Caso Epstein: modelo brasileira aparece na lista de documentos ligados ao pedófilo

A modelo, famosa nas décadas de 80 e 90, também foi rainha de bateria de escolas de samba do Rio

Nauan Sacramento

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 16:47

Luma de Oliveira, modelo, carnavalesca e ex de Eike Batista Crédito: Reprodução

O nome da ex-modelo e rainha de bateria Luma de Oliveira voltou a repercutir internacionalmente após ser citado em documentos recentemente declarados pela Justiça dos Estados Unidos. Os arquivos fazem parte das investigações sobre o financista Jeffrey Epstein, figura central de um escândalo de exploração sexual que envolveu nomes da elite global. As informações são do Correio Braziliense.

Luma de Oliveira foi uma das figuras marcantes da cultura pop brasileira entre as décadas de 80 e 90. Sua trajetória é marcada por um protagonismo no Carnaval carioca, onde, à frente de escolas como Viradouro e Portela, se tornou figura recorrente na Sapucaí.

A menção de seu nome nos documentos está ligada ao período em que foi casada com o empresário Eike Batista, entre 1991 e 2004. Na época, Eike figurava entre os homens mais ricos do mundo, o que inseriu o casal no meio da elite global.

Especialistas jurídicos ressaltam, no entanto, que figurar nos arquivos do caso não configura qualquer tipo de acusação ou crime. O nome da brasileira aparece em registros de comunicação dentro de um lote de 3 milhões de páginas que citam centenas de políticos e celebridades mundiais.