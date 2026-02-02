Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

É hora de recomeçar: 4 signos recebem o sinal que faltava para mudar hábitos e curar o coração (2 de fevereiro)

A transição da Lua traz uma virada para estes signos; entenda como transformar sua energia

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 18:18

Signos e universo
Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Nem tudo é brilho externo; para alguns signos, o dia pede uma faxina na alma. Capricórnio vive um processo de regeneração física e emocional. O dia pede entrega e menos controle, é hora de deixar a paixão transformadora guiar seus passos. Já para Virgem, o sucesso hoje vem do planejamento silencioso nos bastidores. Recarregar as baterias em silêncio será o seu maior trunfo.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Carta domina o Baralho Cigano de segunda-feira (2 de fevereiro): respostas chegam de forma clara

Dinheiro destrava para 3 signos e decisões importantes precisam ser tomadas hoje; veja recado do Anjo da Guarda de hoje (2 de fevereiro)

Cor e número da sorte de hoje (2 de fevereiro): os signos entendem o que precisa de foco logo no início da semana

Depois de conflitos e incertezas, o amor finalmente fica mais leve para 5 signos nesta semana (entre 2 e 8 de fevereiro)

O Universo marcou o momento: descubra qual é o dia mais sortudo da semana (2 a 8 de fevereiro) para o seu signo

Os Aquarianos enfrentam um desafio: a Lua em Leão faz oposição ao seu signo, pedindo que você saia um pouco do racional e foque no coração do outro. É um dia de aprender a ceder o palco nas parcerias. Enquanto isso, Peixes encontra paz na praticidade, organizando a rotina e cuidando da saúde com uma eficiência invejável.

Este novo ciclo que se inicia hoje é sobre equilíbrio. Entender quando é hora de brilhar e quando é hora de se recolher é a chave para o bem-estar. Use a força desta segunda-feira para desapegar de hábitos antigos e abraçar uma nova versão de si mesmo, mais conectada com a própria essência e com as necessidades do corpo.

Leia mais

Imagem - Virginia Fonseca exibe galo na testa e machucados após ensaio da Grande Rio: 'Acabada'

Virginia Fonseca exibe galo na testa e machucados após ensaio da Grande Rio: 'Acabada'

Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta segunda (2) para ter dinheiro no bolso

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta segunda (2) para ter dinheiro no bolso

Imagem - 'Infelicidade': Ator André Gonçalves desabafa após furto na Festa de Iemanjá em Salvador

'Infelicidade': Ator André Gonçalves desabafa após furto na Festa de Iemanjá em Salvador

Tags:

Signo Signos Horóscopo Astrologia

Mais recentes

Imagem - É o momento de deixar fluir, sem forçar a barra! Saiba o que o Universo pede para Áries, Touro e Gêmeos

É o momento de deixar fluir, sem forçar a barra! Saiba o que o Universo pede para Áries, Touro e Gêmeos
Imagem - Bagdá morre em Três Graças? Personagem de Xamã é baleado em confronto e tem destino decidido

Bagdá morre em Três Graças? Personagem de Xamã é baleado em confronto e tem destino decidido
Imagem - Paolla Oliveira ironiza e rebate comentário de cirurgiã sobre sua região íntima: ‘Que maravilha’

Paolla Oliveira ironiza e rebate comentário de cirurgiã sobre sua região íntima: ‘Que maravilha’

MAIS LIDAS

Imagem - Lembra deles? Saiba por onde andam os atores mirins de ‘Terra Nostra’
01

Lembra deles? Saiba por onde andam os atores mirins de ‘Terra Nostra’

Imagem - Mara Maravilha segue na UTI em São Paulo e equipe pede orações: 'Sem previsão de alta'
02

Mara Maravilha segue na UTI em São Paulo e equipe pede orações: 'Sem previsão de alta'

Imagem - Como é a mansão de Rayssa Leal, com pista de skate no quintal e presença de marcas
03

Como é a mansão de Rayssa Leal, com pista de skate no quintal e presença de marcas

Imagem - Prefeitura abre inscrições para concurso com 168 vagas e salários de até R$ 15 mil
04

Prefeitura abre inscrições para concurso com 168 vagas e salários de até R$ 15 mil