Coveiro do mar: o especialista que ganha milhões para afundar navios em alto mar

Agência Correio
Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 10:00
Tim Mullane possui uma das profissões mais inusitadas do mundo: ele ganha a vida afundando embarcações gigantescas de forma planejada. Atualmente, seu maior desafio é preparar o SS United States para descansar no litoral da Flórida.
O projeto visa transformar o antigo navio de luxo em um santuário para a vida marinha local. Dessa forma, o especialista garante que a história da embarcação continue viva, mas agora sob as ondas.
Coveiro do mar: naufrágio de barcos e navios vira lucro
Com mais de duas décadas de experiência, Mullane comanda uma empresa focada em dar um destino nobre a navios aposentados. Ele e sua equipe de 30 pessoas trabalham há um ano neste projeto específico.
O americano brinca dizendo que somos os agentes funerários dos navios e os coveiros do mar. Segundo ele, afundar navios com esse propósito é um grande negócio no mercado atual dos Estados Unidos.
O processo de preparação envolve a remoção total de poluentes e a lavagem detalhada de toda a estrutura interna. Primeiramente, a equipe retira fluidos e lixa o casco para garantir que o mar permaneça limpo.
O objetivo é que o gigante desça de forma reta e permaneça em posição de navegação no fundo. Mullane afirma que tem muito orgulho de fazer parte desse projeto para garantir um sucesso absoluto.
O SS United States ostenta o título de transatlântico mais sofisticado já construído pela indústria naval dos Estados Unidos. Ele foi o lar temporário de celebridades como Salvador Dalí, Bill Clinton e Judy Garland.
Por muitos anos, ele cruzou o Atlântico Norte com rapidez e elegância inigualáveis para a época. Entretanto, o navio foi desativado em 1969 quando os aviões começaram a dominar as viagens internacionais.
Um detalhe fascinante é que o navio ainda detém o recorde mundial de velocidade em sua categoria. Em 1952, ele ganhou a prestigiada Fita Azul, um prêmio disputado pelas maiores empresas marítimas do mundo.
Como a rota de passageiros não existe mais, ele guardará esse recorde para sempre no fundo do mar. Simultaneamente, uma pequena flâmula azul será mantida no mastro para honrar essa conquista histórica durante o afundamento.