontas, Gaby Spanic decidiu se mudar de vez para o Brasil, após participação do em “A Fazenda 17”. A atriz venezuelana está com projetos encaminhados para a TV e decidiu ficar no país definitivamente.

Gaby Spanic por Reprodução | Redes Sociais
Gaby Spanic por Reprodução | Redes Sociais
Gaby Spanic por Reprodução | Redes Sociais
Gaby Spanic por Reprodução | Redes Sociais
Gaby Spanic por Reprodução | Redes Sociais
Gaby Spanic fez a novela A Usurpadora por Reprodução | Redes Sociais
Gaby Spanic por Reprodução/Redes Sociais
Nas redes sociais, Gaby expressou seu carinho pelo público brasileiro. “Vocês me enchem de amor todos os dias. Estou tão abençoada e cheia de trabalho, com tanto carinho e com muitas surpresas vindo por aí, vocês vão se surpreender! Obrigada a todas as marcas que confiam em mim e no que faço com tanto amor. Amo o Brasil, amo vocês de todo o meu coração”, diz a legenda de uma publicação no Instagram em que a atriz aparece em uma arte usando a camiseta do time brasileiro.

Fãs-clubes da cantora comentaram na publicação. “Você é muito bem-vinda aqui, queridinha”, escreveu o administrador de um dos fã-clubes. “O momento tão esperado. Que alegria ter você aqui meu amor”, comentou outro.

Gaby tem feito publicidades e já participou de vários programas da TV brasileira como “The Noite com Danilo Gentili” e “Programa do Ratinho”.

A estrela de “A Usurpadora” ainda participou do lançamento da novela digital “A Firma”. A artista ainda chegou a ser sondada para integrar o elenco da continuação da novela brasileira “Beleza Fatal” no HBO Max. A atriz viveria Verônica Sanchez, uma poderosa chefe da máfia mexicana aliada a Lola ARGENTO (Camila Pitanga).

Expulsão de Gaby Spanic

Gaby Spanic foi expulsa do reality show 'A Fazenda 17' após dar um tapa em Tàmires Assîs durante a dinâmica. A atriz queria fazer um protesto contra a violência entre os peões com uma encenação ao vivo, mas a performance saiu do controle. A saída antecipada do programa, porém, já estaria nos planos da artista venezuelana.

De acordo com o site 'NaTelinha', a estrela de A Usurpadora (1998) queria ficar apenas um mês no reality. O plano teria sido traçado, inclusive, antes mesmo de sua entrada. Tanto que ela agendou uma presença VIP em um evento em Teresina, no Piauí, para o dia 28 de outubro.

A data 'casaria' perfeitamente com a saída de Gaby da atração. Vale lembrar que o participante que é expulso perde o direito ao cachê e todos os prêmios conquistados dentro do programa.

A confusão envolvendo a artista começou quando ela escolheu Tàmires, até então sua aliada, para ser citada na dinâmica. Em um discurso emocionado, a atriz relembrou episódios de violência que viveu e afirmou que não tolerava agressões. Em meio à fala, perdeu o controle e atingiu a colega com um tapa no rosto. "Defenda-se! Perdoe-me! Por que você não se defende?", gritou, logo após o gesto.

Dudu Camargo tentou convencer Gaby a continuar no programa, mas ela manteve a decisão de sair. "São muitas cobras. Produção, por favor! Eu desisto".

O diretor do programa, Rodrigo Carelli, se manifestou nas redes sociais e confirmou a expulsão da venezuelana. "Devido ao ocorrido na atividade agora há pouco, tivemos que expulsar a Gaby Spanic do jogo", declarou.

