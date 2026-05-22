FUTEBOL

Fora do Manchester City, Guardiola pode dar consultoria ao Bahia

Técnico espanhol anuncia saída do clube inglês depois de dez temporadas e 20 títulos

Carol Neves

Publicado em 22 de maio de 2026 às 09:57

Guardiola Crédito: Manchester City/Divulgação

Depois de uma década marcada por títulos e domínio no futebol inglês, Pep Guardiola anunciou nesta sexta-feira (22) que deixará o comando do Manchester City ao fim da atual temporada. O treinador espanhol encerra uma passagem histórica pelo clube, onde conquistou 20 troféus, incluindo a Champions League, o Mundial de Clubes e seis edições da Premier League. A mudança também pode impactar diretamente o Bahia, já que Guardiola continuará ligado ao Grupo City e os planos incluem consultoria para os clubes do grupo.

Em mensagem de despedida, o treinador falou sobre o encerramento do ciclo e disse que a decisão partiu de um sentimento pessoal.

“Que momentos maravilhosos vivemos juntos. Não me perguntem por que estou partindo. Não há motivo, mas lá no fundo, sei que chegou a minha hora. Nada é eterno; se fosse, eu estaria aqui. Eternos serão os sentimentos, as pessoas, as lembranças, o amor que tenho pelo meu Manchester City”, declarou.

Veja momentos de Guardiola 1 de 12

A despedida oficial acontecerá neste domingo, diante do Aston Villa, no Etihad Stadium, na rodada final da Premier League. Guardiola tinha renovado contrato em novembro de 2024, com vínculo até junho de 2027, mas decidiu antecipar o fim da trajetória no clube inglês.

Contratado em 2016, o espanhol transformou o Manchester City em uma das maiores forças do futebol mundial. Ele deixará o cargo como o técnico com maior longevidade na história do clube, superando Les McDowall ao atingir a marca de 593 partidas no comando da equipe.

Nos bastidores, o nome de Enzo Maresca surge como o mais cotado para assumir o lugar de Guardiola. O italiano já trabalhou como auxiliar técnico do espanhol no próprio Manchester City.

Apesar da saída do banco de reservas, Guardiola seguirá vinculado ao Grupo City como Embaixador Global. Na nova função, ele atuará prestando consultoria técnica aos clubes da rede, incluindo o Bahia, participando de projetos e colaborações específicas.

O futuro do treinador ainda é indefinido. Segundo o jornal espanhol Sport, Guardiola desperta interesse das seleções da Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Marrocos. As federações saudita e emiradense já teriam iniciado contatos com representantes do técnico após a confirmação da saída do City.