Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Sai resultado de DNA que analisa se mulheres mortas em praia na Bahia sofreram violência sexual

Mais de 10 pessoas já prestaram depoimento

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 13:52

Alexsandra, Mariana e Maria Helena foram achadas mortas
Alexsandra, Mariana e Maria Helena foram achadas mortas Crédito: Reprodução

Vítimas de um crime brutal em Ilhéus, no sul da Bahia, Alexsandra Suzart, Maria Helena do Nascimento e Mariana Bastos não foram estupradas. Pelos resultados dos exames de DNA e cadavérico, não foram encontrados vestígios que indicassem violência sexual, segundo laudo do Departamento de Polícia Técnica (DPT). 

Fontes da Secretaria de Segurança Pública (SSPBA) relataram também que as quatro primeiras amostras de DNA - de três homens e uma mulher – que chegaram ao DPT de Salvador deram negativo. “Isso não significa que eles não estiveram lá. Apenas que o DNA deles não foi encontrado nos objetos colhidos no local”, declara uma fonte.  

Outra fonte pontuou o seguinte: “É preciso achar a faca, que teria sido enterrada pelo homem que foi preso, pois, provavelmente, o DNA do autor deverá ser encontrado na arma do crime”. Nesta segunda-feira (25), a Polícia Civil prendeu como autor das mortes Thierry Lima da Silva, de 23 anos. O material genético dele e de três suspeitos já estão em Salvador para análise do DPT.  

Durante a audiência de custódia, Thierry confessou ter matado as três mulheres durante uma tentativa de roubo. Elas foram mortas a facadas na Praia dos Milionários, no dia 15 de agosto. Ele disse estar sob o efeito de crack, que teria arrastado uma das vítimas para a região de matagal, e as outras duas teriam tentado salvá-la. 

Mulheres assassinadas em praia de ilhéus

Thierry Lima da Silva por Reprodução
Alexsandra, Mariana e Maria Helena foram achadas mortas por Reprodução
Thierry Lima da Silva por Reprodução
Thierry Lima da Silva por Reproduão
Thierry Lima da Silva por Reprodução
Câmeras de segurança mostram pessoas passando pelo local onde mulheres foram encontradas mortas por Reprodução/TV Record Bahia
Câmeras de segurança mostram pessoas passando pelo local onde mulheres foram encontradas mortas por Reprodução/TV Record Bahia
Câmeras de segurança mostram pessoas passando pelo local onde mulheres foram encontradas mortas por Reprodução/TV Record Bahia
Câmeras de segurança mostram pessoas passando pelo local onde mulheres foram encontradas mortas por Reprodução/TV Record Bahia
Câmeras de segurança mostram pessoas passando pelo local onde mulheres foram encontradas mortas por Reprodução/TV Record Bahia
Câmeras de segurança mostram pessoas passando pelo local onde mulheres foram encontradas mortas por Reprodução/TV Record Bahia
Três pessoas passam pelo local onde mulheres foram encontradas mortas por Reprodução/TV Record Bahia
Mulheres foram vistas pela última vez caminhando em praia, antes de serem achadas mortas por Reprodução
Mulheres foram vistas pela última vez caminhando em praia, antes de serem achadas mortas por Reprodução
Mulheres foram vistas pela última vez caminhando em praia, antes de serem achadas mortas por Reprodução
Mulheres foram vistas pela última vez caminhando em praia, antes de serem achadas mortas por Reprodução
Mulheres foram vistas pela última vez caminhando em praia, antes de serem achadas mortas por Reprodução
1 de 17
Thierry Lima da Silva por Reprodução

Em nota enviada ao CORREIO, a Polícia Civil informou que, até o momento, "não há elementos que apontem crimes sexuais". "As demais diligências investigativas seguem em sigilo", diz nota. Foi solicitado o posicionamento do DPT, mas até o momento não há resposta.

Relembre o caso

As três mulheres desapareceram no dia 15 de agosto depois de sair para passear com um cachorro. No dia seguinte, corpos foram encontrados na praia em uma vegetação. De acordo com as investigações, as vítimas apresentavam ferimentos por golpes de facas, todos com um padrão similar, na região do pescoço, o que poderia indicar que apenas uma pessoa cometeu o crime. No corpo das três ainda foram encontrados vestígios que mostram que elas também foram feridas por cacos de vidro.

A polícia, no entanto, não descarta a possibilidade de que outras pessoas tenham envolvimento no crime. Mais de dez pessoas já prestaram depoimentos e imagens de 15 câmeras de segurança da região estão sendo analisadas.

Leia mais

Imagem - Triplo homicídio em praia de Ilhéus: criminoso agiu sob efeito de drogas e roubou R$ 30 de mulheres

Triplo homicídio em praia de Ilhéus: criminoso agiu sob efeito de drogas e roubou R$ 30 de mulheres

Imagem - Ponto cego para câmeras dificulta investigação sobre as mortes de três mulheres em praia de Ilhéus

Ponto cego para câmeras dificulta investigação sobre as mortes de três mulheres em praia de Ilhéus

Imagem - Suspeitos de matarem três mulheres em praia de Ilhéus são identificados

Suspeitos de matarem três mulheres em praia de Ilhéus são identificados

Mais recentes

Imagem - Por que cada vez mais mulheres rejeitam homens “bombados”?

Por que cada vez mais mulheres rejeitam homens “bombados”?
Imagem - Wagner Moura e outros gigantes da cena baiana pressionam Governo da Bahia a investir na cultura

Wagner Moura e outros gigantes da cena baiana pressionam Governo da Bahia a investir na cultura
Imagem - O machismo ainda é uma barreira para mulheres na política

O machismo ainda é uma barreira para mulheres na política

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua