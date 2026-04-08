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A praia alagoana com águas cristalinas, pousadas pé na areia e selo internacional que poucas têm

Com águas cristalinas e gestão ambiental rigorosa, a Praia do Patacho, em Porto de Pedras, destaca-se como o primeiro destino de Alagoas a garantir a certificação máxima de balneabilidade e segurança

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio
  • Foto do(a) author(a) Raphael Miras

  • Agência Correio

  • Raphael Miras

Publicado em 8 de abril de 2026 às 11:00

Descubra por que a Praia do Patacho se tornou referência internacional e saiba como planejar sua visita para curtir o santuário do peixe-boi e o famoso Túnel Verde na melhor época do ano
Descubra por que a Praia do Patacho se tornou referência internacional e saiba como planejar sua visita para curtir o santuário do peixe-boi e o famoso Túnel Verde na melhor época do ano Crédito: Wikimedia Commons/Edson Carvalho

Sabe aquele lugar onde o celular parece um objeto estranho e o relógio é substituído pelo vai e vem da maré? É assim que a Praia do Patacho te recebe.

Localizada no município de Porto de Pedras, a cerca de 120 km de Maceió, a região é o coração da chamada Rota Ecológica dos Milagres.

Praia do Patacho, em Porto de Pedras (Alagoas)

Na maré baixa os recifes de coral emergem e formam piscinas naturais acessíveis por jangadas por Lucas Meneses/Sedetur
Praia do Patacho tem mar de águas mornas e esverdeadas com a garantia de que o ecossistema está sendo respeitado por Wikimedia Commons/Reprodução
Patacho preserva o ritmo de uma vila de pescadores por Wikimedia Commons/Reprodução
Pousadas de charme dividem espaço com densos coqueirais no litoral de Alagoas por Reprodução
Patacho abriga o Santuário do Peixe-Boi-Marinho por Reprodução
Patacho e a vila de pescadores por Reprodução
Praias de Patacho e Lages: cenários mais bonitos e preservados de Alagoas que viraram refúgio de estrelas da TV por Beto Quissak/Wikimedia Commons
A Praia de Lages deve fazer parte de seu roteiro por Alagoas (Imagem: Lauren Orr | Shutterstock) por
[Edicase]O cenário recheado de belezas naturais é um dos maiores atrativos da Costa dos Corais, em Alagoas (Imagem: Marcia Cobar | Shutterstock) por
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Na maré baixa os recifes de coral emergem e formam piscinas naturais acessíveis por jangadas por Lucas Meneses/Sedetur

O grande diferencial do Patacho não é apenas visual. A praia foi a primeira de Alagoas a conquistar o Selo Bandeira Azul, uma certificação internacional que atesta a qualidade da água, a gestão ambiental e a segurança do local.

Para o viajante, isso significa desfrutar de um mar de águas mornas e esverdeadas com a garantia de que o ecossistema está sendo respeitado.

O espetáculo da maré e os corais

A dinâmica do passeio no Patacho é ditada pela lua. É na maré baixa que os recifes de coral emergem e formam piscinas naturais acessíveis por jangadas.

Diferente de outros destinos vizinhos mais agitados, o Patacho preserva o ritmo de uma vila de pescadores.

Ali, as pousadas de charme dividem espaço com densos coqueirais e o deslocamento de jangada é conduzido por moradores locais, sob regras controladas pelo ICMBio para garantir a regeneração da vida marinha.

Além do mar: peixes-boi e túneis verdes

A experiência na Rota Ecológica vai além do banho de mar. A região abriga o Santuário do Peixe-Boi-Marinho, na foz do rio Tatuamunha, onde é possível observar de perto uma das espécies mais ameaçadas do país em um passeio monitorado com limite de visitas diárias.

Para quem explora a área de buggy ou bicicleta, o "Túnel Verde" — um corredor de árvores que cobre a estrada de terra — e o Farol de Porto de Pedras, com vista panorâmica para o encontro do rio Manguaba com o oceano, são paradas obrigatórias.

Quando ir e como chegar

O sol é presença constante em Alagoas, mas o planejamento faz diferença. O verão (dezembro a fevereiro) é o auge da temporada, oferecendo o mar em seu estado mais cristalino.

Já a primavera (setembro a novembro) é recomendada para quem busca preços de baixa temporada e trilhas com clima mais ameno.

O período de chuvas se concentra entre maio e julho, o que pode turvar um pouco as águas, mas não invalida o conforto das pousadas boutique da região.

Para chegar ao paraíso, o acesso mais comum é pelo Aeroporto de Maceió, seguido por uma viagem de aproximadamente duas horas pela rodovia AL-101 Norte.

Quem vem de Recife também tem acesso facilitado, podendo utilizar a balsa entre Japaratinga e Porto de Pedras para encurtar o caminho e já entrar no clima rústico da rota.

A Praia do Patacho prova que é possível ser um destino de classe mundial sem perder a essência de vilarejo, oferecendo o que há de mais raro hoje em dia: silêncio, águas límpidas e horizonte preservado.

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