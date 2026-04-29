Em jogo morno, Vitória e Confiança empatam por 2x2 na Copa do Nordeste

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Alan Pinheiro
Publicado em 29 de abril de 2026 às 23:31
Faltou qualidade, sobrou dificuldade, mas o mais importante aconteceu. Depois de sofrer no Batistão, o Vitória se classificou para as quartas de final da Copa do Nordeste após empatar com o Confiança por 2x2 na 5ª rodada da fase de grupos da competição. Renzo López e Erick marcaram para o time baiano, enquanto Gabriel Zeca e Iago empataram. Agora, o Leão enfrenta o Ceará na próxima fase do torneio.
Jair Ventura já tinha cantado a pedra que iria com força máxima para se classificar em primeiro lugar. Dito e feito. Em relação ao confronto contra o Athletico-PR, no último final de semana, o técnico rubro-negro só mexeu em três peças no time titular. Poupados, Renê e Ramon ficaram em Salvador para Renzo López e Jamerson iniciarem o confronto. Na lateral direita, Nathan Mendes voltou a jogar após cumprir suspensão na Série A.
Confira quem foram os times classificados para as quartas de final da Copa do Nordeste
Como todos os jogos tinham de começar ao mesmo tempo, os torcedores presentes no Batistão precisaram esperar três minutos depois do horário marcado para enfim ouvir o apito inicial do confronto. Quem esperou ver um Vitória dominando o jogo desde o início, se surpreendeu quando viu os mandantes valorizarem a posse de bola e acertarem a marcação em cima dos visitantes, que se viram acuados e com dificuldade de progredir em campo.
No entanto, o Leão precisou de apenas uma finalização para sair na frente. Aos sete minutos, Erick recebeu pela direita, cortou para o meio e cruzou para a área. Em sua volta ao time titular, Renzo López apareceu livre para desviar a bola de cabeça e abrir o placar no Batistão.
O gol deixou o time de Jair Ventura mais tranquilo. Os rubro-negros começaram a controlar mais a posse de bola e mostrou mais paciência para construir o jogo. No entanto, a tranquilidade foi tanta que se tornou em desleixo. Aos 14 minutos, João Pedro cruzou e a bola pareceu que iria sair pela linha de fundo, mas Weriton apareceu e colocou na pequena área, onde Gabriel Zeca se antecipou para empatar o confronto.
Sem mais vantagens no placar, o Vitória se mostrou ainda mais acuado em campo. A dificuldade de construir permaneceu e a equipe baiana ainda teve seus pontos fracos explorados pelos mandantes. O Dragão baixou o bloco e esperou os rubro-negros progredirem em campo. Quando o Leão perdia a bola no ataque, rapidamente o Confiança chegava próximo ao gol defendido por Lucas Arcanjo.
Líder de participação em gols do time na temporada, Erick chamou a responsabilidade para si. Aos 40 minutos, Matheuzinho recebeu a bola, girou em cima da marcação e tocou para o camisa 33. Como já está acostumado, o atacante chapou com a perna esquerda e acertou a trave. No rebote, a bola bateu nas costas do goleiro Rafael Pascoal e voltou para dentro do próprio gol.
Confira quem foram os times classificados para as quartas de final da Copa do Nordeste
Quando as equipes voltaram do intervalo, o Confiança rapidamente mostrou que o Vitória teria que levar o jogo à sério para sair de Aracaju com três pontos. Logo aos seis minutos da etapa final, Iago Silva recebeu livre na frente da zaga, percebeu que estava sem marcação e mandou uma bomba de fora da área, empatando o jogo pela segunda vez.
Quando a temperatura do confronto diminuiu, Jair Ventura colocou Osvaldo e Ronald para tentar contagiar o time com sangue novo e eliminar a morosidade vista em campo. Quando Jamerson caiu, sobrou até para Tarzia quebrar um galho na lateral esquerda. O que não mudou foi o futebol de pouca inspiração mostrado pelo time baiano.
Antes de voltar ao Nordestão, o Leão redireciona o seu foco novamente para o Campeonato Brasileiro. Neste sábado (2), a equipe comandada por Jair Ventura recebe o Coritiba no Barradão. A partida, válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, começa a partir das 18h30.
Confiança 2 x 2 Vitória - 5ª rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste
Confiança: Rafael Pascoal; Valdir, Ícaro, Lucas Cunha e Kelvyn (Marcelo); Renilson, Gabriel Zeca (Lorran) e PK; Iago (Danielzinho), Weriton (Breyner Camilo) e João Pedro (Sassá). Técnico: Cláudio Caçapa.
Vitória: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Luan Cândido e Jamerson (Tarzia); Caíque (Ronald), Zé Vitor (Lucas Silva) e Emmanuel Martínez; Erick, Matheuzinho (Pablo) e Renzo López (Osvaldo). Técnico: Jair Ventura.
Estádio: Batistão, em Aracaju;
Gols: Renzo López (7'), Gabriel Zeca (14') e Erick (40') no primeiro tempo; Iago (6') no segundo tempo;
Cartões amarelos: PK, Breyner Camilo, Renilson, Sassá (Confiança); Renzo López, Caíque, Zé Vitor (Vitória);
Arbitragem: Luciano da Silva Miranda Filho, auxiliado por Eleutério Felipe Marques Júnior e Jorge Fernando Teixeira Bandeira Filho (Trio do CE).