INVESTIGAÇÃO

Saiba quem é o homem preso suspeito de matar três mulheres em praia de Ilhéus

Ele teve prisão preventiva decretada nesta segunda-feira (25) após confessar o crime

Elaine Sanoli

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 17:24

Thierry Lima da Silva Crédito: Reprodução

Um dos investigados por suspeita de participação no triplo homicídio de Alexsandra Suzart, Maria Helena do Nascimento e Mariana Bastos, em Ilhéus, no sul da Bahia, teve a prisão preventiva decretada nesta segunda-feira (25). Ele foi identificado como Thierry Lima da Silva, de 23 anos, é pessoa em situação de rua e já teve passagens pela polícia por tráfico de drogas, furto, lesão corporal e violência doméstica.

Segundo a Polícia Civil, Thierry se tornou alvo das investigações do assassinato das três mulheres por se enquadrar nas características imputadas ao perfil dos suspeitos: estava em situação de rua, viciado em drogas e já possuía histórico de furtos e roubos e suspeita de tráfico. Moradores da região relatam que o homem começou a ser visto pela região do Pontal, onde os corpos das vítimas foram encontrados, há cerca de três meses.

Um dos processos em que Thierry é citado na Justiça baiana é um caso de lesão corporal registrado pela Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória da Conquista, no Sudoeste baiano. Datado de abril de 2023, o caso foi arquivado por falta de provas.

O homem foi preso nesta segunda, inicialmente, por suspeita de tráfico de drogas. Ele foi encontrado com pedras de crack enquanto os policiais realizavam investigações para esclarecer o assassinato de Lucas dos Santos Nascimento, companheiro de Thierry. Em nota enviada ao CORREIO, a Polícia Civil informou que o rapaz morreu de politraumatismo na última quinta-feira (21), após ser internado no Hospital Costa do Cacau, no dia 7 de agosto. Lucas teria sido agredido durante uma briga com o parceiro.

Durante a audiência de custódia, Thierry confessou ter matado as três mulheres durante uma tentativa de roubo. Elas foram mortas a facada na Praia dos Milionários, no dia 15 de agosto. Ele disse que estava sob o efeito de crack e que teria arrastado uma das vítimas para a região de matagal e as outras duas teriam tentado salvá-la, segundo informações da TV Bahia.

“Ele já passou por audiência de custódia e teve o flagrante por tráfico de drogas convertido. A prisão preventiva pelo homicídio de Lucas foi cumprida e seguimos com as investigações para coletar mais elementos que possam robustecer o inquérito”, explicou o delegado Helder Carvalhal, responsável pelas investigações do caso.

Ainda segundo a Polícia Civil, Thierry acumula passagens por dano, ameaça, furto, vias de fato, lesão corporal e violência doméstica desde a adolescência.

O CORREIO procurou o Tribunal de Justiça (TJ-BA) para mais informações sobre a prisão de Thierry, mas o órgão informou que "o auto de prisão em flagrante em desfavor do suspeito Thierry Lima da Silva está tramitando em segredo de justiça".

Relembre o caso

As três mulheres desapareceram no dia 15 de agosto depois de sair para passear com um cachorro. No dia seguinte, corpos foram encontrados na praia em uma vegetação. De acordo com as investigações, as vítimas apresentavam ferimentos por golpes de facas, todos com um padrão similar, na região do pescoço, o que poderia indicar que apenas uma pessoa cometeu o crime. No corpo das três ainda foram encontrados vestígios que mostram que elas também foram feridas por cacos de vidro.

A polícia, no entanto, não descarta a possibilidade de que outras pessoas tenham envolvimento no crime. Quatro pessoas tiveram material genético coletado e enviado para o Departamento de Polícia Técnica (CPT) para investigar uma possível participação no caso. Três dos suspeitos identificados são homens e uma é mulher. Um deles seria parente de uma das vítimas.

De acordo com fontes da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), foram coletadas amostras da mucosa bucal dos quatro investigados. O material, que chegou ao DPT no último sábado (23), será comparado com vestígios encontrados no local onde os corpos foram achados e também nas vítimas. Embora a investigação inicial não tenha apontado indícios claros de violência sexual, amostras das regiões anal e vaginal das vítimas foram enviadas para análise, assim como fragmentos das unhas, que podem indicar sinais de luta.