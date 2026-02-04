Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Caso Epstein: modelo brasileira aparece na lista de documentos ligados ao pedófilo

A modelo, famosa nas décadas de 80 e 90, também foi rainha de bateria de escolas de samba do Rio

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 16:47

auto-upload
Luma de Oliveira, modelo, carnavalesca e ex de Eike Batista Crédito: Reprodução

O nome da ex-modelo e rainha de bateria Luma de Oliveira voltou a repercutir internacionalmente após ser citado em documentos recentemente declarados pela Justiça dos Estados Unidos. Os arquivos fazem parte das investigações sobre o financista Jeffrey Epstein, figura central de um escândalo de exploração sexual que envolveu nomes da elite global. As informações são do Correio Braziliense.

Luma de Oliveira foi uma das figuras marcantes da cultura pop brasileira entre as décadas de 80 e 90. Sua trajetória é marcada por um protagonismo no Carnaval carioca, onde, à frente de escolas como Viradouro e Portela, se tornou figura recorrente na Sapucaí.

A menção de seu nome nos documentos está ligada ao período em que foi casada com o empresário Eike Batista, entre 1991 e 2004. Na época, Eike figurava entre os homens mais ricos do mundo, o que inseriu o casal no meio da elite global.

Luma de Oliveira, modelo e musa do Carnaval durante os anos 80 e 90

Luma de Oliveira, modelo e musa do Carnaval durante os anos 80 e 90 por Reprodução
Luma de Oliveira, modelo e musa do Carnaval durante os anos 80 e 90 por Reprodução
Luma de Oliveira, modelo e musa do Carnaval durante os anos 80 e 90 por Reprodução
Luma de Oliveira, modelo e musa do Carnaval durante os anos 80 e 90 por Reprodução
Luma de Oliveira, modelo e musa do Carnaval durante os anos 80 e 90 por Reprodução
1 de 5
Luma de Oliveira, modelo e musa do Carnaval durante os anos 80 e 90 por Reprodução

Especialistas jurídicos ressaltam, no entanto, que figurar nos arquivos do caso não configura qualquer tipo de acusação ou crime. O nome da brasileira aparece em registros de comunicação dentro de um lote de 3 milhões de páginas que citam centenas de políticos e celebridades mundiais.

Até o momento, não existem investigações ou denúncias formais contra a ex-modelo. Sua presença nos documentos é tratada apenas como parte do mapeamento social do círculo de contatos que Epstein mantinha na época, sem indícios de envolvimento em atividades ilícitas.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Empresário brasileiro Eike Batista é citado em documentos do caso Epstein e nega envolvimento

Princesa da Noruega aparece centenas de vezes em documentos do caso Epstein: 'Você é charmoso'

Presidente Trump 'compartilha nosso amor por garotas jovens', disse Epstein em carta

Após novos arquivos do caso Epstein virem a tona, Trump lamenta "reputações destruídas"

Celebridades, políticos e menções ao Brasil: veja novas fotos dos arquivos do caso Epstein

Tags:

Crimes Sexuais Jeffrey Epstein Eike Batista

Mais recentes

Imagem - Resultado da Dupla Sena 2921, desta quarta-feira (4)

Resultado da Dupla Sena 2921, desta quarta-feira (4)
Imagem - Resultado da Lotomania 2884, desta quarta-feira (4)

Resultado da Lotomania 2884, desta quarta-feira (4)
Imagem - Resultado da Quina 6945, desta quarta-feira (4)

Resultado da Quina 6945, desta quarta-feira (4)

MAIS LIDAS

Imagem - SAC emite de graça nova carteira de identidade em três cidades da Bahia
01

SAC emite de graça nova carteira de identidade em três cidades da Bahia

Imagem - Como a Lua em Virgem vai transformar a vida amorosa do seu signo nesta quarta (4 de fevereiro)
02

Como a Lua em Virgem vai transformar a vida amorosa do seu signo nesta quarta (4 de fevereiro)

Imagem - Saiba quem são os 8 mortos em ocupação policial após morte de PM no Complexo do Nordeste
03

Saiba quem são os 8 mortos em ocupação policial após morte de PM no Complexo do Nordeste

Imagem - Panela de pressão é coisa do passado: a moda agora é cozinhar com panela elétrica multiuso
04

Panela de pressão é coisa do passado: a moda agora é cozinhar com panela elétrica multiuso