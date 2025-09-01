Acesse sua conta
O 'Big Brother' do tráfico, a caça à liderança do Comando Vermelho e a dupla perigosa

Confira a coluna na íntegra

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 05:00

‘Tropa da Juba’ e o seu ‘Big Brother’

Para manter o controle territorial e antecipar-se a eventuais ações das forças de segurança pública, a ‘Tropa da Juba’, liderada por Juliana de Almeida Leite, mantém um ‘Big Brother’ no bairro da Queimadinha, em Feira de Santana. Ou seja, uma estrutura de vigilância clandestina, com câmeras em vários pontos, segundo o Ministério Público do Estado (MPBA), em junho deste ano.

Em uma operação, a Polícia Civil apreendeu parte dos equipamentos. ‘Juba’ ainda faz parte do quadro de gerentes do Comando Vermelho na cidade e teve a prisão decretada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco).

Queimadinha é tida como uma das regiões mais violentas da cidade e é o reduto do CM na cidade.

CV: 'Tropa da Juba' monitora a ação da polícia em Feira de Santana
CV: 'Tropa da Juba' monitora a ação da polícia em Feira de Santana Crédito: Reprodução

Gamboa: polícia caça líder do CV 

Três dias seguidos de ocupação e nada. Desde a última terça-feira (26), que forças de segurança ocuparam a Gamboa, na tentativa de prender ‘Bibiu’, líder do Comando Vermelho do local. Além das incursões por dentro da comunidade, a caça foi feita também pelo mar, inclusive no último dia (28). Embarcações da Marinha ficaram posicionadas para evitar a fuga dele nas águas que banham a região de restaurantes e atrativos turísticos, mas que hoje enfrenta desafios com o aumento da criminalidade. 

E os esforços têm motivos de sombra: 'Bibiu' é responsável por comandar ataques recentes no Tororó, território do Bonde do Maluco (BDM). Na ação mais recente, no último dia 18, foi ‘chuva de bala’ por cerca de 10 minutos.

Câmeras flagraram o que seriam dois integrantes do BDM evitando que um ‘bonde’ do CV avançasse no território.

Operação da polícia ocupa a Gamboa
Operação da polícia ocupa a Gamboa Crédito: Divulgação

Roubo na porta de casa 

Até outro dia, a tranquilidade reinava na Rua Cintra Monteiro, na Boca da Mata.

Tudo mudou quando uma dupla de criminosos começou a agir há cerca de um mês na via cercada de residências.

A ação mais recente ocorreu na madrugada do último dia 28, quando câmeras flagraram eles chegando de motocicleta e, com uma chave-mestra, conseguiram destravar uma moto estacionada na porta da casa do proprietário.   

Dupla rouba moto estacionada na porta da casa do dono
Dupla rouba moto estacionada na porta da casa do dono Crédito: Reprodução

A SEMANA

Polícia investiga participação de mulher na morte de três em Ilhéus

Sai resultado de DNA que analisa se mulheres mortas em praia na Bahia sofreram violência sexual

Polícia investiga cemitério clandestino de facção em Sussuarana onde corpo foi encontrado

Servidor de prefeitura da Bahia foi executado após filmar traficantes do BDM

Ex-vereador de cidade baiana é morto a tiros em estrada

