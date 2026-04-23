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Esse vilarejo que ficou isolado por séculos, tem praias cristalinas e falésias e hoje parece cenário de filme

Sem acesso por décadas, destino preservou paisagens, arquitetura e um ritmo de vida raro no litoral



Agência Correio

Bianca Hirakawa

Publicado em 23 de abril de 2026 às 19:00

Entre praias cristalinas e falésias, o lugar virou refúgio de quem busca exclusividade sem abrir mão do charme Crédito: Pexels

Imagine um destino onde casas coloridas seguem o mesmo traçado de séculos atrás, onde uma igrejinha observa o mar do alto de uma falésia e onde o ritmo ainda parece desacelerado. Esse lugar existe, e fica no sul da Bahia: Trancoso.

Durante séculos, o vilarejo ficou isolado, sem estrada, sem energia elétrica e praticamente fora dos roteiros turísticos. O resultado? Um cenário que hoje parece um filme, justamente porque quase não foi alterado.



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O isolamento que virou diferencial

Fundado ainda no período colonial, Trancoso nasceu como uma pequena aldeia e passou décadas quase invisível no mapa. Sem acesso fácil, o local foi ocupado basicamente por pescadores e moradores locais.

Com o tempo, viajantes começaram a redescobrir a região. E foi aí que algo diferente aconteceu: em vez de transformar o lugar, a chegada de visitantes ajudou a preservar sua essência.

Até hoje, regras impedem grandes construções e mantêm o visual original, algo raro em destinos turísticos tão procurados.

Um cenário natural que quase não mudou

Além da arquitetura, a natureza também se manteve preservada. O destino reúne:

praias com águas cristalinas

falésias coloridas

rios que encontram o mar

piscinas naturais formadas na maré baixa Esse conjunto cria paisagens que frequentemente são comparadas a cenários de filme, ou até a destinos internacionais. Esse conjunto cria paisagens que frequentemente são comparadas a cenários de filme, ou até a destinos internacionais.

Entre o simples e o sofisticado

Um dos pontos mais curiosos de Trancoso é o contraste. Ao mesmo tempo em que mantém um estilo de vida simples, o destino também atrai visitantes em busca de experiências mais sofisticadas.

Hoje, é possível encontrar restaurantes reconhecidos, pousadas de alto padrão e eventos culturais e gastronômicos, tudo isso sem perder o clima tranquilo e a estética original.

Por que a sensação é tão diferente?

Quem visita costuma ter a mesma impressão: a de estar em um lugar “descoberto agora”.

Mesmo com fama crescente, Trancoso conseguiu preservar algo difícil de encontrar: a sensação de exclusividade e autenticidade. Isso acontece porque o crescimento foi controlado e o espaço continua respeitando sua história e paisagem.

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