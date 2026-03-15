BRASILEIRÃO

Invicto fora de casa, Bahia desafia fantasma do Beira-Rio contra o Internacional

Baianos e gaúchos se enfrentam neste domingo (15), a partir das 16h

Alan Pinheiro

Publicado em 15 de março de 2026 às 06:30

Kike Olivera durante treino do Bahia Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Ainda sem vencer dentro de casa na Série A, o Bahia quer esquecer o empate no clássico do meio de semana e estender a empolgação pelo título estadual para continuar a invencibilidade como visitante no Campeonato Brasileiro. No domingo (15), o Esquadrão vai ao Rio Grande do Sul para enfrentar o Internacional no Beira-Rio, em partida válida pela 6ª rodada da competição nacional. A bola rola às 16h.

Depois do primeiro jogo contra o O’Higgins, do Chile, pela Copa Libertadores, o Bahia enfim volta a disputar um jogo na temporada fora de Salvador. Foram cinco jogos disputados nesse período. Para enfrentar o Internacional, o Esquadrão começa a rodada com oito pontos somados em quatro partidas.

Últimos confrontos entre Internacional x Bahia 1 de 18

Já o Colorado, depois de perder para o Atlético-MG por 1x0, chega ao Beira-Rio na zona de rebaixamento, com apenas dois pontos somados em cinco confrontos pelo Brasileirão. A diferença de jogos aconteceu pela participação do Tricolor na segunda fase preliminar da Copa Libertadores, o que adiou o jogo da 4ª rodada dos tricolores com a Chapecoense.

No último Campeonato Brasileiro, o Bahia teve um aproveitamento de apenas 26% jogando fora de casa. Em 19 partidas, venceu três jogos, empatou seis e perdeu 10 confrontos. Nos últimos 10 jogos como visitante no último Brasileirão, o Tricolor não venceu nenhuma das partidas.

O rendimento deixou o time tricolor com a sensação de que não conseguia performar longe da Arena Fonte Nova. No entanto, no início da Série A deste ano, o Esquadrão está invicto na condição de visitante. Venceu o Corinthians em São Paulo na estreia e ganhou do Vasco em São Januário.

Para o confronto contra o Colorado, o treinador já sabe que não poderá contar com Everton Ribeiro. O camisa 10 teve confirmada a lesão na coxa direita e a previsão é que retorne apenas no início de abril. Kanu, Ruan Pablo e Gilberto também são desfalques para a partida.

Em contrapartida, a tendência é de que o jogo marque o retorno de Caio Alexandre aos relacionados. A dúvida está no retorno de David Duarte. O zagueiro já voltou a treinar após se recuperar de lesão, mas ficou fora da relação contra o Vitória por causa de problema físico.

Com os retornos esperados, Rogério Ceni acredita que a equipe melhore no Rio Grande do Sul. “Se [voltarem], logicamente, são três opções que já ajudam bem mais, dão uma oportunidade melhor de fazer trocas ou de fazer escolhas diferentes, mas o grupo é esse. Lógico, tem ausências que fazem bastante falta”, explicou o comandante tricolor, que acrescentou que vai assistir à partida do Inter contra o Galo para montar a estratégia para a partida.

Apesar da boa fase jogando fora de casa, o retrospecto recente entre as duas equipes deixa o Bahia menos confortável para entrar em campo contra os gaúchos. Considerando os últimos 10 confrontos entre as equipes, o Tricolor perdeu metade das partidas, empatou três vezes e venceu apenas dois confrontos.

Veja imagens de Bahia x Vitória, pela Série A 1 de 8

Considerando o Bahia como visitante, os últimos nove encontros entre baianos e gaúchos no Beira-Rio terminaram com os torcedores tricolores sem poder comemorar três pontos. No recorte, foram sete derrotas e dois empates.

O último triunfo do Esquadrão nessa condição ocorreu em 2014, quando os visitantes saíram do Rio Grande do Sul com um 2x0 na bagagem. Pelo Brasileirão, a última vez que o Colorado foi derrotado pelo Bahia aconteceu em 2013, quando os tricolores venceram por 2x1.