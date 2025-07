DECEPÇÃO

Bia Haddad cai na 2ª rodada de Wimbledon para 110ª do mundo

Após início equilibrado, brasileira perde ritmo, comete muitos erros e é derrotada pela húngara Dalma Galfi

Beatriz Haddad Maia não conseguiu repetir a boa atuação da estreia e foi eliminada nesta quarta-feira (2) na segunda rodada de Wimbledon. A número 20 do mundo teve queda acentuada de desempenho e perdeu para a húngara Dalma Galfi, 110ª do ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (9/7) e 6/1. Com a derrota, Bia se despede do torneio antes da terceira rodada, fase que havia alcançado no ano passado. >