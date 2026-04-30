MERCADO DA BOLA

Atacante brasileira de 21 anos é apontada como a mais valiosa do futebol feminino mundial

Atleta é disputada por clubes de quatro países e já é tratada como possível recorde de venda no mercado mundial

Carol Neves

Publicado em 30 de abril de 2026 às 09:10

Tainá Maranhão Crédito: Lívia Villas Boas/Staff Images/CBF

Um dos nomes mais disputados do mercado de transferências atual, Tainá Maranhão virou destaque internacional e hoje é apontada como a jogadora mais valiosa do futebol feminino. A atacante, de 21 anos, chama atenção de clubes da Espanha, México, Estados Unidos e Inglaterra, e pode estar envolvida em uma negociação histórica.

O próprio diretor de futebol feminino do Palmeiras, Alberto Simão, clube onde a atleta atua, destacou o tamanho do interesse. "A Maranhão já tem a maior venda do mundo. Seria a maior venda do mundo", afirmou em entrevista ao GE.com.

A avaliação reforça o peso que a jogadora vem ganhando no cenário global e a possibilidade de um recorde no mercado da modalidade.

Tainá Maranhão é avaliada como jogadora mais valiosa do mundo 1 de 9

Origem, família e vida fora de campo

Nas redes sociais, onde reúne mais de 80 mil seguidores, Tainá costuma compartilhar momentos da carreira e também homenagens à família. Um dos registros mais marcantes foi quando estreou pela seleção brasileira principal no ano passado e escreveu para a mãe: "Mãe, a gente conseguiu".

A atacante entrou no futebol aos 15 anos e carrega o apelido “Maranhão” por causa do pai, o ex-jogador Alex Maranhão, que foi um de seus principais conselheiros no início da carreira. O ambiente familiar também é ligado ao esporte: o padrasto, Juca da Silva, trabalha como treinador de futebol feminino, e um dos irmãos, Nathan Mafiolete José, atua no Esporte Clube Próspera, de Santa Catarina.

Na vida pessoal, Tainá mantém relacionamento com Isabela Bueno, de Piracicaba (SP), que é sobrinha de sua empresária, Nina Bueno. Discreta nas redes sociais, Isabela celebrou a conquista da Supercopa 2026 com uma declaração pública à jogadora e também acompanhou a seleção brasileira na conquista do FIFA Series 2026 em Cuiabá.

Mercado global e possível recorde

O crescimento de Tainá acontece em um cenário de valorização do futebol feminino no mercado internacional. Atualmente, a maior transferência registrada na modalidade pertence à meio-campista Grace Geyoro, que saiu do Paris Saint-Germain para o London City por 1,93 milhão de dólares, cerca de R$ 9,6 milhões.