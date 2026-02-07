Por que você não deve lavar roupa a essa temperatura: aqui estão as melhores configurações da máquina

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Você já parou para analisar o impacto que a sua máquina de lavar tem na conta de energia todo mês? Existe um costume muito forte de programar o eletrodoméstico para 40 graus de forma automática, sendo esta a configuração mais aceita nos lares.
No entanto, diversos especialistas no assunto batem o pé e reforçam que os 40 graus não são ideais para as roupas.
Formas de lavar roupa
A recomendação atual é priorizar temperaturas mais amenas para garantir que o processo de lavagem seja eficiente e menos agressivo.
Portanto, ao reduzir esse valor no painel, o motor e a resistência da máquina trabalham de forma mais econômica.
Como resultado direto, você percebe uma redução nos gastos com eletricidade e sente o alívio financeiro no seu orçamento mensal.
Para higienizar as roupas usadas habitualmente, que não possuem crostas de sujeira ou manchas difíceis, o ideal é usar 30 graus. Essa temperatura protege a integridade das peças e garante que a limpeza ocorra sem danos estruturais aos fios.
Vale destacar que os sabões e detergentes de hoje são formulados para agir com máxima eficácia em temperaturas moderadas.
Essa característica traz benefícios diretos para roupas de academia, peças com cores vibrantes e itens feitos de puro algodão.
Ademais, manter a carga térmica baixa é um segredo fundamental para evitar que as roupas sofram encolhimento.
Essa prática também previne o desbotamento das cores e diminui as chances de surgirem manchas decorrentes do calor excessivo no tecido.
Existem diversas fake news que circulam sobre o uso de água em temperaturas mais baixas na lavanderia.
Essas ideias errôneas tendem a complicar a vida de quem é responsável pela organização da casa e das roupas da família.
Uma das maiores mentiras é afirmar que o detergente em pó ou líquido não dissolve sem água quente.
Na verdade, os produtos modernos evoluíram e agora apresentam excelente desempenho em temperaturas que variam de 20 a 40 graus.
Da mesma forma, muita gente acredita que apenas a água fervendo limpa com segurança absoluta.
Contudo, embora o calor mate alguns microrganismos, temperaturas extremas não são recomendadas se você deseja desinfetar as roupas sem estragar o material.
