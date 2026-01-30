CASA

Engenheiro químico faz alerta sobre uso de refrigerante e vinagre na máquina de lavar roupa: 'não adianta'

Descubra por que a receita de bicarbonato e vinagre não funciona na sua lavanderia

Agência Correio

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 20:00

Apesar de úteis, as vezes misturas caseiras podem ser apenas uma perda de tempo, ou pior Crédito: Freepik

Você quer que sua máquina de lavar dure muitos anos sem precisar de consertos caros? A manutenção correta é o segredo para o sucesso, mas seguir truques virais pode ser um erro. A química básica desmente receitas que prometem milagres.

Por que a reação química falha

Quando você combina ingredientes ácidos e básicos, a eficácia de limpeza desaparece de forma instantânea. Essa mistura gera apenas espuma e água salgada, sem atacar a gordura ou os detritos no tambor.

O especialista Diego Fernandez, em entrevista ao portal grego Iefimerida, esclarece que a solução caseira não entrega o prometido ao consumidor. Segundo ele, "Não funciona porque o bicarbonato de sódio e o vinagre se neutralizam."

O desafio de usar o vinagre comum

O vinagre de cozinha é muito diluído para remover o acúmulo de sujeira pesada do dia a dia. Por esse motivo, você precisaria de uma quantidade enorme de garrafas para obter algum resultado positivo.

A dosagem correta seria muito acima do que as pessoas costumam aplicar em suas rotinas domésticas. Diego afirma: "E se for vinagre de uso alimentar, então pelo menos 4 litros."

Vantagens do uso do ácido cítrico

Optar pelo ácido cítrico traz economia e eficiência, pois sua forma concentrada exige pouco volume de produto. Ele é o aliado perfeito para quem busca praticidade e proteção total para o equipamento.

Fernandez ressalta as propriedades do composto químico em comparação aos líquidos tradicionais de cozinha. Ele diz: "O ácido cítrico tem um nível de acidez maior que o vinagre, por isso funciona melhor."

Como fazer a higienização correta

Manter uma rotina de cuidados garante roupas limpas e evita que o aparelho espalhe odores pela casa. Utilize um ciclo longo para que o produto tenha tempo de agir em toda estrutura.