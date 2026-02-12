Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

De aposta a símbolo da folia: circuito Barra-Ondina completa 30 anos

Criado por Daniela Mercury em meio à superlotação do circuito tradicional, percurso à beira-mar se tornou grande palco da folia

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 09:35

Daniela levou bloco Crocodilo para a Barra
Daniela levou bloco Crocodilo para a Barra Crédito: Acervo Canto da Cidade

O Carnaval de Salvador de 2026 marca os 30 anos do Circuito Barra-Ondina, percurso que mudou definitivamente o mapa da folia baiana e se consolidou como o principal eixo da festa na capital. A criação do trajeto, hoje um dos mais movimentados do país, nasceu da necessidade de lidar com o crescimento do público e com os limites do circuito tradicional do Campo Grande.

A história foi relembrada por Daniela Mercury em entrevista exibida nesta semana no Jornal da Globo, à jornalista Renata Lo Prete, quando a artista revisitou momentos decisivos da expansão do Carnaval de Salvador.

Segundo Daniela, o sucesso dos discos lançados no início da década de 1990 ampliou de forma expressiva o número de foliões nas ruas, tornando o modelo então adotado insuficiente para comportar o público. O crescimento do samba-reggae, impulsionado por grupos como o Olodum, também ajudou a projetar a festa nacionalmente.

Daniela relembra início do circuito Barra-Ondina

Crocodilo na Barra por Acervo Canto da Cidade
Daniela ao lado da hoje ministra Margareth Menezes por Acervo Canto da Cidade
Multidão acompanha Daniela na Barra em 1996 por Acervo Canto da Cidade
Daniela no trio por Acervo Canto da Cidade
Daniela comanda Crocodilo na Barra por Acervo Canto da Cidade
Daniela levou bloco Crocodilo para a Barra por Acervo Canto da Cidade
1 de 6
Crocodilo na Barra por Acervo Canto da Cidade

Com o circuito tradicional saturado, a cantora decidiu mudar o rumo do desfile do Bloco Crocodilo e apostar na orla, então pouco utilizada pelo grande público.

“Como não coube lá em cima, eu rapidamente disse ‘Sabe de uma coisa? Eu vou para a beira do mar'”, contou Daniela ao Jornal da Globo.

Na época, a região da Barra ainda não tinha iluminação adequada nem estrutura consolidada para grandes desfiles, além de receber menos atenção da mídia. Mesmo assim, a mudança aconteceu em 1996 e acabou marcando o surgimento do que viria a ser oficialmente o Circuito Barra-Ondina.

O novo percurso passou a receber os principais desfiles no domingo, segunda e terça-feira de Carnaval, e aos poucos ganhou infraestrutura, serviços e cobertura nacional, atraindo cada vez mais blocos e foliões.

Superlotação e mudança de rota

A migração também foi consequência de problemas recorrentes no circuito tradicional, que já sofria com congestionamentos de trios e dificuldades de deslocamento. Em uma das edições, Daniela chegou a cantar por cerca de 11 horas praticamente sem conseguir avançar com o trio.

Com a nova aposta, a artista também investiu em divulgação nacional, convidando foliões e imprensa para acompanhar o desfile na Barra, o que ajudou a consolidar o espaço como novo polo da festa.

Ao avaliar o impacto da decisão, Daniela afirmou na entrevista: “Meu trabalho é sempre de fazer a minha cidade e a cultura ficarem mais conhecidas”.

A artista fez um post nas redes sociais relembrando a efeméride. "Quem lembra desse momento? Em 1996, levamos o Bloco Crocodilo para Barra. Foi o primeiro grande bloco a desfilar à beira-mar. Há 30 anos, abrimos o Circuito Barra-Ondina e deslocamos o eixo do Carnaval de Salvador. Uma experimentação coletiva que mudou a vida do carnaval do país. O maior circuito brasileiro da folia nascia assim, com muita coragem. Eu e meus foliões somos a resposta dessa inovação. E eu me orgulho disso", escreveu. 

