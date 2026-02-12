Cortejo Afoxé Oromi Layo celebra ancestralidade e cultura afro-brasileira no Pelourinho

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 13:08
Nesta quinta-feira (12) de Carnaval, Salvador será palco de uma grande homenagem à cultura afro-brasileira com o cortejo Afoxé Oromi Layo. A concentração acontece às 18h no Terreiro de Jesus, no Pelourinho, e promete levar às ruas do Centro Histórico uma celebração da ancestralidade, da espiritualidade e da riqueza cultural do Recôncavo Baiano.
O tema do desfile é inspirado na história e nas tradições de Aratuípe, destacando a importância das águas, da fertilidade da terra e da herança africana na formação da identidade cultural baiana. A iniciativa surge como um tributo à memória viva da região, reafirmando a resistência e o protagonismo da cultura negra no Carnaval de Salvador.
Cortejo sai nesta quinta (12)
O cortejo terá a participação de importantes movimentos e entidades culturais, fortalecendo a união e a representatividade das expressões afro-brasileiras, entre eles:
Ilê Axé Odé Ominsilê;
Movimento Raízes;
Bloco Afro Zumbi dos Palmares;
Bloco Afro Cultural Feira Axé.
Está prevista a participação de 500 pessoas envolvidas no desfile, incluindo percussionistas, dançarinos, filhos e filhas de santo, integrantes de blocos afro e representantes da comunidade cultural.
SERVIÇO
Evento: Cortejo Cultural – Afoxé Oromi Layo
Data: 12 de fevereiro de 2026
Horário: 18h
Local: Terreiro de Jesus – Pelourinho, Salvador/BA
Coordenação geral: Marcio Queiroz
O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.