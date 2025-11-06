ASTROLOGIA

Anjo da intuição guia 3 signos e revela respostas que o coração estava esperando nesta quinta-feira (6 de novembro)

Para três signos, essa influência será especialmente poderosa

A quinta-feira (6) será marcada por um mergulho profundo nas emoções e na sabedoria interior. O anjo da intuição atua com força, ajudando a enxergar verdades escondidas e a perceber sinais sutis do universo. Para três signos, essa influência será especialmente poderosa: decisões importantes ganharão clareza, situações confusas farão sentido e o caminho certo se revelará com naturalidade.

Câncer

Os cancerianos estarão com a sensibilidade à flor da pele, mas de forma positiva. O anjo da intuição desperta uma percepção aguçada, capaz de antecipar acontecimentos e entender o que está por trás das palavras. Confie nos pressentimentos — eles estarão certeiros. Este é um ótimo momento para resolver pendências emocionais e ouvir a própria alma antes de qualquer decisão.

Escorpião

A energia do anjo da intuição coloca Escorpião em posição de destaque. Tudo o que parecia nebuloso começa a clarear, e respostas chegam de onde menos se espera. Sonhos, coincidências e pequenos sinais servirão como guias. Use o poder de observação para transformar desafios em oportunidades e lembre-se de que nem tudo precisa ser explicado — o sentir também é um tipo de sabedoria.

Peixes

O anjo da intuição se conecta de forma profunda com o universo pisciano, fortalecendo a espiritualidade e o sexto sentido. É um dia ideal para silenciar o barulho externo e seguir o coração. Se algo não parece certo, confie nessa sensação. Situações antigas podem se resolver de maneira quase mágica, e ideias inspiradas surgem quando você permite que a mente descanse e o espírito fale.

