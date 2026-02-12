MÚSICA

Com shows diários no Carnaval, orla de Pituaçu é opção para quem gosta de samba

Couvert é de R$ 100, mas valor é convertido em consumação

Carol Neves

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 10:51

Local se torna opção para quem gosta de samba Crédito: Divulgação

O Carnaval também tem espaço para muito samba fora dos circuitos tradicionais. Na nova orla de Pituaçu, em Salvador, a Orla Brasil preparou uma programação especial no Palco Nelson Rufino, instalado entre os quiosques Ó Paí, Ó e Samba Social Clube.

Todos os dias, das 17h às 21h, o público pode acompanhar o espetáculo “Da Bahia para a Bahia”, que mistura música e teatro para celebrar a cultura, a identidade e a musicalidade do estado em um cenário privilegiado à beira-mar.

A direção artística é assinada pelo músico e produtor Ivo Meirelles e pelo dançarino e coreógrafo Carlinhos de Jesus. A proposta é aproximar o público das raízes culturais baianas por meio de um repertório que revisita grandes clássicos e nomes marcantes do samba e da música popular ligados à Bahia.

O espetáculo reúne sambas que dialogam com a obra de Dorival Caymmi e o universo literário de Jorge Amado, além de homenagens a compositores e intérpretes como Riachão, Ederaldo Gentil e Nelson Rufino, artista que dá nome ao palco montado na orla.

Com clima de verão e vista para a praia de Pituaçu, a programação se apresenta como uma alternativa para quem quer aproveitar o Carnaval com música ao vivo em um ambiente mais tranquilo, mas sem abrir mão do ritmo e da tradição baiana.

Serviço

Espetáculo: Da Bahia para a Bahia

Quando: durante o verão

Horário: a partir das 17h

Onde: Palco Nelson Rufino, orla de Pituaçu

Valor: couvert de R$ 100, revertido em consumação