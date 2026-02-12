Devedor de pensão é identificado por câmeras e preso na Barra durante pré-Carnaval

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Bruno Wendel
Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 08:44
O Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) localizou, na noite de quarta-feira (11), mais um foragido da Justiça durante os eventos de Pré-Carnaval. Com o novo flagrante, sobe para oito o número de procurados capturados nas festas.
Entre os presos estão investigados por homicídio, roubo e dívida de pensão alimentícia. A ocorrência mais recente foi registrada na Barra, em Salvador, onde um homem com mandado por inadimplência de pensão foi identificado após alerta emitido pelo sistema. A patrulha mais próxima foi acionada e efetuou a prisão.
Reconhecimento Facial captura mais um foragido
Das oito capturas realizadas com auxílio da tecnologia, seis ocorreram em Salvador. As demais foram registradas nos municípios de Lapão e Santa Cruz Cabrália.
Segundo o secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner, cerca de 5 mil câmeras foram empregadas nos eventos em todo o estado. “Utilizamos o sistema para monitorar acessos aos circuitos, localizar foragidos e combater crimes. A Bahia seguirá como referência no uso de tecnologia em grandes eventos”, afirmou.