Servidor de prefeitura da Bahia foi executado após filmar traficantes do BDM

Antônio Carlos Gonçalves dos Santos, 58 anos, foi espancado e baleado

Wendel de Novais

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 11:16

Tonhão foi morto na própria casa Crédito: Reprodução

O motorista Antônio Carlos Gonçalves dos Santos, de 58 anos, que morreu após ser espancado e baleado no distrito de Monte Pascoal, em Itabela, no extremo-sul da Bahia foi executado após filmar traficantes da facção Bonde do Maluco (BDM). Segundo fonte policial, os autores estavam em frente à casa da vítima no dia do crime.

“Ele morava de frente para uma casa onde um dos autores, que é integrante do BDM, residia. Por volta das 4h, quando ele ia correr, percebeu que esse traficante e outros dois estavam no local fazendo muito barulho. Ele, então, pegou o celular e filmou, ação que foi percebida por conta do flash do aparelho”, conta a fonte, sem se identificar.

Após isso, Tonhão, como era mais conhecido, saiu de casa para correr e, na volta, foi vítima de uma emboscada. “Os autores, que são traficantes conhecidos de Monte Pascoal pegaram ele, agrediram com pedaços de pau na parte de fora da casa e levaram ele para dentro, baleando a vítima, que foi a óbito”, detalha.

Depois do crime, registrado no fim do mês passado, os suspeitos fugiram. As investigações apontaram como autores do homicídio dois jovens identificados como como Roney Nascimento Lima, o RN, 23 anos, e Cleison Ramos Santos, o Rapa Rapa, de 18 anos, além de um adolescente conhecido como 3P, que ainda está foragido e é alvo de diligências para sua apreensão.

No dia 8 de agosto, RN foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. Durante o interrogatório, confessou a participação no homicídio e afirmou que a arma apreendida em seu poder foi usada no crime.Já no dia 20 de agosto, Rapa Rapa foi preso no próprio distrito de Monte Pascoal, mas optou por permanecer em silêncio durante o interrogatório.

O inquérito policial foi concluído e encaminhado ao Poder Judiciário. Nele, constam pedidos de prisão preventiva para os envolvidos maiores de idade, bem como a internação do adolescente foragido. Os três respondem por homicídio qualificado, associação criminosa e corrupção de menores.