Raquete de João Fonseca é arrebatada em leilão por valor milionário

Item do prodígio tênis brasileiro alcançou o valor de R$ 2 milhões

Pedro Carreiro

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 18:23

João Fonseca Crédito: Fotojump/Rio Open

Solidariedade e glamour marcaram a noite da última segunda-feira (8) em São Paulo. O Hotel Rosewood foi palco da 10ª edição do Favela Gala, evento beneficente promovido pelo Instituto Gerando Falcões que reuniu empresários, artistas e personalidades em torno de uma única causa: apoiar projetos sociais em favelas brasileiras.

A condução da cerimônia ficou por conta das atrizes Sabrina Sato e Isis Valverde, responsáveis por apresentar ao público peças valiosas que foram a leilão. Entre elas, obras do muralista Kobra, uma palestra especial conduzida por Luciano Huck e Edu Lyra, fundador da instituição, e uma cobiçada camisa do Inter Miami autografada por Lionel Messi.

Mas quem roubou a cena foi o jovem tenista João Fonseca. Sua raquete alcançou o valor impressionante de R$ 2 milhões, sendo arrematada por Guilherme Benchimol, fundador da XP Inc., patrocinadora oficial do atleta desde junho de 2024.

O sucesso dos lances refletiu-se no resultado final: só o leilão movimentou R$ 5 milhões, montante 66% superior ao da edição anterior. No total, a noite chegou a R$ 25 milhões, que serão integralmente destinados a iniciativas sociais nas comunidades atendidas pela rede Gerando Falcões, segundo informações da Forbes.

Coincidentemente, o destaque no leilão veio no mesmo dia em que Fonseca alcançou sua melhor marca no ranking da Associação de Tênis Profissional (ATP). Aos 18 anos, o carioca aparece na 42ª posição após campanha no US Open, em que foi eliminado na segunda rodada pelo checo Tomás Machac.