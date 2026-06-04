Marcelo Sangalo resgata foto de infância e parabeniza o pai, Daniel Cady: 'Te amo'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Kamila Macedo
Publicado em 4 de junho de 2026 às 16:42
Daniel Cady está completando 41 anos nesta quinta-feira (4), e seu filho mais velho, Marcelo, fruto do relacionamento com a cantora Ivete Sangalo, resolveu fazer uma homenagem ao parabenizá-lo na data especial.
O adolescente resgatou uma foto de infância em preto e branco, na qual aparece ao lado do nutricionista, que está segurando um peixe enorme. Na publicação, feita nas redes sociais, Marcelo escreveu: "Feliz aniversário, pai. Te amo".
O casamento de Ivete Sangalo e Daniel Cady chegou ao fim em novembro de 2025, após um relacionamento de 17 anos. Além de Marcelo, que atualmente tem 16 anos, eles são pais das gêmeas Marina e Helena, de 8 anos.
Filhos de Ivete Sangalo e Daniel Cady
Ivete Sangalo também separou um tempo para fazer uma homenagem pública ao ex-marido. Em seu perfil, a cantora publicou uma foto de Daniel ao lado dos filhos e aproveitou a ocasião para desejar felicidades ao profissional de saúde. "Hoje o dia é todo dele! Receba todo nosso amor, cheio de saúde, bênçãos e vivendo seus lindos e fortes propósitos. Viva o papai!", escreveu.