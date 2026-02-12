TECNOLOGIA

Devedor de pensão é identificado por câmeras e preso na Barra durante pré-Carnaval

Ao todo, já são oito presos capturados nas festas com ajuda do Sistema de Reconhecimento Facial

Bruno Wendel

12 de fevereiro de 2026

Sistema de reconhecimento facial Crédito: Divulgação

O Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) localizou, na noite de quarta-feira (11), mais um foragido da Justiça durante os eventos de Pré-Carnaval. Com o novo flagrante, sobe para oito o número de procurados capturados nas festas.

Entre os presos estão investigados por homicídio, roubo e dívida de pensão alimentícia. A ocorrência mais recente foi registrada na Barra, em Salvador, onde um homem com mandado por inadimplência de pensão foi identificado após alerta emitido pelo sistema. A patrulha mais próxima foi acionada e efetuou a prisão.

Das oito capturas realizadas com auxílio da tecnologia, seis ocorreram em Salvador. As demais foram registradas nos municípios de Lapão e Santa Cruz Cabrália.