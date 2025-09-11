QUE B.O

Chelsea é acusado de 74 violações por negociações com agentes e pode sofrer sansões

Federação inglesa aponta irregularidades cometidas entre 2009 e 2022; clube pode perder pontos na Premier Legue

Pedro Carreiro

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 19:14

Roman Abramovich, ex-presidente dono do Chelsea Crédito: Reprodução/X

A Federação Inglesa de Futebol (FA) apresentou 74 acusações contra o Chelsea por violações relacionadas a agentes e intermediários. As infrações teriam ocorrido entre 2009 e 2022, período em que o clube ainda estava sob controle do ex-proprietário Roman Abramovich.

“No total, 74 acusações foram apresentadas contra o Chelsea FC. A conduta objeto das acusações abrange o período de 2009 a 2022 e está relacionada principalmente a eventos ocorridos entre as temporadas de 2010/11 e 2015/16. O Chelsea tem até 19 de setembro de 2025 para responder”, informou a FA em comunicado oficial.

Segundo o jornal The Telegraph, foi a atual gestão do clube, chefiada pelo empresário norte-americano Todd Boehly, quem levou o caso às autoridades. Além da FA, denúncias também teriam sido encaminhadas à Premier League e à Uefa. Caso as acusações sejam confirmadas, o Chelsea pode sofrer duras sanções, incluindo perda de pontos no Campeonato Inglês.

Boehly e seu consórcio assumiram o clube em 2022 após pagar 4,25 bilhões de euros (R$ 26,7 bilhões na cotação da época). A venda foi uma consequência das sanções impostas pelo governo britânico a Abramovich, forçado a se desfazer de seus ativos no país após a invasão da Ucrânia pela Rússia.