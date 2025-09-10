Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Popó vai participar de encontro gratuito com fãs em Salvador antes de encarar Wanderlei Silva

Encontro ocorre nesta quinta-feira (11), a partir das 17h, na Praça Maria Felipa, no bairro do Comércio.

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 14:28

Popó é tetracampeão mundial de boxe
Popó é tetracampeão mundial de boxe Crédito: Divulgação

O tetracampeão mundial de boxe Acelino “Popó” Freitas fará uma parada especial em Salvador antes de subir ao ringue no Spaten Fight Night II, marcado para o dia 27 de setembro, em São Paulo, com transmissão da TV Globo, para encarar Wanderlei Silva em uma luta de boxe. O ídolo baiano participa de um encontro gratuito com fãs nesta quinta-feira (11), a partir das 17h, na Praça Maria Felipa, no bairro do Comércio.

O evento é promovido pela cervejaria Spaten e reunirá também Hebert Conceição, campeão olímpico em Tóquio 2020, e Bia Ferreira, vice-campeã olímpica em Paris 2024 e campeã mundial de boxe. A programação inclui projeções, dinâmicas, ativações interativas e surpresas que buscam transportar o público para o clima do ringue. Outro destaque será a presença de Flávio Canto, ex-judoca, medalhista olímpico e apresentador, que assume o papel de mestre de cerimônia.

Popó, que retorna aos ringues neste mês, celebrou a oportunidade de rever o público baiano.“É sempre uma emoção estar com os baianos, ainda mais em um evento que valoriza a nossa história no esporte. Antes da luta, quero sentir de perto essa energia que só Salvador tem”, afirmou o boxeador.

Leia mais

Imagem - Hebert Conceição e Bia Ferreira se encontram com fãs em Salvador em evento gratuito

Hebert Conceição e Bia Ferreira se encontram com fãs em Salvador em evento gratuito

Imagem - Popó substitui Vitor Belfort e vai protagonizar duelo de Boxe x MMA contra Wanderlei Silva

Popó substitui Vitor Belfort e vai protagonizar duelo de Boxe x MMA contra Wanderlei Silva

Imagem - Hebert Conceição se prepara para duelo de medalhistas olímpicos marcado por provocações

Hebert Conceição se prepara para duelo de medalhistas olímpicos marcado por provocações

Mais recentes

Imagem - Vitória tem acerto com atacante gringo, revela Fábio Mota

Vitória tem acerto com atacante gringo, revela Fábio Mota
Imagem - Fluminense x Bahia: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

Fluminense x Bahia: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem
Imagem - Bahia confirma saída de Lucho Rodríguez para clube da Arábia Saudita

Bahia confirma saída de Lucho Rodríguez para clube da Arábia Saudita

MAIS LIDAS

Imagem - Como fazer o esmalte durar mais tempo nas unhas
01

Como fazer o esmalte durar mais tempo nas unhas

Imagem - Quem é Adrielly, mulher envolvida em nova polêmica de Yuri Lima e Iza
02

Quem é Adrielly, mulher envolvida em nova polêmica de Yuri Lima e Iza

Imagem - Voto de Fux pode mudar destino de Bolsonaro? Entenda pedido de anulação
03

Voto de Fux pode mudar destino de Bolsonaro? Entenda pedido de anulação

Imagem - Fux pede anulação de processo por falta de competência do STF para julgar Bolsonaro e outros réus
04

Fux pede anulação de processo por falta de competência do STF para julgar Bolsonaro e outros réus