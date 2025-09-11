Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Marcus D'Almeida brilha no fim e conquista medalha de prata no Mundial de Tiro com Arco

A competição foi realizada em Gwangju, na Coreia do Sul

  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Estadão

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 09:38

Marcus D'Almeida
Marcus D'Almeida Crédito: Reprodução

Depois de realizar uma campanha onde alcançou apenas o 32º lugar na fase de classificação, o brasileiro Marcus D'Almeida se recuperou na fase decisiva e brilhou no Mundial de Tiro com Arco ao arrebatar a medalha de prata na modalidade recurvo individual nesta quinta-feira. A competição foi realizada em Gwangju, na Coreia do Sul.

A campanha premiou o poder de reação do competidor nacional. Em uma disputa acirrada na decisão, o espanhol Andres Temiño levou a melhor e terminou em primeiro lugar com direito a um 10 a 9 na flecha de desempate.

Satisfeito por se consolidar como um dos grandes nomes da modalidade, o brasileiro disse, em entrevista ao Olympics com sobre mais essa conquista para o esporte nacional.

Marcus D'Almeida garantiu prata
Marcus D'Almeida garantiu prata Crédito: Reprodução

"Estou muito feliz. São três medalhas seguidas em Mundiais, são seis anos aí no topo do mundo. Então, eu sei o quanto é difícil isso. E todo mundo sabe, na verdade. E eu queria o ouro, mas desta vez não foi possível. Não vai faltar oportunidade na minha vida", declarou.

Além do brilho individual, D'Almeida participou ainda da disputa por equipes e novamente deu uma importante contribuição. Ao lado de Matheus Ely e Matheus Gomes, o carioca de 27 anos ajudou a levar o time brasileiro à melhor colocação na história: o quarto lugar.

Questionado sobre a expectativa até os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028, ele foi direto em sua resposta. "Espero poder ganhar todas as medalhas mundiais daqui até lá. Tenho muita expectativa sobre mim", comentou.

Mais recentes

Imagem - Após eliminar o Bahia, Fluminense provoca: 'Único tricolor do mundo'

Após eliminar o Bahia, Fluminense provoca: 'Único tricolor do mundo'
Imagem - Ceni lamenta derrota e critica atuação do Bahia contra o Fluminense: 'Não jogamos absolutamente nada'

Ceni lamenta derrota e critica atuação do Bahia contra o Fluminense: 'Não jogamos absolutamente nada'
Imagem - Luciano Juba lamenta eliminação na Copa do Brasil e volta o foco para o Brasileirão

Luciano Juba lamenta eliminação na Copa do Brasil e volta o foco para o Brasileirão

MAIS LIDAS

Imagem - Médica encontrada morta após ser acusada de matar o marido fez faculdade em Salvador
01

Médica encontrada morta após ser acusada de matar o marido fez faculdade em Salvador

Imagem - Advogado é morto a facadas durante briga dentro de apartamento
02

Advogado é morto a facadas durante briga dentro de apartamento

Imagem - Demissões no Itaú: como o chefe pode te fiscalizar no home office
03

Demissões no Itaú: como o chefe pode te fiscalizar no home office

Imagem - Ex- A Fazenda Andrea Nóbrega é despejada de apartamento e fica sem teto
04

Ex- A Fazenda Andrea Nóbrega é despejada de apartamento e fica sem teto