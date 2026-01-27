LENDA DO ESPORTE

Fisiculturista baiano vice-campeão mundial morre ao sofrer infarto

Jader Cristo construiu carreira vitoriosa nos palcos, formou atletas, escoteiros e deixou legado marcante na área

Carol Neves

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 08:03

Jader José de Cristo Crédito: Reprodução

O fisiculturismo brasileiro perdeu um de seus grandes nomes. Jader José Cristo morreu no último domingo (25), aos 60 anos, em Colatina, no interior do Espírito Santo, cidade onde construiu boa parte de sua história dentro e fora dos palcos.

Natural de Salvador, Jader morava há anos em Colatina. Ali, atuava como personal trainer, comandava uma academia voltada ao universo fitness e também se dedicava à formação de escoteiros na região.

Segundo informações confirmadas pela família à TV Gazeta, Jader morreu em casa após sofrer um infarto. O velório ocorreu na manhã desta segunda-feira, na quadra de esportes da cidade. Em seguida, o corpo foi sepultado no Cemitério de Sapucaia, em Marilândia.

Carreira de títulos e reconhecimento internacional

Nos palcos, Jader Cristo construiu uma trajetória de respeito. No Brasil, foi campeão nacional em cinco oportunidades: 1997, 1998, 1999, 2002 e 2003. No cenário sul-americano, dominou a modalidade ao conquistar sete títulos consecutivos entre 2004 e 2010.

Em 2009, alcançou um dos pontos mais altos da carreira ao se tornar vice-campeão mundial, consolidando seu nome entre os grandes do fisiculturismo internacional.

Jader era casado com Vera Cremonini e deixa dois filhos.

Homenagens e despedidas

A morte do atleta gerou uma onda de homenagens nas redes sociais. Amigo próximo, o vereador Claudinei Costa lamentou a perda e destacou a importância de Jader em sua vida. “Ficam a saudade e as boas lembranças de um amigo que partiu cedo demais”, afirmou. “Sua presença marcou nossas vidas e seu jeito jamais será esquecido”, completou.

A Federação Capixaba de Bodybuilding e Fitness também exaltou o legado deixado pelo fisiculturista. “Jader deixou seu legado, um exímio posado que encantava o público com sua coreografia, além de um físico harmônico e muito bem condicionado”.

Em nota emocionada, a entidade finalizou: “Sua história será para sempre nossa bússola e nossa alegria, nossa maior lembrança. Descanse em paz, eterno campeão. Seu brilho agora ilumina outros palcos, mas sua marca será eterna”.