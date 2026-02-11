Acesse sua conta
Ouça os últimos 33 sucessos de Daniela Mercury, a Rainha da Axé Music

Com álbuns premiados, legado sobre a cultura baiana e nordestina, e coroada a Rainha da Axé Music, Daniela Mercury coleciona grandes músicas que embalaram os últimos Carnavais

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 19:00

Daniela Mercury é um dos maiores nomes da Axé Music
Daniela Mercury é um dos maiores nomes da Axé Music Crédito: Reprodução | Instagram

A Axé Music é muito mais do que um gênero, é uma mistura de ritmos criadas através de inspirações da cultura da Bahia, que faz do estado, e sobretudo de Salvador, um lugar único, que encanta milhares de pessoas e turistas que aqui chegam para a maior festa de rua do mundo, e não há personalidade que se compare a Daniela Mercury. Intitulada como Rainha da Axé Music, após o lançamento de seu álbum O Canto da Cidade, que leva o nome de uma de suas músicas mais famosas, na década de 1990.

Com coragem e determinação, na mesma época, Daniela Mercury desceu do centro para o circuito Dodô (Barra/Ondina) com o seu bloco Crocodilo, sendo um marco do Carnaval em Salvador. Nas vésperas da folia, o jornal CORREIO fez uma lista com os últimos 36 sucessos de Daniela Mercury. Veja lista:

1991 - Swing da Cor

Daniela Mercury

1992 - O Canto da Cidade

1993 - O Mais Belo dos Belos

1994 - Música de Rua

1995 - Por Amor ao Ilê

1996 - Rapunzel

1997 - Feijão De Corda

1998 - Nobre Vagabundo

1999 - Elétrica

2000 - Pérola Negra

2001 - Trio Metal

2004 - Maimbê Dandá

2005 - Maimbê Dandá (novamente)

2006 - Álbum Baile Barroco

2007 - Levada Brasileira

2008 - O Canto da Rainha

2009 - A Vida É Um Carnaval

2010 - Oyá Por Nós (part. Margareth Menezes)

2011 - É Carnaval

2012 - Olha O Gandhi Aí

2013 - Couchê

2014 - Eu Também Quero Beijar

2016 - Cidade da Música

2017 - Rainha do Axé (Rainha Má)

2018 - Banzeiro (Releitura)

2019 - Proibido Carnaval

2020 - Confete e Serpentina

2021 - Quando O Carnaval Chegar

2022 - Aglomera

2023 - Macunaíma

2024 - Eu Sou O Carnaval

2025 - Axé Salvador

2026 - É Terreiro

Tags:

Carnaval Daniela Mercury

