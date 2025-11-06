ASTROLOGIA

Novembro chega com desafios extremos e crise para 3 signos; veja se o seu está entre eles

As mudanças chegam com força neste mês, abalando certezas e exigindo mais flexibilidade emocional

Fernanda Varela

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 05:00

Novembro de 2025 será um período intenso para quem busca estabilidade. O mês chega com energia de transformação e traz à tona tudo o que precisa ser repensado, especialmente para Touro, Leão e Aquário. A Lua Cheia em Touro, no dia 5, ilumina áreas ligadas a finanças, segurança e autoestima, enquanto Urano retrógrado mexe nos alicerces que pareciam firmes.

Para os taurinos, o desafio é lidar com imprevistos e aceitar que nem tudo pode ser controlado. O momento pede desapego, paciência e confiança no processo. Mudanças profissionais e emocionais podem surgir, abrindo espaço para uma nova fase mais leve e autêntica.

Leão viverá um período de reflexão e autoconhecimento. A influência dos planetas em Escorpião desperta a necessidade de cuidar da saúde mental e de olhar com honestidade para os sentimentos. Este é o momento de desacelerar, praticar o silêncio e evitar disputas de ego.

Já Aquário passa por um ciclo de revisões internas. Urano, seu planeta regente, em movimento retrógrado, aponta para transformações nas estruturas familiares e emocionais. Será essencial equilibrar razão e intuição, respeitar os próprios limites e permitir-se sentir.

