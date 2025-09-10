LENDA DO BOXE

Popó vai participar de encontro gratuito com fãs em Salvador antes de encarar Wanderlei Silva

Encontro ocorre nesta quinta-feira (11), a partir das 17h, na Praça Maria Felipa, no bairro do Comércio.

Pedro Carreiro

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 14:28

Popó é tetracampeão mundial de boxe Crédito: Divulgação

O tetracampeão mundial de boxe Acelino “Popó” Freitas fará uma parada especial em Salvador antes de subir ao ringue no Spaten Fight Night II, marcado para o dia 27 de setembro, em São Paulo, com transmissão da TV Globo, para encarar Wanderlei Silva em uma luta de boxe. O ídolo baiano participa de um encontro gratuito com fãs nesta quinta-feira (11), a partir das 17h, na Praça Maria Felipa, no bairro do Comércio.

O evento é promovido pela cervejaria Spaten e reunirá também Hebert Conceição, campeão olímpico em Tóquio 2020, e Bia Ferreira, vice-campeã olímpica em Paris 2024 e campeã mundial de boxe. A programação inclui projeções, dinâmicas, ativações interativas e surpresas que buscam transportar o público para o clima do ringue. Outro destaque será a presença de Flávio Canto, ex-judoca, medalhista olímpico e apresentador, que assume o papel de mestre de cerimônia.