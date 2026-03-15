Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Invicto fora de casa, Bahia desafia fantasma do Beira-Rio contra o Internacional

Baianos e gaúchos se enfrentam neste domingo (15), a partir das 16h

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 15 de março de 2026 às 06:30

Kike Olivera durante treino do Bahia
Kike Olivera durante treino do Bahia Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Ainda sem vencer dentro de casa na Série A, o Bahia quer esquecer o empate no clássico do meio de semana e estender a empolgação pelo título estadual para continuar a invencibilidade como visitante no Campeonato Brasileiro. No domingo (15), o Esquadrão vai ao Rio Grande do Sul para enfrentar o Internacional no Beira-Rio, em partida válida pela 6ª rodada da competição nacional. A bola rola às 16h.

Depois do primeiro jogo contra o O’Higgins, do Chile, pela Copa Libertadores, o Bahia enfim volta a disputar um jogo na temporada fora de Salvador. Foram cinco jogos disputados nesse período. Para enfrentar o Internacional, o Esquadrão começa a rodada com oito pontos somados em quatro partidas.

Últimos confrontos entre Internacional x Bahia

Bahia jogou mal e foi derrotado pelo Internacional por Rafael Rodrigues/E.C. Bahia
Bahia jogou mal e foi derrotado pelo Internacional por Rafael Rodrigues/E.C. Bahia
Bahia jogou mal e foi derrotado pelo Internacional por Rafael Rodrigues/E.C. Bahia
Bahia jogou mal e foi derrotado pelo Internacional por Rafael Rodrigues/E.C. Bahia
Bahia jogou mal e foi derrotado pelo Internacional por Rafael Rodrigues/E.C. Bahia
Bahia jogou mal e foi derrotado pelo Internacional por Rafael Rodrigues/E.C. Bahia
Bahia jogou mal e foi derrotado pelo Internacional por Rafael Rodrigues/E.C. Bahia
Bahia x Internacional - 14ª rodada do Brasileirão por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia x Internacional - 14ª rodada do Brasileirão por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Gilberto em Internacional x Bahia, pela Copa Libertadores por Rafael Rodrigues / EC Bahia
Everton Ribeiro em Internacional x Bahia, pela Copa Libertadores por Rafael Rodrigues / EC Bahia
Everton Ribeiro em Internacional x Bahia, pela Copa Libertadores por Rafael Rodrigues / EC Bahia
Erick Pulga em Internacional x Bahia, pela Copa Libertadores por Rafael Rodrigues / EC Bahia
Bahia e Internacional empataram na Arena Fonte Nova por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia e Internacional, pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia x Internacional por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia x Internacional por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia x Internacional por Felipe Oliveira/EC Bahia
1 de 18
Bahia jogou mal e foi derrotado pelo Internacional por Rafael Rodrigues/E.C. Bahia

Já o Colorado, depois de perder para o Atlético-MG por 1x0, chega ao Beira-Rio na zona de rebaixamento, com apenas dois pontos somados em cinco confrontos pelo Brasileirão. A diferença de jogos aconteceu pela participação do Tricolor na segunda fase preliminar da Copa Libertadores, o que adiou o jogo da 4ª rodada dos tricolores com a Chapecoense.

No último Campeonato Brasileiro, o Bahia teve um aproveitamento de apenas 26% jogando fora de casa. Em 19 partidas, venceu três jogos, empatou seis e perdeu 10 confrontos. Nos últimos 10 jogos como visitante no último Brasileirão, o Tricolor não venceu nenhuma das partidas.

O rendimento deixou o time tricolor com a sensação de que não conseguia performar longe da Arena Fonte Nova. No entanto, no início da Série A deste ano, o Esquadrão está invicto na condição de visitante. Venceu o Corinthians em São Paulo na estreia e ganhou do Vasco em São Januário.

Para o confronto contra o Colorado, o treinador já sabe que não poderá contar com Everton Ribeiro. O camisa 10 teve confirmada a lesão na coxa direita e a previsão é que retorne apenas no início de abril. Kanu, Ruan Pablo e Gilberto também são desfalques para a partida.

LEIA MAIS 

Internacional x Bahia: onde assistir, horário e escalações

Bahia vai trocar de cobrador de pênaltis? Ceni avalia situação após Willian José perder mais um

Bahia junta os cacos após título e busca soluções caseiras para ausências

Após empate com o Vitória, Ceni cobra 'mais equilíbrio entre os tempos' do Bahia

Gabriel Xavier lamenta empate e queda de intensidade do Bahia no Ba-Vi: 'Não conseguimos manter'

Em contrapartida, a tendência é de que o jogo marque o retorno de Caio Alexandre aos relacionados. A dúvida está no retorno de David Duarte. O zagueiro já voltou a treinar após se recuperar de lesão, mas ficou fora da relação contra o Vitória por causa de problema físico.

