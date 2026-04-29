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Pare de usar amaciante em excesso! 6 dicas para deixar a roupa perfumada por semanas

Especialistas revelam como garantir que o perfume do amaciante dure semanas no armário

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 29 de abril de 2026 às 15:43

6 dicas para deixar a roupa perfumada por semanas Crédito: Freepik

Manter as roupas cheirosas quando o sol resolve não aparecer ou quando elas não secaram direito é um verdadeiro desafio. A umidade excessiva é o cenário perfeito para a festa dos fungos e bactérias, que são os verdadeiros culpados pelo mau odor. Mas a boa notícia é que o segredo não está em usar 'um balde' de perfume, e sim na estratégia correta de lavagem e secagem.

Confira o passo a passo:

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1. Cuidado com o cesto de roupa suja

Sabe aquela roupa de academia ou a toalha de banho úmida? Nunca jogue direto no cesto fechado. Em dias úmidos, elas começam a mofar antes mesmo de verem a água. Deixe essas peças arejando em um cabide ou na borda do cesto antes de acumulá-las.

2. Acerte na dose (e no produto)

Usar sabão demais não limpa melhor; na verdade, acumula resíduos que causam mau cheiro. O sabão líquido é o melhor amigo dos dias frios, pois dissolve mais rápido. Aposte em linhas focadas em 'perfume prolongado', que possuem tecnologias que liberam a fragrância gradualmente, mesmo após a peça guardada.

3. Esqueceu na máquina? Perdeu a lavagem!

Deixar a roupa molhada e abafada dentro do tambor da máquina por horas é pedir para o cheiro azedar. O ideal é estender assim que o ciclo terminar. Se a correria não deixar, pelo menos mantenha a tampa da máquina aberta para o ar circular.

4. Atenção na hora de pendurar

Se o varal precisa ficar na sala ou na cozinha por causa da chuva, o segredo é o espaço. Não sobreponha as peças! Deixe um vão entre os cabides e, se possível, ligue um ventilador direcionado para a roupa.

Símbolos na lavagem de roupa 1 de 7

5. Máquina limpa, roupa cheirosa

Muitas vezes o cheiro ruim vem da própria lavadora. Uma vez por mês, faça um ciclo de limpeza (muitas máquinas já têm esse botão) para eliminar restos de sabão e fiapos que apodrecem nos cantinhos e passam o odor para as roupas novas.

6. O teste do toque antes de guardar