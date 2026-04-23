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Esse vilarejo que ficou isolado por séculos, tem praias cristalinas e falésias e hoje parece cenário de filme

Sem acesso por décadas, destino preservou paisagens, arquitetura e um ritmo de vida raro no litoral

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio
  • Foto do(a) author(a) Bianca Hirakawa

  • Agência Correio

  • Bianca Hirakawa

Publicado em 23 de abril de 2026 às 19:00

Entre praias cristalinas e falésias, o lugar virou refúgio de quem busca exclusividade sem abrir mão do charme
Entre praias cristalinas e falésias, o lugar virou refúgio de quem busca exclusividade sem abrir mão do charme Crédito: Pexels

Imagine um destino onde casas coloridas seguem o mesmo traçado de séculos atrás, onde uma igrejinha observa o mar do alto de uma falésia e onde o ritmo ainda parece desacelerado. Esse lugar existe, e fica no sul da Bahia: Trancoso.

Durante séculos, o vilarejo ficou isolado, sem estrada, sem energia elétrica e praticamente fora dos roteiros turísticos. O resultado? Um cenário que hoje parece um filme, justamente porque quase não foi alterado.

Bahia

Um destino que “escapou” do tempo e hoje impressiona pela preservação por Vilamir Azevedo/ Wikimedia Commons
Praias cristalinas, falésias e silêncio: o isolamento virou o maior diferencial por MTur Destinos/ Wikimedia Commons
Entre o rústico e o sofisticado, o vilarejo conquista quem busca algo fora do comum por Leonardo Quintino/ Wikimedia Commons
Locação fica em Trancoso por Reprodução | Reserva Jacumã
Trancoso vai ganhar três casas living de diferentes marcas por Divulgação
Trancoso vai ganhar três casas living de diferentes marcas por Divulgação
[Edicase]Trancoso é perfeito para quem busca opções tranquilas (Imagem: Viagens e Caminhos | Shutterstock) por
[Edicase]Trancoso é perfeito para quem busca opções tranquilas (Imagem: Viagens e Caminhos | Shutterstock) por
Trancoso por Divulgação
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Um destino que “escapou” do tempo e hoje impressiona pela preservação por Vilamir Azevedo/ Wikimedia Commons

O isolamento que virou diferencial

Fundado ainda no período colonial, Trancoso nasceu como uma pequena aldeia e passou décadas quase invisível no mapa. Sem acesso fácil, o local foi ocupado basicamente por pescadores e moradores locais.

Com o tempo, viajantes começaram a redescobrir a região. E foi aí que algo diferente aconteceu: em vez de transformar o lugar, a chegada de visitantes ajudou a preservar sua essência.

Até hoje, regras impedem grandes construções e mantêm o visual original, algo raro em destinos turísticos tão procurados.

Um cenário natural que quase não mudou

Além da arquitetura, a natureza também se manteve preservada. O destino reúne:

  • praias com águas cristalinas
  • falésias coloridas
  • rios que encontram o mar
  • piscinas naturais formadas na maré baixa
Esse conjunto cria paisagens que frequentemente são comparadas a cenários de filme, ou até a destinos internacionais.

Entre o simples e o sofisticado

Um dos pontos mais curiosos de Trancoso é o contraste. Ao mesmo tempo em que mantém um estilo de vida simples, o destino também atrai visitantes em busca de experiências mais sofisticadas.

Hoje, é possível encontrar restaurantes reconhecidos, pousadas de alto padrão e eventos culturais e gastronômicos, tudo isso sem perder o clima tranquilo e a estética original.

Por que a sensação é tão diferente?

Quem visita costuma ter a mesma impressão: a de estar em um lugar “descoberto agora”.

Mesmo com fama crescente, Trancoso conseguiu preservar algo difícil de encontrar: a sensação de exclusividade e autenticidade. Isso acontece porque o crescimento foi controlado e o espaço continua respeitando sua história e paisagem.

Como chegar

  • Voe até o Aeroporto de Porto Seguro
  • Atravesse de balsa até Arraial d’Ajuda
  • Siga de carro ou transfer até Trancoso
  • O último trecho inclui estradas de terra, o que ajuda a manter o clima mais isolado

Tags:

Bahia Turismo Trancoso

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