LEÃO CLASSIFICADO

Em jogo morno, Vitória e Confiança empatam por 2x2 na Copa do Nordeste

Renzo López e Erick marcaram para o time baiano, enquanto Gabriel Zeca e Iago empataram

Alan Pinheiro

Publicado em 29 de abril de 2026 às 23:31

Vitória x Confiança - 5ª rodada Copa do Nordeste Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Faltou qualidade, sobrou dificuldade, mas o mais importante aconteceu. Depois de sofrer no Batistão, o Vitória se classificou para as quartas de final da Copa do Nordeste após empatar com o Confiança por 2x2 na 5ª rodada da fase de grupos da competição. Renzo López e Erick marcaram para o time baiano, enquanto Gabriel Zeca e Iago empataram. Agora, o Leão enfrenta o Ceará na próxima fase do torneio.

Jair Ventura já tinha cantado a pedra que iria com força máxima para se classificar em primeiro lugar. Dito e feito. Em relação ao confronto contra o Athletico-PR, no último final de semana, o técnico rubro-negro só mexeu em três peças no time titular. Poupados, Renê e Ramon ficaram em Salvador para Renzo López e Jamerson iniciarem o confronto. Na lateral direita, Nathan Mendes voltou a jogar após cumprir suspensão na Série A.

Confira quem foram os times classificados para as quartas de final da Copa do Nordeste 1 de 8

Como todos os jogos tinham de começar ao mesmo tempo, os torcedores presentes no Batistão precisaram esperar três minutos depois do horário marcado para enfim ouvir o apito inicial do confronto. Quem esperou ver um Vitória dominando o jogo desde o início, se surpreendeu quando viu os mandantes valorizarem a posse de bola e acertarem a marcação em cima dos visitantes, que se viram acuados e com dificuldade de progredir em campo.

No entanto, o Leão precisou de apenas uma finalização para sair na frente. Aos sete minutos, Erick recebeu pela direita, cortou para o meio e cruzou para a área. Em sua volta ao time titular, Renzo López apareceu livre para desviar a bola de cabeça e abrir o placar no Batistão.

O gol deixou o time de Jair Ventura mais tranquilo. Os rubro-negros começaram a controlar mais a posse de bola e mostrou mais paciência para construir o jogo. No entanto, a tranquilidade foi tanta que se tornou em desleixo. Aos 14 minutos, João Pedro cruzou e a bola pareceu que iria sair pela linha de fundo, mas Weriton apareceu e colocou na pequena área, onde Gabriel Zeca se antecipou para empatar o confronto.

Sem mais vantagens no placar, o Vitória se mostrou ainda mais acuado em campo. A dificuldade de construir permaneceu e a equipe baiana ainda teve seus pontos fracos explorados pelos mandantes. O Dragão baixou o bloco e esperou os rubro-negros progredirem em campo. Quando o Leão perdia a bola no ataque, rapidamente o Confiança chegava próximo ao gol defendido por Lucas Arcanjo.

Líder de participação em gols do time na temporada, Erick chamou a responsabilidade para si. Aos 40 minutos, Matheuzinho recebeu a bola, girou em cima da marcação e tocou para o camisa 33. Como já está acostumado, o atacante chapou com a perna esquerda e acertou a trave. No rebote, a bola bateu nas costas do goleiro Rafael Pascoal e voltou para dentro do próprio gol.

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Quando as equipes voltaram do intervalo, o Confiança rapidamente mostrou que o Vitória teria que levar o jogo à sério para sair de Aracaju com três pontos. Logo aos seis minutos da etapa final, Iago Silva recebeu livre na frente da zaga, percebeu que estava sem marcação e mandou uma bomba de fora da área, empatando o jogo pela segunda vez.

Quando a temperatura do confronto diminuiu, Jair Ventura colocou Osvaldo e Ronald para tentar contagiar o time com sangue novo e eliminar a morosidade vista em campo. Quando Jamerson caiu, sobrou até para Tarzia quebrar um galho na lateral esquerda. O que não mudou foi o futebol de pouca inspiração mostrado pelo time baiano.

Antes de voltar ao Nordestão, o Leão redireciona o seu foco novamente para o Campeonato Brasileiro. Neste sábado (2), a equipe comandada por Jair Ventura recebe o Coritiba no Barradão. A partida, válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, começa a partir das 18h30.

FICHA TÉCNICA

Confiança 2 x 2 Vitória - 5ª rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste

Confiança: Rafael Pascoal; Valdir, Ícaro, Lucas Cunha e Kelvyn (Marcelo); Renilson, Gabriel Zeca (Lorran) e PK; Iago (Danielzinho), Weriton (Breyner Camilo) e João Pedro (Sassá). Técnico: Cláudio Caçapa.

Vitória: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Luan Cândido e Jamerson (Tarzia); Caíque (Ronald), Zé Vitor (Lucas Silva) e Emmanuel Martínez; Erick, Matheuzinho (Pablo) e Renzo López (Osvaldo). Técnico: Jair Ventura.

Estádio: Batistão, em Aracaju;

Gols: Renzo López (7'), Gabriel Zeca (14') e Erick (40') no primeiro tempo; Iago (6') no segundo tempo;

Cartões amarelos: PK, Breyner Camilo, Renilson, Sassá (Confiança); Renzo López, Caíque, Zé Vitor (Vitória);