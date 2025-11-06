Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Novembro chega com desafios extremos e crise para 3 signos; veja se o seu está entre eles

As mudanças chegam com força neste mês, abalando certezas e exigindo mais flexibilidade emocional

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 05:00

Novembro de 2025 será um período intenso para quem busca estabilidade. O mês chega com energia de transformação e traz à tona tudo o que precisa ser repensado, especialmente para Touro, Leão e Aquário. A Lua Cheia em Touro, no dia 5, ilumina áreas ligadas a finanças, segurança e autoestima, enquanto Urano retrógrado mexe nos alicerces que pareciam firmes.

Leia mais

Imagem - Boas notícias: cartas do Tarot anunciam sorte e dinheiro para os signos nesta quinta-feira (6)

Boas notícias: cartas do Tarot anunciam sorte e dinheiro para os signos nesta quinta-feira (6)

Imagem - Anjo da Guarda desta quinta-feira (6 de novembro) avisa a 2 signos: você vai receber uma notícia difícil, é preciso ser forte

Anjo da Guarda desta quinta-feira (6 de novembro) avisa a 2 signos: você vai receber uma notícia difícil, é preciso ser forte

Imagem - Hora de crescer e brilhar: quatro signos viverão uma virada poderosa até o fim de 2025

Hora de crescer e brilhar: quatro signos viverão uma virada poderosa até o fim de 2025

Para os taurinos, o desafio é lidar com imprevistos e aceitar que nem tudo pode ser controlado. O momento pede desapego, paciência e confiança no processo. Mudanças profissionais e emocionais podem surgir, abrindo espaço para uma nova fase mais leve e autêntica.

As cores de cada signo | Touro: verde esmeralda

Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
1 de 5
Touro: verde esmeralda por Reprodução

Leão viverá um período de reflexão e autoconhecimento. A influência dos planetas em Escorpião desperta a necessidade de cuidar da saúde mental e de olhar com honestidade para os sentimentos. Este é o momento de desacelerar, praticar o silêncio e evitar disputas de ego.

As cores de cada signo | Leão: laranja intenso

Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
1 de 6
Leão: laranja intenso por Reprodução

Já Aquário passa por um ciclo de revisões internas. Urano, seu planeta regente, em movimento retrógrado, aponta para transformações nas estruturas familiares e emocionais. Será essencial equilibrar razão e intuição, respeitar os próprios limites e permitir-se sentir.

As cores de cada signo | Aquário: azul turquesa

Aquário: azul turquesa por Reprodução
Aquário: azul turquesa por Reprodução
Aquário: azul turquesa por Reprodução
Aquário: azul turquesa por Reprodução
Aquário: azul turquesa por Reprodução
1 de 5
Aquário: azul turquesa por Reprodução

A energia de novembro pede introspecção e flexibilidade. Resistir às mudanças apenas aumenta o desconforto. A palavra-chave do mês é rendição: confiar no fluxo da vida e permitir que o novo se revele com calma e consciência.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Hora de abrir o olho: tire a sua sorte do dia para esta quinta (6 de novembro)

Hora de abrir o olho: tire a sua sorte do dia para esta quinta (6 de novembro)
Imagem - 3 signos entram em uma nova fase de poder e superação a partir de hoje (6 de novembro)

3 signos entram em uma nova fase de poder e superação a partir de hoje (6 de novembro)

MAIS LIDAS

Imagem - Anjo da Guarda desta quinta-feira (6 de novembro) avisa a 2 signos: você vai receber uma notícia difícil, é preciso ser forte
01

Anjo da Guarda desta quinta-feira (6 de novembro) avisa a 2 signos: você vai receber uma notícia difícil, é preciso ser forte

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
02

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Imagem - 3 signos vão resolver seus problemas com dinheiro a partir de hoje (5 de novembro)
03

3 signos vão resolver seus problemas com dinheiro a partir de hoje (5 de novembro)

Imagem - Banheiro sempre limpo: produto barato clareia o fundo do vaso em minutos
04

Banheiro sempre limpo: produto barato clareia o fundo do vaso em minutos