Novembro chega com desafios extremos e crise para 3 signos; veja se o seu está entre eles

Fernanda Varela
Publicado em 6 de novembro de 2025 às 05:00
Novembro de 2025 será um período intenso para quem busca estabilidade. O mês chega com energia de transformação e traz à tona tudo o que precisa ser repensado, especialmente para Touro, Leão e Aquário. A Lua Cheia em Touro, no dia 5, ilumina áreas ligadas a finanças, segurança e autoestima, enquanto Urano retrógrado mexe nos alicerces que pareciam firmes.
Para os taurinos, o desafio é lidar com imprevistos e aceitar que nem tudo pode ser controlado. O momento pede desapego, paciência e confiança no processo. Mudanças profissionais e emocionais podem surgir, abrindo espaço para uma nova fase mais leve e autêntica.
As cores de cada signo | Touro: verde esmeralda
Leão viverá um período de reflexão e autoconhecimento. A influência dos planetas em Escorpião desperta a necessidade de cuidar da saúde mental e de olhar com honestidade para os sentimentos. Este é o momento de desacelerar, praticar o silêncio e evitar disputas de ego.
As cores de cada signo | Leão: laranja intenso
Já Aquário passa por um ciclo de revisões internas. Urano, seu planeta regente, em movimento retrógrado, aponta para transformações nas estruturas familiares e emocionais. Será essencial equilibrar razão e intuição, respeitar os próprios limites e permitir-se sentir.
As cores de cada signo | Aquário: azul turquesa
A energia de novembro pede introspecção e flexibilidade. Resistir às mudanças apenas aumenta o desconforto. A palavra-chave do mês é rendição: confiar no fluxo da vida e permitir que o novo se revele com calma e consciência.