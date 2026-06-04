CELEBRAÇÃO

Marcelo Sangalo resgata foto de infância e parabeniza o pai, Daniel Cady: 'Te amo'

O nutricionista completa 41 anos nesta quinta-feira (4) e também recebeu uma homenagem pública da ex-esposa, Ivete Sangalo

Kamila Macedo

Publicado em 4 de junho de 2026 às 16:42

Marcelo Sangalo parabenizou o pai, Daniel Cady, em seu aniversário de 41 anos Crédito: Reprodução/Instagram

Daniel Cady está completando 41 anos nesta quinta-feira (4), e seu filho mais velho, Marcelo, fruto do relacionamento com a cantora Ivete Sangalo, resolveu fazer uma homenagem ao parabenizá-lo na data especial.

O adolescente resgatou uma foto de infância em preto e branco, na qual aparece ao lado do nutricionista, que está segurando um peixe enorme. Na publicação, feita nas redes sociais, Marcelo escreveu: "Feliz aniversário, pai. Te amo".

O casamento de Ivete Sangalo e Daniel Cady chegou ao fim em novembro de 2025, após um relacionamento de 17 anos. Além de Marcelo, que atualmente tem 16 anos, eles são pais das gêmeas Marina e Helena, de 8 anos.

Filhos de Ivete Sangalo e Daniel Cady 1 de 15