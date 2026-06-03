GASTRONOMIA

Melhor que acarajé e feijoada: prato eleito a comida mais gostosa do mundo é feito de fubá, queijo, frango e surpreende

Vizinho do Brasil é considerado o melhor do mundo e supera clássicos famosos



Luiz Dias

Agência Correio

Publicado em 3 de junho de 2026 às 04:04

O vori-vori conquistou o coração de milhares de pessoas ao redor do mundo Crédito: Pexels

Todos os anos, o TasteAtlas publica um ranking com os 100 melhores pratos do mundo, elaborado a partir de avaliações de consumidores. Em 2025, o topo da lista ficou com o vori vori, receita tradicional do Paraguai que deixou para trás pratos consagrados da gastronomia internacional.

A plataforma descreve o prato como “a icônica sopa de galinha paraguaia com bolinhos de fubá recheados com queijo”. Muito popular no país vizinho, o vori vori aparece tanto em regiões rurais quanto nos grandes centros urbanos, sendo presença frequente nas refeições em família.

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Sem dúvidas, o vorí-vorí é um prato extraordinário que todos deveriam provar Santiago Peña Presidente do Paraguai em suas redes sociais

Receita

Ingredientes

1 kg de peito ou sobrecoxa de frango desossado em cubos

1 pimentão vermelho ou amarelo em cubos



2 tomates em cubos



1 cebola picada



1 maço de cebolinha picada



1 maço de salsinha picada



2 xícaras de fubá mimoso



1 xícara de queijo paraguaio, minas curado ou meia cura



orégano, sal e pimenta-do-reino a gosto



Modo de preparo

Sele os cubos de frango em uma frigideira e reserve. Na mesma panela, refogue a cebola até que ela fique transparente. Depois, reserve também.

Em uma panela alta, coloque dois litros de água para ferver. Acrescente o frango, a cebola, o pimentão, o tomate, a salsinha e os temperos. Cozinhe por 30 minutos, abaixe o fogo e mantenha por mais 30 minutos.



Enquanto isso, misture o fubá com o queijo em uma tigela. Aos poucos, adicione parte do caldo quente até formar uma massa que possa ser modelada.



Faça bolinhas do tamanho de ameixas, coloque-as no caldo quente e cozinhe por mais 10 minutos. Sirva o prato ainda quente, finalizado com cebolinha.



História do prato

O vori vori teria surgido após a chegada dos espanhóis ao Paraguai, quando novas técnicas de cozimento em fogo brando foram introduzidas na região. No início, o preparo era chamado de “bolitas”.

Com o tempo, o nome foi adaptado ao guarani. A palavra passou por variações como boritas e bori até chegar ao atual vori.