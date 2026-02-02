Acesse sua conta
Lívia Andrade denuncia sumiço de R$ 5 milhões e aponta ex como culpado; saiba detalhes

Acusação envolve violência patrimonial, violência doméstica e perseguição

  Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 18:30

Lívia Andrade acusa ex-companheiro de vários crimes
Crédito: Reprodução | Instagram

Lívia Andrade, que participa do “Domingão com Huck”, registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil de São Paulo contra o ex-esposo, o empresário Marcos Araújo, por suspeita de prejuízo milionário.

De acordo com documento obtido pelo portal LeoDias, Lívia denuncia a retirada de quase R$ 5 milhões de sua conta bancária após o fim do relacionamento. O registro foi feito em dezembro de 2025, dando início a um inquérito que investiga crimes de perseguição, violência doméstica e violência patrimonial.

Leia mais

Imagem - Lívia Andrade conta que foi expulsa de igreja em Trancoso: 'No dia em que decidi ir rezar'

Lívia Andrade conta que foi expulsa de igreja em Trancoso: 'No dia em que decidi ir rezar'

Imagem - Lívia Andrade compra hotel na Serra Catarinense após susto em avião: ‘Aproveitar mais a vida’

Lívia Andrade compra hotel na Serra Catarinense após susto em avião: ‘Aproveitar mais a vida’

Imagem - Luciano Huck comenta possível substituição de Lívia Andrade por Ticiane Pinheiro no 'Domingão'

Luciano Huck comenta possível substituição de Lívia Andrade por Ticiane Pinheiro no 'Domingão'

Em depoimento, a artista explicou que o ex-companheiro teria esvaziado sua conta corrente, retirando o montante estimado em quase R$ 5 milhões, valor descrito por ela como fruto de sua trajetória profissional. Além disso, o boletim aponta que a apresentadora teria sido impedida de utilizar seu veículo e de entrar em imóveis que pertenciam ao patrimônio do casal.

Segundo relato oficial, o casal manteve uma união estável por cerca de cinco anos, que chegou ao fim de forma consensual em agosto de 2025. No entanto, explicou que após o término teria enfrentado dificuldades em acessar seus recursos financeiros e bens.

De acordo com boletim de ocorrência, a apresentadora relatou às autoridades que foi monitorada por pessoas ligadas a Marcos Araújo após a separação, o que gerou um estado constante de insegurança e medo. A Justiça solicitou a concessão de medidas protetivas de urgência, incluindo a proibição de contato e aproximação por parte do empresário. O caso segue sob investigação sigilosa.

A polícia classifica as condutas como violência patrimonial, prática prevista na Lei Maria da Penha que ocorre quando há controle indevido ou destruição de bens e valores da vítima, funcionando como uma forma de retaliação. O casal também possuía residências em São Paulo, Goiânia e nos Estados Unidos, além de um hotel em Santa Catarina. No documento, Lívia afirma deter 80% de participação no empreendimento hoteleiro, mas alega estar sendo impedida de acessar o local e de exercer suas atividades profissionais no negócio.

O término conturbado entre a apresentadora e o empresário Marcos Aurélio ganhou um novo capítulo. De acordo com o portal LeoDias, Lívia registrou um boletim de ocorrência em que detalha uma disputa patrimonial que ultrapassa R$ 8 milhões, envolvendo empréstimos quitados e o esvaziamento de suas contas pessoais.

A apresentadora cobra do ex-companheiro cerca de RS$ 2 milhões, o que equivalente a R$ 10,4 milhões na cotação atual. Segundo depoimento, esse montante foi emprestado por ela ao empresário ao longo dos cinco anos de relacionamento e, até o momento, não houve devolução.

Tags:

Lívia Andrade

