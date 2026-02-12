Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Com shows diários no Carnaval, orla de Pituaçu é opção para quem gosta de samba

Couvert é de R$ 100, mas valor é convertido em consumação

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 10:51

Local se torna opção para quem gosta de samba
Local se torna opção para quem gosta de samba Crédito: Divulgação

O Carnaval também tem espaço para muito samba fora dos circuitos tradicionais. Na nova orla de Pituaçu, em Salvador, a Orla Brasil preparou uma programação especial no Palco Nelson Rufino, instalado entre os quiosques Ó Paí, Ó e Samba Social Clube.

Todos os dias, das 17h às 21h, o público pode acompanhar o espetáculo “Da Bahia para a Bahia”, que mistura música e teatro para celebrar a cultura, a identidade e a musicalidade do estado em um cenário privilegiado à beira-mar.

A direção artística é assinada pelo músico e produtor Ivo Meirelles e pelo dançarino e coreógrafo Carlinhos de Jesus. A proposta é aproximar o público das raízes culturais baianas por meio de um repertório que revisita grandes clássicos e nomes marcantes do samba e da música popular ligados à Bahia.

O espetáculo reúne sambas que dialogam com a obra de Dorival Caymmi e o universo literário de Jorge Amado, além de homenagens a compositores e intérpretes como Riachão, Ederaldo Gentil e Nelson Rufino, artista que dá nome ao palco montado na orla.

Com clima de verão e vista para a praia de Pituaçu, a programação se apresenta como uma alternativa para quem quer aproveitar o Carnaval com música ao vivo em um ambiente mais tranquilo, mas sem abrir mão do ritmo e da tradição baiana.

Serviço

Espetáculo: Da Bahia para a Bahia

Quando: durante o verão

Horário: a partir das 17h

Onde: Palco Nelson Rufino, orla de Pituaçu

Valor: couvert de R$ 100, revertido em consumação

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

Mais recentes

Imagem - Cortejo Afoxé Oromi Layo celebra ancestralidade e cultura afro-brasileira no Pelourinho

Cortejo Afoxé Oromi Layo celebra ancestralidade e cultura afro-brasileira no Pelourinho
Imagem - Linhas do BRT vão funcionar por 24h durante o Carnaval

Linhas do BRT vão funcionar por 24h durante o Carnaval
Imagem - Pedro Sampaio estreia no trio em Salvador com ‘benção’ de Ivete e embalo de hits do verão

Pedro Sampaio estreia no trio em Salvador com ‘benção’ de Ivete e embalo de hits do verão

MAIS LIDAS

Imagem - Lateral que fracassou no Bahia é emprestado para clube europeu após temporada abaixo
01

Lateral que fracassou no Bahia é emprestado para clube europeu após temporada abaixo

Imagem - Carnaval Salvador 2026: confira a programação completa na Barra (Circuito Dodô)
02

Carnaval Salvador 2026: confira a programação completa na Barra (Circuito Dodô)

Imagem - Carnaval de Salvador 2026: confira a programação completa
03

Carnaval de Salvador 2026: confira a programação completa

Imagem - Menino de 14 anos vence maior concurso de fotografia usando câmera mais velha que ele e emociona
04

Menino de 14 anos vence maior concurso de fotografia usando câmera mais velha que ele e emociona