Morador de Salvador fatura R$ 100 mil na Nota Premiada; confira resultado

Dos 90 prêmios de R$ 10 mil, 54 foram para a capital e 36 para o interior do estado

Esther Morais

Publicado em 27 de junho de 2025 às 07:08

Nota Premiada Bahia Crédito: Divulgação

Um morador de Salvador foi o grande vencedor do sorteio da Nota Premiada Bahia, realizado na noite de quinta-feira (26), e vai levar para casa R$ 100 mil. Dos 90 prêmios de R$ 10 mil, 54 foram para residentes da capital baiana e 36 para o interior do estado. >

Ao todo, houve ganhadores de 29 municípios baianos. As cidades do interior contempladas foram Camaçari, com três vencedores, Barreiras, Cruz das Almas, Itabuna, Lauro de Freitas, Luis Eduardo Magalhães e Teixeira de Freitas com dois ganhadores cada uma. Os demais municípios que tiveram um ganhador cada foram: Amargosa, Aracatu, Campo Formoso, Catu, Dário Meira, Dias D’Ávila, Feira de Santana, Ibicaraí, Ilhéus, Ipiaú, Irecê, Jequié, Miguel Calmon, Porto Seguro, Rodelas, Salinas das Margarinas, Santa Bárbara, São Sebastião do Passé, Senhor do Bonfim, Tanquinho e Vitória da Conquista.>

A Nota Premiada Bahia conta atualmente com mais de 856,4 mil participantes inscritos. Desde fevereiro de 2018, os sorteios da campanha já premiaram 6.050 pessoas, das quais 3.625 moram na capital, 2.421 no interior e quatro fora do estado.>

O próximo sorteio da Nota Premiada Bahia está marcado para o dia 17 de julho e irá premiar um único participante com o valor de R$ 1 milhão. Concorre quem está cadastrado na campanha e realizou compras inserindo o CPF na nota fiscal entre 1º de junho de 2024 até 31 de maio de 2025.>

A relação completa dos ganhadores do mês de junho pode ser conferida no site da Nota Premiada, no Instagram @notapremiadabahia e nas redes sociais da Secretaria da Fazenda do Estado: @sefazbahia no Instagram, @sefaz.govba no Facebook e @sefazbahia no X, antigo Twitter.>

Como participar da Nota Premiada

Para participar da Nota Premiada Bahia, basta se cadastrar uma única vez no site https://www.notapremiadabahia.ba.gov.br e preencher um formulário simples. No momento do cadastro, devem ser escolhidas até duas entidades filantrópicas, uma da área de saúde e outra da social, com as quais serão compartilhadas todas as notas eletrônicas que forem associadas ao CPF cadastrado.>

Após o cadastro, ao incluir o CPF nas notas, o participante estará concorrendo aos sorteios e também ajudando as instituições por ele escolhidas entre as vinculadas ao programa Sua Nota é um Show de Solidariedade, que conta atualmente com 539 instituições ativas e regulares.>