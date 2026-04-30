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Dono de supermercado que fatura R$ 25 bilhões por ano comprou clube brasileiro e já investe milhões no elenco

Time passa por reformulação com investimentos milionários do novo controlador, que busca competir com as principais forças do país

Carol Neves

Publicado em 30 de abril de 2026 às 08:21

Pedro Lourenço Crédito: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Pedro Lourenço, fundador do Supermercados BH, que alcançou faturamento de R$ 25,72 bilhões em 2025 e figura na quarta colocação do Ranking ABRAS, é hoje o principal responsável pela transformação do Cruzeiro em Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Após adquirir as ações que estavam com o ex-jogador com Ronaldo por cerca de R$ 600 milhões, o empresário passou a conduzir um ciclo de investimentos de grande escala com a intenção de reposicionar a equipe entre os protagonistas do futebol brasileiro.

O aporte financeiro chama atenção pela diferença entre as realidades do clube e da empresa do dirigente. Enquanto o Supermercados BH movimenta dezenas de bilhões por ano, o Cruzeiro encerrou o último exercício com receita em torno de R$ 599,17 milhões. Essa disparidade explica a capacidade de Lourenço de realizar aportes que fogem do padrão do futebol nacional.

Um dos principais exemplos dessa nova fase foi a contratação do meio-campista Gerson, ex-Flamengo. O jogador foi adquirido por cerca de 27 milhões de euros, valor que na cotação da época chegou a aproximadamente R$ 169 milhões. A operação foi tratada internamente como uma demonstração clara da ambição do projeto. Segundo o dirigente, o elenco foi reforçado com a ideia de manter uma base sólida e competitiva.

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A força financeira por trás do Cruzeiro

A sustentação do projeto está diretamente ligada ao desempenho do Supermercados BH. A rede criada por Lourenço ocupa posição de destaque no varejo nacional e garante ao empresário uma capacidade de investimento muito acima da média do futebol brasileiro. Na prática, o clube passa a operar com uma fonte de recursos que não depende apenas de receitas esportivas tradicionais.

A diferença entre os dois lados é expressiva. O faturamento da rede é aproximadamente 41 vezes maior que a receita do Cruzeiro, o que permite que os investimentos no clube representem uma fração pequena do negócio principal do empresário. Isso coloca o projeto em um patamar distinto do modelo adotado por rivais como Flamengo e Palmeiras, que dependem majoritariamente de receitas próprias como direitos de transmissão, bilheteria e patrocínios.

Segundo a Exame, a rede tem atualmente 300 lojas próprias em aproximadamente 95 cidades de Minas Gerais e do Espírito Santo.

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A chegada de Artur Jorge e o plano de longo prazo

Outro movimento importante foi a contratação do técnico Artur Jorge, campeão da Libertadores de 2025 pelo Botafogo. O Cruzeiro pagou cerca de R$ 15 milhões para tirá-lo do clube anterior e, na sequência, renovou seu contrato até 2030.

A decisão reforça a ideia de continuidade do projeto. A avaliação interna é de que profissionais com o nível do treinador são raros no mercado, e a permanência prolongada reduz a chance de interrupções típicas do futebol brasileiro.

O próprio Pedro Lourenço já destacou internamente a dificuldade de encontrar técnicos desse perfil e a importância de mantê-lo por mais tempo, justamente para dar estabilidade ao trabalho.

Um novo cenário no futebol brasileiro

A movimentação no Cruzeiro se insere em uma tendência mais ampla de transformação do futebol nacional com a chegada das SAFs. Clubes como o Botafogo, sob comando de John Textor, e o Bahia, administrado pelo Grupo City, já haviam iniciado esse processo de mudança estrutural.