Devedor de pensão é identificado por câmeras e preso na Barra durante pré-Carnaval

Ao todo, já são oito presos capturados nas festas com ajuda do Sistema de Reconhecimento Facial

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 08:44

Sistema de reconhecimento facial
Sistema de reconhecimento facial Crédito: Divulgação

O Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) localizou, na noite de quarta-feira (11), mais um foragido da Justiça durante os eventos de Pré-Carnaval. Com o novo flagrante, sobe para oito o número de procurados capturados nas festas.

Entre os presos estão investigados por homicídio, roubo e dívida de pensão alimentícia. A ocorrência mais recente foi registrada na Barra, em Salvador, onde um homem com mandado por inadimplência de pensão foi identificado após alerta emitido pelo sistema. A patrulha mais próxima foi acionada e efetuou a prisão.

Criminosos foram localizados através do Sistema de Reconhecimento Facial da SSP-BA por Rafael Rodrigues

Das oito capturas realizadas com auxílio da tecnologia, seis ocorreram em Salvador. As demais foram registradas nos municípios de Lapão e Santa Cruz Cabrália.

Segundo o secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner, cerca de 5 mil câmeras foram empregadas nos eventos em todo o estado. “Utilizamos o sistema para monitorar acessos aos circuitos, localizar foragidos e combater crimes. A Bahia seguirá como referência no uso de tecnologia em grandes eventos”, afirmou.

