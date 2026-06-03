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Sorte no dinheiro: 3 signos recebem energia de prosperidade nesta quarta (3)

Tarot indica um dia favorável para ganhos, oportunidades e decisões financeiras para alguns signos do zodíaco

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 3 de junho de 2026 às 05:00

A Estrela no Tarot
A Estrela no Tarot Crédito: Reprodução

A energia desta quarta-feira (3) chega com sinais positivos para quem busca crescimento financeiro e mais estabilidade na vida material. Segundo a leitura do tarot, o dia favorece oportunidades, acordos, negociações e decisões que podem abrir caminhos para ganhos futuros.

As cartas apontam especialmente para três signos que estarão mais conectados com a vibração da prosperidade. O momento pede atenção aos detalhes, confiança na própria capacidade e disposição para aproveitar oportunidades que surgirem ao longo do dia.

Para Touro, a energia favorece questões ligadas ao patrimônio, investimentos e organização financeira. O signo pode encontrar soluções para problemas que vinham causando preocupação e enxergar novas formas de aumentar a renda.

Comidas que são a cara de Touro

Bebida de Touro: Vinho Tinto encorpado - Touro aprecia o ritual e os sabores que amadurecem no paladar. por Imagem gerada por IA
Junk food de Touro: Batata Frita com Queijo e Bacon - O máximo do prazer sensorial e da saciedade. por Imagem gerada por IA
Pizza de Touro: Quattro Formaggi (Quatro Queijos) - Abundância e cremosidade em cada fatia. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Touro: Croissants com Geleia Artesanal - O prazer de uma massa folhada perfeita e manteiga. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Touro: Chocolate Quente Cremoso - Textura rica, aveludada e reconfortante. por Imagem gerada por IA
Petisco de Touro: Tábua de Queijos e Mel - A mistura do salgado com o doce agrada o paladar refinado. por Imagem gerada por IA
Almoço de Touro: Nhoque com Trufas - Conforto puro com um toque de luxo e terra. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Touro: Tiramisù - Camadas de texturas e o sabor clássico do café e cacau. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Touro: Sanduíche de Roast Beef em Pão Brioche - Carne de qualidade, pão macio e molho cremoso. por Imagem gerada por IA
Fruta de Touro: Figos frescos - Uma fruta suculenta, doce e visualmente luxuosa. por Imagem gerada por IA
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Bebida de Touro: Vinho Tinto encorpado - Touro aprecia o ritual e os sabores que amadurecem no paladar. por Imagem gerada por IA

Já Leão recebe influência positiva para reconhecimento profissional. Conversas importantes, elogios e oportunidades ligadas ao trabalho podem surgir de forma inesperada. O tarot mostra que a autoconfiança será um diferencial nesta terça.

Decoração que é a cara de Leão

Decoração que é a cara de Leão: sala luxuosa com sofá de veludo e detalhes dourados por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: quarto sofisticado estilo hotel cinco estrelas por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: sala de jantar sofisticada para receber convidados por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: sala com lustre imponente e pé-direito alto por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: hall de entrada digno de mansão por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: closet glamouroso com iluminação perfeita por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: banheiro de luxo com banheira elegante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: cantinho de beleza ou maquiagem sofisticado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: varanda com vista impressionante da cidade por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: sala com obras de arte marcantes por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Leão: sala luxuosa com sofá de veludo e detalhes dourados por Imagem gerada por IA

Para Escorpião, a carta da prosperidade indica movimento. Pendências financeiras tendem a avançar e existe potencial para ganhos extras, negociações vantajosas ou propostas que tragam mais segurança para os próximos meses.

O date perfeito para Escorpião

O date perfeito para Escorpião: sessão de filme por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Escorpião: noite de vinho com música ambiente por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Escorpião: jantar tarde da noite com clima silencioso por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Escorpião: conversa na varanda com drinks por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Escorpião: jantar à luz de velas com clima bem intimista por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Escorpião: bar com iluminação baixa e drinks fortes por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Escorpião: drinks por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Escorpião: noite em quarto de hotel com clima reservado por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Escorpião: sessão de filme por Imagem gerada por IA

As cartas também reforçam a importância de agir com equilíbrio. Prosperidade não está ligada apenas ao dinheiro que chega, mas à capacidade de administrar recursos e fazer escolhas inteligentes.

Segundo o tarot, esta quarta-feira será um dia estratégico para quem deseja construir resultados sólidos e iniciar uma nova fase de crescimento financeiro.

Tags:

Tarot Astrologia

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