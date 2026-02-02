É hora de recomeçar: 4 signos recebem o sinal que faltava para mudar hábitos e curar o coração (2 de fevereiro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 18:18
Nem tudo é brilho externo; para alguns signos, o dia pede uma faxina na alma. Capricórnio vive um processo de regeneração física e emocional. O dia pede entrega e menos controle, é hora de deixar a paixão transformadora guiar seus passos. Já para Virgem, o sucesso hoje vem do planejamento silencioso nos bastidores. Recarregar as baterias em silêncio será o seu maior trunfo.
Os Aquarianos enfrentam um desafio: a Lua em Leão faz oposição ao seu signo, pedindo que você saia um pouco do racional e foque no coração do outro. É um dia de aprender a ceder o palco nas parcerias. Enquanto isso, Peixes encontra paz na praticidade, organizando a rotina e cuidando da saúde com uma eficiência invejável.
Este novo ciclo que se inicia hoje é sobre equilíbrio. Entender quando é hora de brilhar e quando é hora de se recolher é a chave para o bem-estar. Use a força desta segunda-feira para desapegar de hábitos antigos e abraçar uma nova versão de si mesmo, mais conectada com a própria essência e com as necessidades do corpo.