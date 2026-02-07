Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Por que você não deve lavar roupa a essa temperatura: aqui estão as melhores configurações da máquina

Mudar a configuração de lavagem de 40 para 30 graus pode trazer um alívio imediato para as suas finanças mensais

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 11:00

Ademais, manter a carga térmica baixa é um segredo fundamental para evitar que as roupas sofram encolhimento
Ademais, manter a carga térmica baixa é um segredo fundamental para evitar que as roupas sofram encolhimento Crédito: Freepik

Você já parou para analisar o impacto que a sua máquina de lavar tem na conta de energia todo mês? Existe um costume muito forte de programar o eletrodoméstico para 40 graus de forma automática, sendo esta a configuração mais aceita nos lares.

No entanto, diversos especialistas no assunto batem o pé e reforçam que os 40 graus não são ideais para as roupas.

Formas de lavar roupa

Limpeza de roupas por Reprodução
Limpeza de roupas por Reprodução
Limpeza de roupas por Reprodução
Limpeza de roupas por Reprodução
Limpeza de roupas por Reprodução
Limpeza de roupas por Reprodução
1 de 6
Limpeza de roupas por Reprodução

A recomendação atual é priorizar temperaturas mais amenas para garantir que o processo de lavagem seja eficiente e menos agressivo.

Portanto, ao reduzir esse valor no painel, o motor e a resistência da máquina trabalham de forma mais econômica.

Como resultado direto, você percebe uma redução nos gastos com eletricidade e sente o alívio financeiro no seu orçamento mensal.

Como lavar suas roupas da maneira correta

Para higienizar as roupas usadas habitualmente, que não possuem crostas de sujeira ou manchas difíceis, o ideal é usar 30 graus. Essa temperatura protege a integridade das peças e garante que a limpeza ocorra sem danos estruturais aos fios.

Vale destacar que os sabões e detergentes de hoje são formulados para agir com máxima eficácia em temperaturas moderadas.

Essa característica traz benefícios diretos para roupas de academia, peças com cores vibrantes e itens feitos de puro algodão.

Ademais, manter a carga térmica baixa é um segredo fundamental para evitar que as roupas sofram encolhimento.

Essa prática também previne o desbotamento das cores e diminui as chances de surgirem manchas decorrentes do calor excessivo no tecido.

A verdade sobre as mentiras da lavagem fria

Existem diversas fake news que circulam sobre o uso de água em temperaturas mais baixas na lavanderia.

Essas ideias errôneas tendem a complicar a vida de quem é responsável pela organização da casa e das roupas da família.

Uma das maiores mentiras é afirmar que o detergente em pó ou líquido não dissolve sem água quente.

Na verdade, os produtos modernos evoluíram e agora apresentam excelente desempenho em temperaturas que variam de 20 a 40 graus.

Da mesma forma, muita gente acredita que apenas a água fervendo limpa com segurança absoluta.

Contudo, embora o calor mate alguns microrganismos, temperaturas extremas não são recomendadas se você deseja desinfetar as roupas sem estragar o material.

Você pode se interessar também em saber que um engenheiro químico fez alerta sobre uso de refrigerante e vinagre na máquina de lavar roupa: 'não adianta'  e também por que você não deve deixar a porta da máquina de lavar aberta.

Mais recentes

Imagem - Moderno e prático: 3 cortes de cabelo para rejuvenescer e realinhar o rosto

Moderno e prático: 3 cortes de cabelo para rejuvenescer e realinhar o rosto
Imagem - Por que esse sapato que era coisa do passado voltou com tudo para ficar na moda em 2026

Por que esse sapato que era coisa do passado voltou com tudo para ficar na moda em 2026
Imagem - Fuga, cadeia e reviravoltas marcam a semana de 'Êta Mundo Melhor!'; confira o resumo (9 a 14 de fevereiro)

Fuga, cadeia e reviravoltas marcam a semana de 'Êta Mundo Melhor!'; confira o resumo (9 a 14 de fevereiro)

MAIS LIDAS

Imagem - O que disse o aluno preso por matar professora de Direito dentro de faculdade
01

O que disse o aluno preso por matar professora de Direito dentro de faculdade

Imagem - Filho de escravizada e autodidata: conheça Luiz Tarquínio, criador da vila que revolucionou Salvador
02

Filho de escravizada e autodidata: conheça Luiz Tarquínio, criador da vila que revolucionou Salvador

Imagem - Mar de gente: Baiana System fecha Furdunço arrastando multidão em Salvador
03

Mar de gente: Baiana System fecha Furdunço arrastando multidão em Salvador

Imagem - Três das quatro vítimas fatais de acidente em Praia do Forte ficaram presas às ferragens
04

Três das quatro vítimas fatais de acidente em Praia do Forte ficaram presas às ferragens