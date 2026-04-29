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Pare de usar amaciante em excesso! 6 dicas para deixar a roupa perfumada por semanas

Especialistas revelam como garantir que o perfume do amaciante dure semanas no armário

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 29 de abril de 2026 às 15:43

Ademais, manter a carga térmica baixa é um segredo fundamental para evitar que as roupas sofram encolhimento
6 dicas para deixar a roupa perfumada por semanas Crédito: Freepik

Manter as roupas cheirosas quando o sol resolve não aparecer ou quando elas não secaram direito é um verdadeiro desafio. A umidade excessiva é o cenário perfeito para a festa dos fungos e bactérias, que são os verdadeiros culpados pelo mau odor. Mas a boa notícia é que o segredo não está em usar 'um balde' de perfume, e sim na estratégia correta de lavagem e secagem.

Confira o passo a passo:

6 dicas para deixar a roupa perfumada por semanas

Sabe aquela roupa de academia ou a toalha de banho úmida? Nunca jogue direto no cesto fechado. Em dias úmidos, elas começam a mofar antes mesmo de verem a água. Deixe essas peças arejando em um cabide ou na borda do cesto antes de acumulá-las. por Freepik
Usar sabão demais não limpa melhor; na verdade, acumula resíduos que causam mau cheiro. O sabão líquido é o melhor amigo dos dias frios, pois dissolve mais rápido. Aposte em linhas focadas em 'perfume prolongado', que possuem tecnologias que liberam a fragrância gradualmente, mesmo após a peça guardada. por Reprodução
Deixar a roupa molhada e abafada dentro do tambor da máquina por horas é pedir para o cheiro azedar. O ideal é estender assim que o ciclo terminar. Se a correria não deixar, pelo menos mantenha a tampa da máquina aberta para o ar circular. por Pexels
Se o varal precisa ficar na sala ou na cozinha por causa da chuva, o segredo é o espaço. Não sobreponha as peças! Deixe um vão entre os cabides e, se possível, ligue um ventilador direcionado para a roupa. por Imagem: Evgeny Atamanenk | Shutterstock
Nunca guarde uma peça se sentir o mínimo de friagem nela. Mesmo que pareça seca, aquela umidade residual no elástico ou na costura vai virar mofo dentro do guarda-roupa, contaminando todas as outras peças limpas. por
Muitas vezes o cheiro ruim vem da própria lavadora. Uma vez por mês, faça um ciclo de limpeza (muitas máquinas já têm esse botão) para eliminar restos de sabão e fiapos que apodrecem nos cantinhos e passam o odor para as roupas novas. por Reprodução
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Sabe aquela roupa de academia ou a toalha de banho úmida? Nunca jogue direto no cesto fechado. Em dias úmidos, elas começam a mofar antes mesmo de verem a água. Deixe essas peças arejando em um cabide ou na borda do cesto antes de acumulá-las. por Freepik

  • 1. Cuidado com o cesto de roupa suja

Sabe aquela roupa de academia ou a toalha de banho úmida? Nunca jogue direto no cesto fechado. Em dias úmidos, elas começam a mofar antes mesmo de verem a água. Deixe essas peças arejando em um cabide ou na borda do cesto antes de acumulá-las.

  • 2. Acerte na dose (e no produto)

Usar sabão demais não limpa melhor; na verdade, acumula resíduos que causam mau cheiro. O sabão líquido é o melhor amigo dos dias frios, pois dissolve mais rápido. Aposte em linhas focadas em 'perfume prolongado', que possuem tecnologias que liberam a fragrância gradualmente, mesmo após a peça guardada.

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  • 3. Esqueceu na máquina? Perdeu a lavagem!

Deixar a roupa molhada e abafada dentro do tambor da máquina por horas é pedir para o cheiro azedar. O ideal é estender assim que o ciclo terminar. Se a correria não deixar, pelo menos mantenha a tampa da máquina aberta para o ar circular.

  • 4. Atenção na hora de pendurar 

Se o varal precisa ficar na sala ou na cozinha por causa da chuva, o segredo é o espaço. Não sobreponha as peças! Deixe um vão entre os cabides e, se possível, ligue um ventilador direcionado para a roupa. 

Símbolos na lavagem de roupa

Símbolos na lavagem de roupa por Shutterstock
Símbolo do quadrado na lavagem de roupa por Shutterstock
Símbolo do triângulo na lavagem de roupa por Shutterstock
Símbolo da bacia na lavagem de roupa por Shutterstock
Símbolos na lavagem de roupa por Shutterstock
Símbolos na lavagem de roupa por Shutterstock
Símbolos na lavagem de roupa por Shutterstock
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Símbolos na lavagem de roupa por Shutterstock

  • 5. Máquina limpa, roupa cheirosa

Muitas vezes o cheiro ruim vem da própria lavadora. Uma vez por mês, faça um ciclo de limpeza (muitas máquinas já têm esse botão) para eliminar restos de sabão e fiapos que apodrecem nos cantinhos e passam o odor para as roupas novas.

  • 6. O teste do toque antes de guardar

Nunca guarde uma peça se sentir o mínimo de friagem nela. Mesmo que pareça seca, aquela umidade residual no elástico ou na costura vai virar mofo dentro do guarda-roupa, contaminando todas as outras peças limpas.

Leia mais

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