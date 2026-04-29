REENCONTRO COM ALGOZ?

Vitória vai enfrentar o Ceará nas quartas de final da Copa do Nordeste

Confronto contra os cearenses está marcado para a próxima quarta-feira (6), no Barradão

Alan Pinheiro

Publicado em 29 de abril de 2026 às 23:31

Taça da Copa do Nordeste: sorteio da fase de grupos será no dia 18 Crédito: Thais Magalhães/CBF

Após empatar com o Confiança e confirmar a liderança no grupo A da Copa do Nordeste, o Vitória já sabe quem será o seu adversário nas quartas de final da competição regional. O Ceará, conhecido por ser uma "pedra no sapato" dos rubro-negros, reencontrará o Leão na próxima quarta-feira (6), no Barradão.

Se tem um adversário na Copa do Nordeste que sabe jogar contra o Vitória é o Ceará. O Vozão já eliminou o Leão da competição em cinco oportunidades, a última em 2021. O Alvinegro já havia sido o algoz do Rubro-negro em 2013, 2014, 2015 e 2020 no Nordestão. Nessas duas últimas vezes, inclusive, com o título para o Ceará ao final.

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Na última vez que se enfrentaram pela competição, deu Leão. 2x0 dentro do Barradão, cenário do próximo confronto entre as duas equipes. Esse confronto, inclusive, deu fim a um jejum de oito anos que os rubro-negros não conseguiam vencer o Vozão na Copa do Nordeste.

Considerando o retrospecto entre as duas equipes no torneio regional, quem venceu mais jogos foi a equipe cearense, mas é o empate que predomina. Foram nove partidas que terminaram sem um vencedor ao fim dos 90 minutos, enquanto o Ceará venceu cinco e o Vitória se deu melhor em quatro oportunidades desde 1997.