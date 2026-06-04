Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Marcelo Sangalo resgata foto de infância e parabeniza o pai, Daniel Cady: 'Te amo'

O nutricionista completa 41 anos nesta quinta-feira (4) e também recebeu uma homenagem pública da ex-esposa, Ivete Sangalo

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 4 de junho de 2026 às 16:42

Marcelo Sangalo parabenizou o pai, Daniel Cady, em seu aniversário de 41 anos
Marcelo Sangalo parabenizou o pai, Daniel Cady, em seu aniversário de 41 anos Crédito: Reprodução/Instagram

Daniel Cady está completando 41 anos nesta quinta-feira (4), e seu filho mais velho, Marcelo, fruto do relacionamento com a cantora Ivete Sangalo, resolveu fazer uma homenagem ao parabenizá-lo na data especial.

O adolescente resgatou uma foto de infância em preto e branco, na qual aparece ao lado do nutricionista, que está segurando um peixe enorme. Na publicação, feita nas redes sociais, Marcelo escreveu: "Feliz aniversário, pai. Te amo".

O casamento de Ivete Sangalo e Daniel Cady chegou ao fim em novembro de 2025, após um relacionamento de 17 anos. Além de Marcelo, que atualmente tem 16 anos, eles são pais das gêmeas Marina e Helena, de 8 anos.

Filhos de Ivete Sangalo e Daniel Cady

Ivete Sangalo, daniel cady, marcelo cady, helena, marina, por Redes sociais
Daniel Cady corre com o filho Marcelo Sangalo pelas ruas de Salvador; fotos por Reprodução/Redes Sociais
Aniversário das gêmeas Marina e Helena Sangalo por Reprodução
Marina e Helena subiram ao palco com Ivete por Marcos Cesar Lima/TV Globo
Marcelo Sangalo por Reprodução
Marcelo Sangalo por Reprodução
Ivete entre as filhas, Marina e Helena por Reprodução/Instagram
Marina e Helena, filhas de ivete sangalo por Redes sociais
Marcelo Sangalo por Reprodução
Marcelo e Ivete Sangalo por Reprodução / Redes sociais
Marcelo e Ivete Sangalo por Redes sociais
Marina e Helena pousam por Reprodução/Redes Sociais
Marina e Helena Sangalo por Rerpodução
Daniel Cady, Ivete Sangalo e Marcelo por Reprodução
Filho de Ivete Sangalo, Marcelo, dá show na bateria durante apresentação no Tamanho Família por Isabella Pinheiro/Gshow
1 de 15
Ivete Sangalo, daniel cady, marcelo cady, helena, marina, por Redes sociais

Ivete Sangalo também separou um tempo para fazer uma homenagem pública ao ex-marido. Em seu perfil, a cantora publicou uma foto de Daniel ao lado dos filhos e aproveitou a ocasião para desejar felicidades ao profissional de saúde. "Hoje o dia é todo dele! Receba todo nosso amor, cheio de saúde, bênçãos e vivendo seus lindos e fortes propósitos. Viva o papai!", escreveu.

Leia mais

Imagem - Em Salvador, Marcelo Sangalo sobe ao palco de formatura, toca percussão e mostra swing baiano

Em Salvador, Marcelo Sangalo sobe ao palco de formatura, toca percussão e mostra swing baiano

Imagem - Casamento luxuoso de ator chega a meio milhão de reais; veja detalhes da festa

Casamento luxuoso de ator chega a meio milhão de reais; veja detalhes da festa

Imagem - Criticada após falar sobre método contraceptivo, Ana Castela rebate: 'O que tem de mais isso?'

Criticada após falar sobre método contraceptivo, Ana Castela rebate: 'O que tem de mais isso?'

Tags:

Marcelo Sangalo Ivete Sangalo Aniversário Daniel Cady

Mais recentes

Imagem - Carolina Dieckmann detalha riscos após diagnóstico de infecção grave: 'Estágio mais avançado'

Carolina Dieckmann detalha riscos após diagnóstico de infecção grave: 'Estágio mais avançado'
Imagem - Admirador secreto? Virgínia ganha buquê misterioso e esconde identidade do remetente

Admirador secreto? Virgínia ganha buquê misterioso e esconde identidade do remetente
Imagem - Fora do projeto, Bruna Biancardi reage a documentário sobre esposas dos craques da seleção brasileira

Fora do projeto, Bruna Biancardi reage a documentário sobre esposas dos craques da seleção brasileira