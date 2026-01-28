MEIO AMBIENTE

Coveiro do mar: o especialista que ganha milhões para afundar navios em alto mar

Conheça Tim Mullane, o especialista que prepara o lendário SS United States para se tornar o maior recife artificial do mundo

Agência Correio

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 10:00

Crédito: Freepik

Tim Mullane possui uma das profissões mais inusitadas do mundo: ele ganha a vida afundando embarcações gigantescas de forma planejada. Atualmente, seu maior desafio é preparar o SS United States para descansar no litoral da Flórida.

O projeto visa transformar o antigo navio de luxo em um santuário para a vida marinha local. Dessa forma, o especialista garante que a história da embarcação continue viva, mas agora sob as ondas.

A rotina de um agente funerário naval

Com mais de duas décadas de experiência, Mullane comanda uma empresa focada em dar um destino nobre a navios aposentados. Ele e sua equipe de 30 pessoas trabalham há um ano neste projeto específico.

O americano brinca dizendo que somos os agentes funerários dos navios e os coveiros do mar. Segundo ele, afundar navios com esse propósito é um grande negócio no mercado atual dos Estados Unidos.

Limpeza profunda antes do mergulho

O processo de preparação envolve a remoção total de poluentes e a lavagem detalhada de toda a estrutura interna. Primeiramente, a equipe retira fluidos e lixa o casco para garantir que o mar permaneça limpo.

O objetivo é que o gigante desça de forma reta e permaneça em posição de navegação no fundo. Mullane afirma que tem muito orgulho de fazer parte desse projeto para garantir um sucesso absoluto.

Passado glorioso entre as nações

O SS United States ostenta o título de transatlântico mais sofisticado já construído pela indústria naval dos Estados Unidos. Ele foi o lar temporário de celebridades como Salvador Dalí, Bill Clinton e Judy Garland.

Por muitos anos, ele cruzou o Atlântico Norte com rapidez e elegância inigualáveis para a época. Entretanto, o navio foi desativado em 1969 quando os aviões começaram a dominar as viagens internacionais.

O troféu que afundará com o gigante

Um detalhe fascinante é que o navio ainda detém o recorde mundial de velocidade em sua categoria. Em 1952, ele ganhou a prestigiada Fita Azul, um prêmio disputado pelas maiores empresas marítimas do mundo.