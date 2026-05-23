OLHANDO PARA O ALTO

Embalado por goleada, Vitória aposta na força do Barradão contra o Inter para subir na tabela

Times se enfrentam em Salvador neste sábado (23), a partir das 17h

Alan Pinheiro

Publicado em 23 de maio de 2026 às 05:00

Ramon será avaliado antes de confronto contra Internacional Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Com o Campeonato Brasileiro embolado, o Vitória viu quatro posições caírem na tabela de classificação e já consegue enxergar a zona de rebaixamento. Para voltar a ficar em situação confortável, o clube baiano recebe o Internacional neste sábado (23) para fazer valer a força do Barradão e voltar a ficar entre os 10 melhores times da competição. A partida, válida pela 17ª rodada, começa a partir das 17h.

Apesar da maratona de jogos desgastar o elenco rubro-negro, o Leão chega para enfrentar o Inter com o anímico nas alturas. Pela Copa do Nordeste, no meio de semana, a equipe baiana saiu na frente da vaga para a final ao vencer o jogo de ida por 6x2. Após a goleada, o técnico Jair Ventura ressaltou a importância de manter a boa fase antes da parada para a Copa do Mundo.

Veja como foi Vitória x ABC, pela semifinal da Copa do Nordeste 1 de 5

“Nossa maior goleada desde que nós chegamos. O discurso no vestiário foi de humildade, a bola já mostrou várias vezes como ela funciona. Vamos com humildade, pensar no Inter agora para colar no pelotão de cima do Brasileiro”, deu o recado.

Para o confronto, o comandante rubro-negro já sabe que terá um desfalque para a partida. O volante Zé Vitor recebeu o cartão amarelo diante do Red Bull Bragantino e cumpre suspensão contra os gaúchos. A ausência interrompe uma sequência de oito jogos do camisa 88 como titular do time de Jair Ventura. Ele aproveitou a lesão de Gabriel Baralhas para ganhar minutos e se estabelecer na equipe.

Em contrapartida, quatro jogadores voltam a ser escalados na Série A. O atacante Renato Kayzer cumpriu suspensão na última partida, enquanto o lateral Nathan Mendes e o zagueiro Luan Cândido pertenciam ao Bragantino e foram impedidos contratualmente de jogar no último final de semana. Em tese, Ramon também não poderia jogar contra o Internacional, mas a tendência é de que o lateral seja titular se estiver apto fisicamente, já que saiu de campo lesionado contra o ABC..

O Vitória começa a rodada ocupando a 14ª posição do Brasileirão, com 19 pontos conquistados em 15 partidas – um a menos que o rival da vez. Já a equipe gaúcha soma 21 pontos e está na 11ª colocação do torneio. Separados por apenas dois pontos, um resultado positivo do Leão em Salvador necessariamente faria o time subir na tabela.

Quarto melhor mandante do Campeonato Brasileiro, com 16 pontos conquistados nessa condição e apenas uma derrota jogando no Barradão, o time vai em busca de manter a boa fase jogando na capital baiana. Do outro lado, um adversário difícil. O Internacional tem a 7ª melhor campanha como visitante, com 10 pontos conquistados.

Considerando todas as competições, foram disputados 45 jogos entre as duas equipes, com 16 resultados positivos para o Vitória, 11 empates e 18 triunfos do Internacional. Com o Leão como mandante, foram apenas 23 partidas, com 13 vitórias rubro-negras, quatro empates e seis derrotas.