Leia mais

Imagem - Confira 10 momentos icônicos de Daniela Mercury no Carnaval

Confira 10 momentos icônicos de Daniela Mercury no Carnaval

Imagem - Ouça os últimos 33 sucessos de Daniela Mercury, a Rainha da Axé Music

Ouça os últimos 33 sucessos de Daniela Mercury, a Rainha da Axé Music

Imagem - Por que 'Feijão com Arroz', de Daniela Mercury, é o maior álbum da Axé Music

Por que 'Feijão com Arroz', de Daniela Mercury, é o maior álbum da Axé Music

O nascimento dos camarotes

Outro ponto marcante desse período foi o surgimento dos camarotes na nova área do Carnaval. Daniela afirma ter criado ali um modelo que depois se tornaria padrão na festa.

“Fiz o primeiro camarote com essa característica que os camarotes têm também”, afirmou. Segundo ela, o espaço funcionou por cerca de 20 anos e ajudou a atrair artistas, empresários e jornalistas para acompanhar a folia.

Ao relembrar o impacto do projeto, a cantora destacou: “Eu fico muito feliz de ter ampliado esse espaço que se tornou a principal avenida do Carnaval da Bahia”.

De aposta arriscada a principal avenida da festa

Com o passar dos anos, a Barra-Ondina deixou de ser alternativa e se transformou no principal circuito carnavalesco de Salvador, reunindo milhões de foliões ao longo da orla entre a Barra e Ondina, com vista para o mar e grande concentração de trios elétricos. Agora é a Barra que costuma enfrentar momentos pontuais de superlotação, levando a um movimento inverso, de tentativa de valorização do Carnaval do Centro.

O percurso novo também virou palco para experimentações musicais e novas linguagens no Carnaval. Daniela relembrou que, mesmo enfrentando resistência, apostou em novas sonoridades no trio elétrico.

“Eu resolvi fazer intervenções. Eu sempre fui bailarina, sempre trabalhei com teatro e queria trazer um pouco da experiência que eu tinha absorvido nas viagens para o exterior e das minhas pesquisas para o Carnaval”, explicou.

Ao insistir na mistura de música eletrônica com ritmos baianos, ela recorda que o público inicialmente estranhou: “Primeiro ano não foi fácil. A turma estranhou muito”. A virada veio alguns anos depois, quando a proposta ganhou espaço e aceitação popular.

Celebração em 2026

O aniversário de três décadas do circuito coincide com o Carnaval comandado por Daniela Mercury sob o tema “Mulher de Poder”, homenagem às mulheres do samba e às tradições afro-brasileiras. A aposta musical para a festa é a canção “É Terreiro”, gravada com Alcione, que aborda o feminino e referências religiosas de matriz africana.

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

Mais recentes

Imagem - Cortejo Afoxé Oromi Layo celebra ancestralidade e cultura afro-brasileira no Pelourinho

Cortejo Afoxé Oromi Layo celebra ancestralidade e cultura afro-brasileira no Pelourinho
Imagem - Linhas do BRT vão funcionar por 24h durante o Carnaval

Linhas do BRT vão funcionar por 24h durante o Carnaval
Imagem - Com shows diários no Carnaval, orla de Pituaçu é opção para quem gosta de samba

Com shows diários no Carnaval, orla de Pituaçu é opção para quem gosta de samba

MAIS LIDAS

Imagem - Lateral que fracassou no Bahia é emprestado para clube europeu após temporada abaixo
01

Lateral que fracassou no Bahia é emprestado para clube europeu após temporada abaixo

Imagem - Carnaval Salvador 2026: confira a programação completa na Barra (Circuito Dodô)
02

Carnaval Salvador 2026: confira a programação completa na Barra (Circuito Dodô)

Imagem - Carnaval de Salvador 2026: confira a programação completa
03

Carnaval de Salvador 2026: confira a programação completa

Imagem - Menino de 14 anos vence maior concurso de fotografia usando câmera mais velha que ele e emociona
04

Menino de 14 anos vence maior concurso de fotografia usando câmera mais velha que ele e emociona