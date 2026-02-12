HOJE

Cortejo Afoxé Oromi Layo celebra ancestralidade e cultura afro-brasileira no Pelourinho

Desfile destaca a herança do Recôncavo Baiano

Carol Neves

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 13:08

Cortejo Afoxé Oromi Layo Crédito: Divulgação

Nesta quinta-feira (12) de Carnaval, Salvador será palco de uma grande homenagem à cultura afro-brasileira com o cortejo Afoxé Oromi Layo. A concentração acontece às 18h no Terreiro de Jesus, no Pelourinho, e promete levar às ruas do Centro Histórico uma celebração da ancestralidade, da espiritualidade e da riqueza cultural do Recôncavo Baiano.

O tema do desfile é inspirado na história e nas tradições de Aratuípe, destacando a importância das águas, da fertilidade da terra e da herança africana na formação da identidade cultural baiana. A iniciativa surge como um tributo à memória viva da região, reafirmando a resistência e o protagonismo da cultura negra no Carnaval de Salvador.

O cortejo terá a participação de importantes movimentos e entidades culturais, fortalecendo a união e a representatividade das expressões afro-brasileiras, entre eles:

Ilê Axé Odé Ominsilê;

Movimento Raízes;

Bloco Afro Zumbi dos Palmares;

Bloco Afro Cultural Feira Axé.

Está prevista a participação de 500 pessoas envolvidas no desfile, incluindo percussionistas, dançarinos, filhos e filhas de santo, integrantes de blocos afro e representantes da comunidade cultural.

SERVIÇO

Evento: Cortejo Cultural – Afoxé Oromi Layo

Data: 12 de fevereiro de 2026

Horário: 18h

Local: Terreiro de Jesus – Pelourinho, Salvador/BA

Coordenação geral: Marcio Queiroz