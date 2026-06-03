Melhor que acarajé e feijoada: prato eleito a comida mais gostosa do mundo é feito de fubá, queijo, frango e surpreende

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Luiz Dias
Agência Correio
Publicado em 3 de junho de 2026 às 04:04
Todos os anos, o TasteAtlas publica um ranking com os 100 melhores pratos do mundo, elaborado a partir de avaliações de consumidores. Em 2025, o topo da lista ficou com o vori vori, receita tradicional do Paraguai que deixou para trás pratos consagrados da gastronomia internacional.
A plataforma descreve o prato como “a icônica sopa de galinha paraguaia com bolinhos de fubá recheados com queijo”. Muito popular no país vizinho, o vori vori aparece tanto em regiões rurais quanto nos grandes centros urbanos, sendo presença frequente nas refeições em família.
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Santiago PeñaPresidente do Paraguai em suas redes sociais
Ingredientes
Modo de preparo
O vori vori teria surgido após a chegada dos espanhóis ao Paraguai, quando novas técnicas de cozimento em fogo brando foram introduzidas na região. No início, o preparo era chamado de “bolitas”.
Com o tempo, o nome foi adaptado ao guarani. A palavra passou por variações como boritas e bori até chegar ao atual vori.
A repetição no nome acompanha um costume do idioma guarani, em que duplicar uma palavra pode indicar abundância. Assim, o nome reforça a ideia de fartura associada ao prato até hoje.