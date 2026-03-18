ASTROLOGIA

Prepare-se: Lua Nova em Peixes hoje (18 de março) abre as portas para milagres e renova 4 signos

Descubra como semear seus sonhos mais profundos e transformar sua realidade

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de março de 2026 às 10:10

Signos Crédito: Imagem gerada or IA

Nesta quarta-feira, às 14:22, ocorre a Lua Nova em Peixes, o último signo do zodíaco, marcando o fechamento de um grande ciclo e o início do "plantio místico". Diferente de outras fases lunares que pedem ação imediata, esta Lua nos convida ao silêncio. É o momento de limpar o altar da alma, perdoar o que passou e escrever as primeiras páginas do seu novo destino.



Para os nativos de Câncer, Escorpião, Peixes e Touro, a energia é de pura magia. Sabe aquele desejo que parecia impossível ou aquele projeto que você guardou por medo? Hoje o céu entrega um "cheque em branco" para a sua intuição. A força desta Lua não vem do esforço físico, mas da fé e da visualização. Ao plantar suas intenções agora, você garante que elas cresçam com a força das águas, transbordando sensibilidade e propósito para o restante de 2026.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar 1 de 12

No cotidiano, a ordem é silenciar a lógica. Vivemos em um mundo que exige respostas rápidas, mas hoje o segredo é ouvir o que o coração sussurra. É um excelente dia para rituais, orações ou simplesmente para contemplar a natureza. Se você trabalha com criatividade ou cura, sentirá uma onda de inspiração sem precedentes. Não tente forçar a produtividade externa; o trabalho mais importante hoje acontece nos bastidores do seu inconsciente, onde os verdadeiros milagres são gestados.

