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Vitória vai enfrentar o Ceará nas quartas de final da Copa do Nordeste

Confronto contra os cearenses está marcado para a próxima quarta-feira (6), no Barradão

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 29 de abril de 2026 às 23:31

Taça da Copa do Nordeste: sorteio da fase de grupos será no dia 18
Taça da Copa do Nordeste: sorteio da fase de grupos será no dia 18 Crédito: Thais Magalhães/CBF

Após empatar com o Confiança e confirmar a liderança no grupo A da Copa do Nordeste, o Vitória já sabe quem será o seu adversário nas quartas de final da competição regional. O Ceará, conhecido por ser uma "pedra no sapato" dos rubro-negros, reencontrará o Leão na próxima quarta-feira (6), no Barradão.

Se tem um adversário na Copa do Nordeste que sabe jogar contra o Vitória é o Ceará. O Vozão já eliminou o Leão da competição em cinco oportunidades, a última em 2021. O Alvinegro já havia sido o algoz do Rubro-negro em 2013, 2014, 2015 e 2020 no Nordestão. Nessas duas últimas vezes, inclusive, com o título para o Ceará ao final.

Confira quem foram os times classificados para as quartas de final da Copa do Nordeste

Vitória por Reprodução
Escudo do ASA por Reprodução
Escudo do Confiança por Reprodução
Escudo do Juazeirense por Reprodução
Escudo do Sport por Reprodução
Escudo do Ceará por Reprodução
Escudo do ABC por Reprodução
Escudo do Fortaleza por Reprodução
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Vitória por Reprodução

Na última vez que se enfrentaram pela competição, deu Leão. 2x0 dentro do Barradão, cenário do próximo confronto entre as duas equipes. Esse confronto, inclusive, deu fim a um jejum de oito anos que os rubro-negros não conseguiam vencer o Vozão na Copa do Nordeste. 

Considerando o retrospecto entre as duas equipes no torneio regional, quem venceu mais jogos foi a equipe cearense, mas é o empate que predomina. Foram nove partidas que terminaram sem um vencedor ao fim dos 90 minutos, enquanto o Ceará venceu cinco e o Vitória se deu melhor em quatro oportunidades desde 1997.

Antes de voltar ao Nordestão, o Leão redireciona o seu foco novamente para o Campeonato Brasileiro. Neste sábado (2), a equipe comandada por Jair Ventura recebe o Coritiba no Barradão. A partida, válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, começa a partir das 18h30.

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