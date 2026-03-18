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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 18 de março de 2026 às 10:10
Nesta quarta-feira, às 14:22, ocorre a Lua Nova em Peixes, o último signo do zodíaco, marcando o fechamento de um grande ciclo e o início do "plantio místico". Diferente de outras fases lunares que pedem ação imediata, esta Lua nos convida ao silêncio. É o momento de limpar o altar da alma, perdoar o que passou e escrever as primeiras páginas do seu novo destino.
Para os nativos de Câncer, Escorpião, Peixes e Touro, a energia é de pura magia. Sabe aquele desejo que parecia impossível ou aquele projeto que você guardou por medo? Hoje o céu entrega um "cheque em branco" para a sua intuição. A força desta Lua não vem do esforço físico, mas da fé e da visualização. Ao plantar suas intenções agora, você garante que elas cresçam com a força das águas, transbordando sensibilidade e propósito para o restante de 2026.
O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar
No cotidiano, a ordem é silenciar a lógica. Vivemos em um mundo que exige respostas rápidas, mas hoje o segredo é ouvir o que o coração sussurra. É um excelente dia para rituais, orações ou simplesmente para contemplar a natureza. Se você trabalha com criatividade ou cura, sentirá uma onda de inspiração sem precedentes. Não tente forçar a produtividade externa; o trabalho mais importante hoje acontece nos bastidores do seu inconsciente, onde os verdadeiros milagres são gestados.
Para aproveitar ao máximo este portal, pratique o desapego. Peixes nos ensina que, para o novo entrar, o velho precisa ir embora com gratidão. Escreva seus sonhos em um papel e entregue-os ao fluxo do universo. Este é o último grande respiro antes do Ano Novo Astrológico no dia 20. Aproveite a suavidade de hoje para se realinhar com a sua essência.