Ex-vereador de cidade baiana é morto a tiros em estrada

Yan Inácio
Publicado em 27 de agosto de 2025 às 18:16
Um ex-vereador foi morto a tiros na tarde da terça-feira (26), em uma estrada de São Gabriel, no norte da Bahia. Adevaldo Ribeiro Dias, de 49 anos, conhecido como “Ninho de Enock”, dirigia quando foi surpreendido pelos disparos.
Segundo a Polícia Militar (PM), militares foram acionados para atender a ocorrência em uma estrada vicinal na localidade de Cachambu, próximo ao loteamento Rosentino. No local, encontraram o veículo com marcas de sangue.
A vítima chegou a ser socorrida por moradores e foi levado Hospital Regional de Irecê, mas não resistiu aos ferimentos. Guias de perícia e necropsia foram expedidas. A Polícia Civil vai investigar o caso. Nenhum suspeito foi preso.
Ex-vereador Ninho de Enock
Ninho de Enock atuou por dois mandatos como vereador e foi candidato à prefeitura de São Gabriel em 2020, além de ter se candidatado a vice-prefeito do município em 2024, mas não foi eleito. O ex-vereador deixa esposa e três filhas.
O governador Jerônimo Rodrigues (PT) lamentou a morte do ex-político em uma publicação nas redes sociais. "O município perde uma liderança querida, com uma trajetória marcante na política local. Expresso minha solidariedade a Rutinha, aos familiares, amigos e a todo o povo de São Gabriel. Que ele descanse em paz e que os fatos sejam apurados com a devida seriedade", escreveu.