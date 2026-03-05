GANCHO PESADO

Zagueiro do RB Bragantino é punido com 12 jogos após falas machistas contra árbitra

Jogador foi punido por unanimidade pelo TJD-SP após declarações contra a árbitra Daiane Muniz



Pedro Carreiro

Estadão

Publicado em 5 de março de 2026 às 14:51

Zagueiro Gustavo Marques, do RB Bragantino Crédito: Ari Ferreira/Bragantino

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) decidiu aplicar uma punição severa ao zagueiro Gustavo Marques, do Red Bull Bragantino, após declarações machistas direcionadas à árbitra Daiane Muniz durante a eliminação da equipe nas quartas de final do Campeonato Paulista contra o São Paulo. O jogador foi suspenso por 12 partidas — que deverão ser cumpridas no Estadual — além de receber uma multa de R$ 30 mil.

A polêmica teve início após o fim da partida, vencida pelo São Paulo por 2x1. Nos minutos finais, o Bragantino reclamou de um possível pênalti em Juninho Capixaba que não foi assinalado pela arbitragem. Inconformado com a decisão, Gustavo Marques criticou publicamente a arbitragem e fez comentários considerados machistas em entrevista à TNT.

Na ocasião, o defensor afirmou que a Federação Paulista não deveria escalar uma mulher para apitar “um jogo desse tamanho”, declaração que gerou forte repercussão negativa no meio esportivo.

A reação foi imediata. O Red Bull Bragantino anunciou punição interna ao atleta, que foi multado e afastado de uma partida. Clubes, jogadores e entidades do futebol também manifestaram apoio à árbitra Daiane Muniz. Posteriormente, Gustavo Marques divulgou um pedido público de desculpas e procurou a árbitra para se retratar.

Mesmo assim, o caso foi levado a julgamento no Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo (TJD-SP). A sessão ocorreu na quarta-feira, com decisão divulgada oficialmente na ata nesta quinta. O zagueiro foi enquadrado nos artigos 243-G e 243-F do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que tratam de infrações disciplinares graves, incluindo ofensas à honra relacionadas ao esporte. A punição foi definida por unanimidade.