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Melhor que acarajé e feijoada: prato eleito a comida mais gostosa do mundo é feito de fubá, queijo, frango e surpreende

Vizinho do Brasil é considerado o melhor do mundo e supera clássicos famosos

  • Foto do(a) author(a) Luiz Dias
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Luiz Dias

  • Agência Correio

Publicado em 3 de junho de 2026 às 04:04

O vori-vori conquistou o coração de milhares de pessoas ao redor do mundo
O vori-vori conquistou o coração de milhares de pessoas ao redor do mundo Crédito: Pexels

Todos os anos, o TasteAtlas publica um ranking com os 100 melhores pratos do mundo, elaborado a partir de avaliações de consumidores. Em 2025, o topo da lista ficou com o vori vori, receita tradicional do Paraguai que deixou para trás pratos consagrados da gastronomia internacional.

A plataforma descreve o prato como “a icônica sopa de galinha paraguaia com bolinhos de fubá recheados com queijo”. Muito popular no país vizinho, o vori vori aparece tanto em regiões rurais quanto nos grandes centros urbanos, sendo presença frequente nas refeições em família.

Eleitos 10 melhores pratos do mundo, do 10° ao 1°

Pappardelle al cinghiale, da Itália, combina massa larga com ragù de javali típico da tradição toscana por Luistxo / Wikimedia Commons
Quesabirria, do México, mistura taco, queijo derretido e carne cozida no estilo birria, geralmente servida com caldo por Los Muertos Crew / Pexels
Komplet lepinja, da Sérvia, é um pão achatado recheado com kajmak, ovo e gordura de assado por N.T.srb / Wikimedia Commons
Arroz tapado, do Peru, alterna camadas de arroz com recheio de carne moída, legumes, ovos e azeitonas por MiguelAlanCS / Wikimedia Commons
Kontosouvli, da Grécia, é feito com grandes pedaços de porco marinados e assados lentamente no espeto por Dieter Mueller / Wikimedia Commons
Oltu cağ kebabı, da Turquia, é um kebab de cordeiro assado horizontalmente e associado à região de Erzurum por Öznur Taskan / Pexels
Sate kambing, da Indonésia, leva carne de cabrito ou carneiro em espetos grelhados e costuma ser servido com molho por Happywu / Wikimedia Commons
Tajarin al tartufo bianco d’Alba, da Itália, é uma massa fina do Piemonte servida com manteiga e trufa branca por Nadin Sh / Pexels
Pizza Napoletana, da Itália, é preparada com massa de borda alta, molho de tomate, queijo e manjericão por C1 Superstar / Pexels
Vori-vori, do Paraguai, é uma sopa de frango com bolinhos de farinha de milho e queijo que ficou em primeiro lugar no TasteAtlas por Maggi Paraguay / Pexels
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Pappardelle al cinghiale, da Itália, combina massa larga com ragù de javali típico da tradição toscana por Luistxo / Wikimedia Commons

Sem dúvidas, o vorí-vorí é um prato extraordinário que todos deveriam provar

Santiago Peña

Presidente do Paraguai em suas redes sociais

Receita

Ingredientes

  • 1 kg de peito ou sobrecoxa de frango desossado em cubos
  • 1 pimentão vermelho ou amarelo em cubos
  • 2 tomates em cubos
  • 1 cebola picada
  • 1 maço de cebolinha picada
  • 1 maço de salsinha picada
  • 2 xícaras de fubá mimoso
  • 1 xícara de queijo paraguaio, minas curado ou meia cura
  • orégano, sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

  • Sele os cubos de frango em uma frigideira e reserve. Na mesma panela, refogue a cebola até que ela fique transparente. Depois, reserve também.
  • Em uma panela alta, coloque dois litros de água para ferver. Acrescente o frango, a cebola, o pimentão, o tomate, a salsinha e os temperos. Cozinhe por 30 minutos, abaixe o fogo e mantenha por mais 30 minutos.
  • Enquanto isso, misture o fubá com o queijo em uma tigela. Aos poucos, adicione parte do caldo quente até formar uma massa que possa ser modelada.
  • Faça bolinhas do tamanho de ameixas, coloque-as no caldo quente e cozinhe por mais 10 minutos. Sirva o prato ainda quente, finalizado com cebolinha.

História do prato

O vori vori teria surgido após a chegada dos espanhóis ao Paraguai, quando novas técnicas de cozimento em fogo brando foram introduzidas na região. No início, o preparo era chamado de “bolitas”.

Com o tempo, o nome foi adaptado ao guarani. A palavra passou por variações como boritas e bori até chegar ao atual vori.

A repetição no nome acompanha um costume do idioma guarani, em que duplicar uma palavra pode indicar abundância. Assim, o nome reforça a ideia de fartura associada ao prato até hoje.

Tags:

Receita Culinária Paraguai Gastronomia

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