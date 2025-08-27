Acesse sua conta
Ex-vereador de cidade baiana é morto a tiros em estrada

Adevaldo Ribeiro Dias, conhecido como “Ninho de Enock” foi vereador de São Gabriel, no interior do estado

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 18:16

Ex-vereador Ninho de Enock
Ex-vereador Ninho de Enock Crédito: Reprodução/redes sociais

Um ex-vereador foi morto a tiros na tarde da terça-feira (26), em uma estrada de São Gabriel, no norte da Bahia. Adevaldo Ribeiro Dias, de 49 anos, conhecido como “Ninho de Enock”, dirigia quando foi surpreendido pelos disparos.

Segundo a Polícia Militar (PM), militares foram acionados para atender a ocorrência em uma estrada vicinal na localidade de Cachambu, próximo ao loteamento Rosentino. No local, encontraram o veículo com marcas de sangue.

A vítima chegou a ser socorrida por moradores e foi levado Hospital Regional de Irecê, mas não resistiu aos ferimentos. Guias de perícia e necropsia foram expedidas. A Polícia Civil vai investigar o caso. Nenhum suspeito foi preso.

Ex-vereador Ninho de Enock

Ninho de Enock por Reprodução
Ninho de Enock por Reprodução
Ex-vereador Ninho de Enock por Reprodução/redes sociais
1 de 3
Ninho de Enock por Reprodução

Ninho de Enock atuou por dois mandatos como vereador e foi candidato à prefeitura de São Gabriel em 2020, além de ter se candidatado a vice-prefeito do município em 2024, mas não foi eleito. O ex-vereador deixa esposa e três filhas.

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) lamentou a morte do ex-político em uma publicação nas redes sociais. "O município perde uma liderança querida, com uma trajetória marcante na política local. Expresso minha solidariedade a Rutinha, aos familiares, amigos e a todo o povo de São Gabriel. Que ele descanse em paz e que os fatos sejam apurados com a devida seriedade", escreveu.

