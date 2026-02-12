Acesse sua conta
Cortejo Afoxé Oromi Layo celebra ancestralidade e cultura afro-brasileira no Pelourinho

Desfile destaca a herança do Recôncavo Baiano

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 13:08

Cortejo Afoxé Oromi Layo
Cortejo Afoxé Oromi Layo Crédito: Divulgação

Nesta quinta-feira (12) de Carnaval, Salvador será palco de uma grande homenagem à cultura afro-brasileira com o cortejo Afoxé Oromi Layo. A concentração acontece às 18h no Terreiro de Jesus, no Pelourinho, e promete levar às ruas do Centro Histórico uma celebração da ancestralidade, da espiritualidade e da riqueza cultural do Recôncavo Baiano.

O tema do desfile é inspirado na história e nas tradições de Aratuípe, destacando a importância das águas, da fertilidade da terra e da herança africana na formação da identidade cultural baiana. A iniciativa surge como um tributo à memória viva da região, reafirmando a resistência e o protagonismo da cultura negra no Carnaval de Salvador.

Cortejo sai nesta quinta (12)

Cortejo Afoxé Oromi Layo por Divulgação
Cortejo Afoxé Oromi Layo por Divulgação
Cortejo Afoxé Oromi Layo por Divulgação
1 de 3
Cortejo Afoxé Oromi Layo por Divulgação

O cortejo terá a participação de importantes movimentos e entidades culturais, fortalecendo a união e a representatividade das expressões afro-brasileiras, entre eles:

Ilê Axé Odé Ominsilê;

Movimento Raízes;

Bloco Afro Zumbi dos Palmares;

Bloco Afro Cultural Feira Axé.

Está prevista a participação de 500 pessoas envolvidas no desfile, incluindo percussionistas, dançarinos, filhos e filhas de santo, integrantes de blocos afro e representantes da comunidade cultural.

SERVIÇO

Evento: Cortejo Cultural – Afoxé Oromi Layo

Data: 12 de fevereiro de 2026

Horário: 18h

Local: Terreiro de Jesus – Pelourinho, Salvador/BA

Coordenação geral: Marcio Queiroz

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