Com os retornos esperados, Rogério Ceni acredita que a equipe melhore no Rio Grande do Sul. “Se [voltarem], logicamente, são três opções que já ajudam bem mais, dão uma oportunidade melhor de fazer trocas ou de fazer escolhas diferentes, mas o grupo é esse. Lógico, tem ausências que fazem bastante falta”, explicou o comandante tricolor, que acrescentou que vai assistir à partida do Inter contra o Galo para montar a estratégia para a partida.

Apesar da boa fase jogando fora de casa, o retrospecto recente entre as duas equipes deixa o Bahia menos confortável para entrar em campo contra os gaúchos. Considerando os últimos 10 confrontos entre as equipes, o Tricolor perdeu metade das partidas, empatou três vezes e venceu apenas dois confrontos.

Veja imagens de Bahia x Vitória, pela Série A

Bahia x Vitória - 5ª rodada do Campeonato Brasileiro por Victor Ferreira/ECV
Bahia x Vitória - 5ª rodada do Campeonato Brasileiro por Victor Ferreira/ECV
Bahia x Vitória - 5ª rodada do Campeonato Brasileiro por Victor Ferreira/ECV
Bahia x Vitória - 5ª rodada do Campeonato Brasileiro por Victor Ferreira/ECV
Bahia x Vitória - 5ª rodada do Campeonato Brasileiro por Rafael Rodrigues/ECB
Bahia x Vitória - 5ª rodada do Campeonato Brasileiro por Rafael Rodrigues/ECB
Bahia x Vitória - 5ª rodada do Campeonato Brasileiro por Rafael Rodrigues/ECB
Bahia x Vitória - 5ª rodada do Campeonato Brasileiro por Rafael Rodrigues/ECB
1 de 8
Bahia x Vitória - 5ª rodada do Campeonato Brasileiro por Victor Ferreira/ECV

Considerando o Bahia como visitante, os últimos nove encontros entre baianos e gaúchos no Beira-Rio terminaram com os torcedores tricolores sem poder comemorar três pontos. No recorte, foram sete derrotas e dois empates.

O último triunfo do Esquadrão nessa condição ocorreu em 2014, quando os visitantes saíram do Rio Grande do Sul com um 2x0 na bagagem. Pelo Brasileirão, a última vez que o Colorado foi derrotado pelo Bahia aconteceu em 2013, quando os tricolores venceram por 2x1.

No retrospecto geral, e considerando todas as competições, foram disputados 64 jogos entre as duas equipes, com 33 triunfos do Internacional, 18 empates e 13 resultados positivos para o Bahia. Com o Esquadrão como visitante, foram disputados 32 jogos entre as duas equipes, com três triunfos tricolores, sete empates e 22 derrotas contra a equipe gaúcha.

Mais recentes

Imagem - Lateral revelado pelo Bahia vive fase artilheira no Campeonato Português

Lateral revelado pelo Bahia vive fase artilheira no Campeonato Português
Imagem - Bahia vence o Vitória por 3 a 2 no primeiro Ba-Vi do Brasileirão Feminino

Bahia vence o Vitória por 3 a 2 no primeiro Ba-Vi do Brasileirão Feminino
Imagem - Vitória tem melhor início de Série A desde a histórica campanha de 2013

Vitória tem melhor início de Série A desde a histórica campanha de 2013

MAIS LIDAS

Imagem - Jojo Todynho descobre mensagens do ex-namorado para Lucas Souza e separação ganha novo capítulo
01

Jojo Todynho descobre mensagens do ex-namorado para Lucas Souza e separação ganha novo capítulo

Imagem - Quem é a mulher presa por envolvimento em sequestro de três mulheres no Salvador Shopping
02

Quem é a mulher presa por envolvimento em sequestro de três mulheres no Salvador Shopping

Imagem - Mega-Sena acumula mais uma vez e prêmio principal passa a ser de R$ 105 milhões
03

Mega-Sena acumula mais uma vez e prêmio principal passa a ser de R$ 105 milhões

Imagem - Perdeu, mas vai levar! Conheça o kit milionário que Wagner Moura ganhou no Oscar 2026
04

Perdeu, mas vai levar! Conheça o kit milionário que Wagner Moura ganhou no Oscar 2026