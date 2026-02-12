Acesse sua conta
Confira 10 momentos icônicos de Daniela Mercury no Carnaval

Daniela Mercury coleciona vários momentos importantes e significativos para a Axé Music

  Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 08:00

Daniela Mercury
Bloco Crocodilo de Daniela Mercury

A Axé Music é muito mais do que um gênero, é uma mistura de ritmos criadas através de inspirações da cultura da Bahia, que faz do estado, e sobretudo de Salvador, um lugar único, que encanta milhares de pessoas e turistas que aqui chegam para a maior festa de rua do mundo, e não há personalidade que se compare a Daniela Mercury. Intitulada como Rainha da Axé Music, após o lançamento de seu álbum O Canto da Cidade, que leva o nome de uma de suas músicas mais famosas, na década de 1990.

Com coragem e determinação, na mesma época, Daniela Mercury desceu do centro para o circuito Dodô (Barra/Ondina) com o seu bloco Crocodilo, sendo um marco do Carnaval em Salvador. Nas vésperas da folia, o jornal CORREIO fez uma lista com os últimos 36 sucessos de Daniela Mercury. Veja lista:

Daniela Mercury no Porto da Barra por Reprodução

Em 1996, Daniela Mercury “fundou” o bloco Crocodilo, e desceu do Centro de Salvador para a Barra/Ondina, estreando o Bloco Crocodilo no novo trajeto há 30 anos, comemorado em 2026, mudando o eixo do Carnaval de Salvador. A trajetória do bloco está atravessada pela ascensão da Axé Music e com a criação do circuito Barra/Ondina, consolidando-se como um dos principais símbolos da folia baiana.

A história do bloco começou em novembro de 1985, quando Alano Frank, Bernardo Araújo, Frederico Carmel, Luciano Sotelino, Marcelo Lyra, Marcus Rehem, Osvaldo Luis, Renato Linhares e Roberval Dórea se conheceram no Colégio Marista, em Salvador. O grupo decidiu criar um grupo para aproveitar o Carnaval e conhecer novas pessoas. Dois anos depois, em 1987, o Crocodilo estreava na avenida, tendo como principal atração o cantor e compositor Jorge Zárath.

2 - Guinness Book

Em 2004, Daniela Mercury entrou para o Guinness Book por arrastar a maior pipoca registrada no Carnaval de Salvador. Hoje, a “Pipoca da Rainha” já virou tradição nos Carnaval de Salvador. A artista que se apresentou no Furdunço, festa pré-Carnaval, terá mais três pipocas durante a folia.

3 - Piano em cima do trio

Daniela levou piano para o trio no Carnaval
Daniela levou piano para o trio no Carnaval Crédito: Reprodução

Daniela Mercury não cansa de inovar, e em 2005, a cantora levou um piano de cauda para cima do trio elétrico, acompanhada pelo maestro Ricardo Castro. A apresentação icônica, que misturou axé marcou a gravação do DVD “Baile Barroco”.

4 - Vestido com 30 metros de cauda

Daniela Mercury com vestido de 30 metros
Daniela Mercury com vestido de 30 metros Crédito: Reprodução

Além de Rainha da Axé Music, Daniela Mercury é um ícone de estilo e moda. Em 2017, a cantora inovou com um vestido de 30 metros que “cobriu” parte dos foliões no Circuito Barra/Ondina.

5 - Daniela traz atrações internacionais para a folia

Com o tema “Arte É Resistência”, em 2020, Daniela Mercury trouxe artistas internacionais para o “triatro” - mistura de trio com teatro -, onde apresentou o musical “Sonho De Uma Noite De Verão”.

6 - Bloco da Pipoca em São Paulo

Daniela Mercury arrastou multidão na Pipoca da Rainha em São Paulo
Daniela Mercury arrastou multidão na Pipoca da Rainha em São Paulo Crédito: Reprodução | Agnews

Daniela Mercury foi fundamental para o fortalecimento do Carnaval de rua em São Paulo, fechando as celebrações com um desfile massivo na capital paulista.

7 - Referências aos blocos afro

Daniela Mercury faz questão de saudar os blocos afro
Daniela Mercury faz questão de saudar os blocos afros Crédito: Reprodução

Sempre abordando temas e causas sociais, Daniela Mercury trouxe o Ilê Aiyê e o Olodum para apresentação em seu trio no Carnaval de 2020, que teve como tema “Arte É Resistência”.

8 - Carnaval de 2023

Daniela Mercury no Carnaval de 2023
Daniela Mercury no Carnaval de 2023 Crédito: Celis Santos | Divulgação

No primeiro Carnaval pós-pandemia Daniela Mercury arrastou multidões com “Baiana”, álbum que traz canções como “Macunaíma”, “A Felicidade” e outros.

9 - 40 Anos de Axé em São Paulo

Daniela Mercury em São Paulo
Daniela Mercury em São Paulo Crédito: Jefferson Peixoto e Elias Dantas | Alô Alô Bahia

Em 2025, Daniela Mercury celebrou 40 anos de Axé arrastando uma multidão no Carnaval de São Paulo, cantando sucessos como "Rapunzel" e "Amor de Julieta".

10 - ‘Mulher de Poder”

Em 2026, Daniela Mercury faz história mais uma vez ao homenagear as mulheres no Carnaval, com sua aposta “É Terreiro”, canção gravada junto com Alcione.

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

Daniela Mercury

