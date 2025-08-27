CRIME

Ex-vereador de cidade baiana é morto a tiros em estrada

Adevaldo Ribeiro Dias, conhecido como “Ninho de Enock” foi vereador de São Gabriel, no interior do estado

Yan Inácio

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 18:16

Ex-vereador Ninho de Enock Crédito: Reprodução/redes sociais

Um ex-vereador foi morto a tiros na tarde da terça-feira (26), em uma estrada de São Gabriel, no norte da Bahia. Adevaldo Ribeiro Dias, de 49 anos, conhecido como “Ninho de Enock”, dirigia quando foi surpreendido pelos disparos.

Segundo a Polícia Militar (PM), militares foram acionados para atender a ocorrência em uma estrada vicinal na localidade de Cachambu, próximo ao loteamento Rosentino. No local, encontraram o veículo com marcas de sangue.

A vítima chegou a ser socorrida por moradores e foi levado Hospital Regional de Irecê, mas não resistiu aos ferimentos. Guias de perícia e necropsia foram expedidas. A Polícia Civil vai investigar o caso. Nenhum suspeito foi preso.

Ninho de Enock atuou por dois mandatos como vereador e foi candidato à prefeitura de São Gabriel em 2020, além de ter se candidatado a vice-prefeito do município em 2024, mas não foi eleito. O ex-vereador deixa esposa e três filhas.