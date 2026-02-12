Linhas do BRT vão funcionar por 24h durante o Carnaval

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 12:31
Para melhorar a mobilidade, a segurança e o conforto dos foliões, o BRT Salvador vai adotar um esquema especial de funcionamento durante o Carnaval, incluindo operação contínua em linhas selecionadas.
As linhas B4 – Estação Pituba x Lapa e B5 – Lapa x Estação BRT Shopping da Bahia funcionarão 24 horas por dia, garantindo que o público consiga se deslocar entre pontos importantes da cidade durante toda a festa.
As estações Lapa e Shopping da Bahia estarão abertas para embarque e desembarque durante todo o dia e a noite. As demais estações do sistema permitirão apenas o desembarque durante a madrugada, contribuindo para a organização do fluxo e a segurança dos passageiros. A única exceção é a Estação Barris, que ficará fechada durante o período carnavalesco.
