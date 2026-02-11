Ouça os últimos 33 sucessos de Daniela Mercury, a Rainha da Axé Music
Com álbuns premiados, legado sobre a cultura baiana e nordestina, e coroada a Rainha da Axé Music, Daniela Mercury coleciona grandes músicas que embalaram os últimos Carnavais
Felipe Sena
Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 19:00
Daniela Mercury é um dos maiores nomes da Axé Music Crédito: Reprodução | Instagram
A Axé Music é muito mais do que um gênero, é uma mistura de ritmos criadas através de inspirações da cultura da Bahia, que faz do estado, e sobretudo de Salvador, um lugar único, que encanta milhares de pessoas e turistas que aqui chegam para a maior festa de rua do mundo, e não há personalidade que se compare a Daniela Mercury. Intitulada como Rainha da Axé Music, após o lançamento de seu álbum O Canto da Cidade, que leva o nome de uma de suas músicas mais famosas, na década de 1990.
Com coragem e determinação, na mesma época, Daniela Mercury desceu do centro para o circuito Dodô (Barra/Ondina) com o seu bloco Crocodilo, sendo um marco do Carnaval em Salvador. Nas vésperas da folia, o jornal CORREIO fez uma lista com os últimos 36 sucessos de Daniela Mercury. Veja lista: