CASA E JARDIM

Por que você não deve lavar roupa a essa temperatura: aqui estão as melhores configurações da máquina

Mudar a configuração de lavagem de 40 para 30 graus pode trazer um alívio imediato para as suas finanças mensais

Agência Correio

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 11:00

Ademais, manter a carga térmica baixa é um segredo fundamental para evitar que as roupas sofram encolhimento Crédito: Freepik

Você já parou para analisar o impacto que a sua máquina de lavar tem na conta de energia todo mês? Existe um costume muito forte de programar o eletrodoméstico para 40 graus de forma automática, sendo esta a configuração mais aceita nos lares.

No entanto, diversos especialistas no assunto batem o pé e reforçam que os 40 graus não são ideais para as roupas.

Formas de lavar roupa 1 de 6

A recomendação atual é priorizar temperaturas mais amenas para garantir que o processo de lavagem seja eficiente e menos agressivo.

Portanto, ao reduzir esse valor no painel, o motor e a resistência da máquina trabalham de forma mais econômica.

Como resultado direto, você percebe uma redução nos gastos com eletricidade e sente o alívio financeiro no seu orçamento mensal.

Como lavar suas roupas da maneira correta

Para higienizar as roupas usadas habitualmente, que não possuem crostas de sujeira ou manchas difíceis, o ideal é usar 30 graus. Essa temperatura protege a integridade das peças e garante que a limpeza ocorra sem danos estruturais aos fios.

Vale destacar que os sabões e detergentes de hoje são formulados para agir com máxima eficácia em temperaturas moderadas.

Essa característica traz benefícios diretos para roupas de academia, peças com cores vibrantes e itens feitos de puro algodão.

Ademais, manter a carga térmica baixa é um segredo fundamental para evitar que as roupas sofram encolhimento.

Essa prática também previne o desbotamento das cores e diminui as chances de surgirem manchas decorrentes do calor excessivo no tecido.

A verdade sobre as mentiras da lavagem fria

Existem diversas fake news que circulam sobre o uso de água em temperaturas mais baixas na lavanderia.

Essas ideias errôneas tendem a complicar a vida de quem é responsável pela organização da casa e das roupas da família.

Uma das maiores mentiras é afirmar que o detergente em pó ou líquido não dissolve sem água quente.

Na verdade, os produtos modernos evoluíram e agora apresentam excelente desempenho em temperaturas que variam de 20 a 40 graus.

Da mesma forma, muita gente acredita que apenas a água fervendo limpa com segurança absoluta.